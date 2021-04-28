35 главных достопримечательностей Нальчика

Здание Правительства Кабардино-Балкарии

Историческое здание, являющееся памятником архитектуры. Яркое и красивое строение выполнено в классическом стиле с элементами барокко. Дом правительства выглядит торжественно в любую погоду благодаря белым фасадам и круглым колоннам у входа в него. Площадь Согласия перед зданием украшена цветниками и газонами. Но главным ее акцентом является светомузыкальный фонтан, танцующий под классическую музыку.

Атажукинский сад

Один из самых крупных парков Северного Кавказа площадью 250 га. Его главная аллея длиной полтора километра засажена липами, кленами, елями. Также в парке есть насаждения японской айвы и павловнии. Парку почти 200 лет, после реконструкции он стал более благоустроенным и уютным. На территории сада расположена станция канатной дороги, ведущей на гору Большая Кизиловка. Есть детские городки и аттракционы.

Курортное озеро

Искусственное озеро в южной части города в курортном районе Долинск. С двух сторон озеро окружают отроги Лесистого хребта. Максимальной глубины в 7 метров озеро достигает в летний период. В среднем глубина озера составляет 3-4 метра. Курортное – единственное из четырех озер городского парка, в котором разрешено купание. Часть побережья оборудовано только под детские пляжи. Есть прокат катамаранов и лодок.

Зеленый Театр

Концертный зал для летнего периода в Атажукинском саду. Выполнен в виде изящного амфитеатра в три этажа и отлично выглядит в общем ландшафте парка. Здание Зеленого театра построено на горном склоне, а его скамейки как будто спускаются с вершины к сцене. Он вмещает 2500 зрителей. В театре прекрасная акустика, поэтому его используют для проведения концертов и масштабных праздничных мероприятий.

Дворец торжеств «Эльбрус»

Расположен в Атажукинском саду и вместе с Зеленым театром является одним из главных украшений не только парка, но и всего Нальчика. Единый архитектурный комплекс построен в 1957 году, в 2002 году во дворце прошла масштабная реконструкция. Особенно эффектно Эльбрус выглядит весной, в окружении цветущих плодовых деревьев. В Эльбрусе проходят свадебные церемонии, городские праздничные и культурные мероприятия.

«Башня влюбленных»

Башня построена по распоряжению князя Атажукина в 1867 году на территории городского парка. Строительство велось в стиле средневековой архитектуры. В 2011 году башню выкупил частный предприниматель и после реставрации она стала популярным туристическим объектом. Башню используют для проведения свадебных фотосессий. С ее смотровой площадки открываются чудесные виды на парковую зону с искусственным озером и амфитеатром.

Канатная дорога через озеро Трек

Проходит из Атажукинского сада к вершине горы Большая Кизиловка. Подъем осуществляется на небольшую высоту – всего 100 метров, но этого вполне хватает, чтобы оценить красоту озера Трек. Протяжённость канатной дороги составляет 658 метров, дорога в одну сторону занимает не более 10 минут. Конструкция канатной дороги имеет кресельный тип, сидение рассчитано на одного человека. Построена канатная дорога в 1958 году.

Гора Малая Кизиловка

На гору можно подняться на канатной дороге из Атажукинского сада. Со смотровой площадки на ее вершине открывается прекрасный вид на парк и его достопримечательности – Зеленый театр и Дворец торжеств. Хорошо видны окрестности города, в том числе телебашня и горные хребты Кавказа. Здесь же построен ресторан Сосруко, есть небольшие киоски по продаже сувениров. На вершине горы можно сфотографироваться в национальных костюмах.

Ресторан «Сосруко»

Расположен на вершине горы Малая Кизиловка и является одной из главных достопримечательностей Нальчика из-за своего внешнего вида. Здание ресторана построено в виде головы богатыря – героя национальных эпосов. Рядом расположена его рука с горящим факелом. На территории ресторана есть фонтан в виде водопада. Обстановка в ресторане имеет типичный кавказский стиль. В Сосруко подают национальные изысканные блюда.

Скульптура «Звездный камень»

Камень привезен из Безенгийского ущелья и установлен в городском парке. Он имеет высоту 4 метра, диаметр 3 метра. Вес камня составляет 40 тонн. Камень украшен орнаментом из бронзы, символизирующим красоту природы Кабардино-Балкарии и единство народов республики. Бронзовые вставки являются отражением звездного неба. Они отлиты в Германии, на заводе, специализирующемся на изготовлении бронзовых колоколов.

Национальный музей Кабардино-Балкарской республики

Национальный республиканский музей основан в 1921 году. За это время в нем были собраны несколько тысяч экспонатов различной тематики – археологической, нумизматической, этнографической. В художественном отделе музея есть работы Брюллова, Айвазовского и Рубо, переданные из музеев Москвы и Санкт-Петербурга. В музее работают экскурсоводы, которые разработали разные программы с учетом возраста посетителей.

Музей изобразительных искусств А. Л. Ткаченко

В музее выставлено более 2500 произведений искусств местных авторов, а также около 200 работ зарубежного искусства. Помимо постоянных выставок, экспонируются временные – по обмену с другими музеями, из личных фондов коллекционеров. Выставки разнообразны по тематике и временным периодам создания работ. Особенно интересны посетителям работы советского периода и выставки декоративно-прикладного характера народов республики.

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Центральная мечеть Нальчика

Главная соборная мечеть города. Она построена в одном из городских скверов. Строительство по эскизу архитектора Асанова велось 4 года и закончилось в 2004 году. Во внутренней и внешней отделке использовали местные декоративные камни и минералы. Здание имеет вид характерный для национального религиозного здания, у входа в мечеть возведено два минарета высотой 30 метров. Купол мечети имеет яркий синий цвет.

Кафедральный собор Марии Магдалины

Самый большой христианский собор в республике. Собор выполнен в классической византийской стилистике. В двухэтажном сооружении площадью 800 м² может находится одновременно до 1000 человек. Украшением храма являются пять куполов и четырёхъярусная колокольня. Изнутри храм расписан московскими иконописцами, которые использовали в работе технику Андрея Рублева. Святыни храма – икона Марии Магдалины и Матроны Московской.

Монумент «Навеки с Россией»

Памятник расположен напротив здания Музыкального театра, на площади 400-летия присоединения Кабарды к России. Образ Родины-Матери символизирует статуя царицы Марии Темрюковны, выполненная из бронзы. Традиционно считается, что она охраняет спокойствие и мир своего народа. На нижем ярусе барельефы повествуют о важных событиях в истории народов республики. Установлен монумент в 1957 году.

Мемориальная арка Дружбы

Установлена в 2007 году на Баксанском шоссе. Внешним видом напоминает Парижскую знаменитую Триумфальную арку. Арка символизирует дружбу народов России и Кабардино-Балкарии. Архитектурный проект арки в классическом и строгом стиле выполнил Музариб Бжахов. Мемориальная арка сочетается с природным ландшафтом и общим архитектурным ансамблем вокруг. Построена она на личные средства президента республики.

Нальчикский ипподром

Важное место для всей республики, где разведение лошадей давно стало частью народной культуры. Строительство ипподрома завершено в 1939 году. Масштабная реконструкция обновила существующую инфраструктуру и в настоящее время ипподром представляет собой современный комплекс, который может организовать соревнования международного уровня. Оригинальная конюшня ипподрома выполнена в виде подковы.

Центральный «Зеленый рынок»

Популярное место среди жителей города и туристов. Здесь можно приобрести практически любую продукцию, в том числе и национальные товары, которые можно привезти домой в качестве сувениров. Рынок расположен в историческом центре столицы у сквера им. Горького. Вход на рынок украшает арка с колоннами и скульптурами, установленных в нишах. Их стиль напоминает стиль некоторых скульптур на ВДНХ в Москве.

Питьевая галерея «Источник Нальчик»

Расположена в курортном парке. Галерея начала свою работу в 1970 году, в 2003 была реконструирована. Павильон с лечебной водой доступен любому посетителю парка. В день галерея способна обслужить более 4000 человек. Минеральная вода поступает в краны галереи с глубины около километра. Для подачи воды установлено 36 кранов. Употребление воды рекомендуют для улучшения работы печени, а также желудочно-кишечного тракта.

Нальчикский Арбат

Частично пешеходная улица в историческом центре города. Под полностью пешеходный участок выделено 300 метров улицы, которая ранее носила название Воронцовская, а ныне стала Кабардинская. Прогулки по Нальчикскому Арбату любят и местные жители, и гости города. На улице выставлены экспонаты Музея каменных артефактов, есть кафе, скамейки и клумбы, красивый фонтан. Возведен детский парк с качелями и горками.

Нальчикский зоопарк

Зоопарк общей площадью 6,57 га расположен в курортном районе Долинск. В зоопарке проживают около 350 особей животных и птиц 150 разных видов. Наибольший интерес у посетителей вызывают обезьяны, львы и медведи. Для содержания зверей построены комфортные просторные вольеры, для водоплавающих птиц есть пруд с островом. Для маленьких посетителей возведен детский город с горками и бесплатным посещением.

Мемориал «Древо жизни»

Установлен в сквере Свободы в 2004 году в память жертв Русско-Кавказской войны. «Древо жизни» символизирует переломный момент в жизни народа и является древним символом адыгов. Его семь ветвей означают семь поколений семьи. Памятник выполнен из бронзы и имеет высоту 7 метров. Автором мемориала является скульптор Арсен Гучапшев. По словам мастера, мемориал олицетворяет мудрость адыгского народа.

Государственный музыкальный театр

Открыт в 1968 году. Балетная труппа создавалась из учеников культурно-просветительского училища и окончательно сформировалась в 1969 году. Вокальные исполнители театра могут исполнять сложные музыкальные произведения, поэтому выступления театральной труппы популярны не только на Кавказе. Театр с успехом гастролирует по России и Украине. В репертуар театра включены мировые классические постановки.

Государственный концертный зал

Начал работу в 2001 году и является уникальным по своей архитектуре сооружением на Северном Кавказе. При его строительстве использованы светопрозрачные конструкции, в остеклении фасада использован эмалит. Техническое оснащение концертного зала соответствует всем современным требованиям. Перед зданием концертного зала возведен фонтан в форме восьмигранника. Архитекторами проекта являются Асанов, Кирьязев и Логоватовский.

Мемориал жертвам репрессий балкарского народа

Посвящен истории принудительного выселения балкарского народа с территории Кабардино-Балкарии с 1944 по 1957 годы. Мемориал открыт на улице Канукоева в 2002 году, с тех пор около него ежегодно проходят траурные митинги. Стиль мемориала сочетает в себе приемы зодчества балкарцев и черты среднеазиатской архитектуры. Экспозиция мемориала состоит из личных вещей, документов и предметов быта переселенцев.

Терренкур «1000 ступеней»

Маршрут, проложенный для лечебной ходьбы. Пользуется популярностью как у местных жителей и спортсменов, так и у туристов. Маршрут ведет от нижней до верхней станции заброшенной канатной дороги на горе Большая Кизиловка. Это красивая горная местность с чистым воздухом и первозданной природой. Общая протяженность маршрута составляет 2640 метров. Наивысшая точка находится на высоте 843 метра над уровнем моря.

Собор преподобного Симеона Столпника

Расположен в центральной части города. Построен в 1851 году, разрушен практически до основания в 1928 году. Восстановлен в 1943 году и в настоящее время является одной из достопримечательностей города. Храм небольшой и выполнен по строгим каноническим правилам. Собор состоит из трех частей – алтаря, храма и притвора. Купол увенчан православным восьмиконечным крестом. Стены внутри покрыты фресками.

Художественная галерея «Панорама»

Распложена в центре Нальчика. Постоянная экспозиция галереи занимает три уровня. Выставки галереи – это фотографии с видами Кавказа. Горы, ущелья, озера и реки – на фото можно увидеть самые потаенные труднодоступные места Кабардино-Балкарии. Особенно интересны широкоформатные панорамные снимки – они создают настоящий эффект присутствия. Часть снимков сделаны с вертолета, они позволяют оценить красоту кавказской природы.

Стела «Нальчик – Город воинской славы»

В 2010 году Нальчику присвоили почетное звание города воинской славы. В честь это воздвигли стелу, которая установлена в 2015 году в Ореховой роще. В основании постамента стелы расположено несколько ступеней. Сама стела представляет собой колонну, увенчанную двуглавым орлом. По бокам стелы установлены плиты, содержащие текст указа и геральдику города Нальчика, республики Кабардино-Балкария и Российской Федерации.

«Памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, погибшим в годы ВОВ»

Мемориальный комплекс возведен на пересечении улиц Идарова и Мальбахова. Установлена в честь 115-й кавалерийской дивизии, участвовавшей в боях во время Великой Отечественной Войны на территории Северного Кавказа. Автором памятника является заслуженный художник России и скульптор Михаил Тхакумашев. Скульптура изображает воина на коне, что по мнению автора, символизирует героическую борьбу с врагом.

Мемориал «Вечный огонь славы»

Расположен на территории городского парка. Представляет собой прямоугольную площадь с обелиском, перед которым горит вечный огонь. Вокруг мемориального комплекса высажены вечнозеленые ели. Обелиск возведен в 1949 году, вечный огонь появился в 1965 году – к 20-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. У мемориала проводят торжественные мероприятия во время памятных дат, молодожены возлагают сюда цветы.

Ресторан «Бочка»

Один из самых необычных и экстравагантных ресторанов Нальчика. Он построен в виде натуральной деревянной бочки. Интерьер ресторана выполнен в цветах коричневого оттенка. Первый и второй этажи соединяет искривленная лестница с массивными перилами. Большую часть блюд в Бочке готовят с помощью барбекю. К ним подают оригинальные национальные соусы и затравки. Необычна на вкус выпечка по авторским рецептам.

Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок

Экспозиции музея посвящены творчеству и жизни украинской писательницы Марко Вовчок. В доме 1906 года постройки, где размещен музей, она прожила два последних года своей жизни. Среди экспонатов представлены ее личные вещи, фотографии и документы, подтверждающие тесные связи с известными писателями – Тургеневым, Дюма, Шевченко, Чернышевским. Ее могила также расположена на территории усадьбы.

Памятник героям-комсомольцам

Автор памятника – скульптор Гид Бжеумыхов. Его открыли в 1968 году, в период триумфального показа фильмов про Фантомаса. Образ героя-комсомольца стал в народе ассоциироваться с образом главного злодея фильма. В адрес органов партии направляли сотни гневных писем. По решению комиссии памятник оставили практически в неизменном виде, а среди жителей города, за памятником так и закрепилось неофициальное название «Фантомас».

Река Нальчик

Через столицу Кабардино-Балкарии протекает небольшая река Нальчик, длиной 54 км. Река известна крупными паводками, для предотвращения их последствий регулярно укрепляют береговую зону в черте города. Река не является судоходной. В настоящее время ведутся активные работы по благоустройству русла реки в рекреационных и курортных целях. В настоящее время это неглубокая и узкая река, вдоль которой можно совершить прогулку.