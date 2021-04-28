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35 главных достопримечательностей Нальчика

35 главных достопримечательностей Нальчика (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:44
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   красота   нальчик   природа   фото   
293
1

Нальчик – столица и культурный центр Кабардино-Балкарии. Город основан в 1724 году и за это время он и сохранил исторические здания, и обзавелся современными строениями с оригинальными архитектурными решениями. Список достопримечательностей Нальчика разнообразен. В него входят природные объекты, монументы и памятники, парки, рестораны, музеи и религиозные сооружения.

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Метки: достопримечательность   красота   нальчик   природа   фото   
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Дмитрий Григорьев Час назад
Едет мужик в Кабардино-Балкарию в командировку. Едет на поезде с начальником. Едут, едут, едут, чё-то долго, никак не придут..
Заходит он к начальнику в купе и говорит:
Сергей Никифорович, а Нальчик когда наконец будет?!
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575
Roman B 10 минут назад
Маленький провинциальный городок. Пешком от края до края за час. Надо любить свой дом, и тогда будешь видеть в нем плюсы :)
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94k
Шухарт 17 минут назад
И ездил побираться в город Нальчик и возвращался на машине марки Форда и в костюме элегантный чем у лорда.
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