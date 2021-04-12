Не в каждом регионе Земли рады туристам, или вообще есть живая душа способная их встретить и разместить. Удалённые от цивилизации места, территории с суровым климатом, неблагоприятной политической и экономической обстановкой, даже при наличии достопримечательностей, не пользуются особой популярностью. Однако есть места, в которые даже при наличии денег и желания попасть очень трудно или практически невозможно.
Однако, если среди читателей есть есть экстремалы, дерзающие объять необъятное и достичь невозможного, а они есть и не только среди читателей, но и среди писателей - уж я-то знаю.
То им, вероятно, будет небезынтересно ознакомится со следующей дорожной картой, состоящей из десяти пунктов:
Остров Вознесения – это маленькая зелёная точка в южной части Атлантического океана, вулканический отдалённый форпост Великобритании, попадает под её юрисдикцию, а следовательно, и под защиту армии Её Величества Елизаветы II.
Чтобы приехать сюда, необходимо письменное разрешение администратора - представителя королевы на острове.
Однозначно не попадут на остров граждане из 13 стран, находящихся в чёрном списке.
А теперь внимание! Три первые строчки этого чарта, давно и прочно занимаем мы (Россия) и наши, пусть младшие, но единокровные братья (Малая и Белая Русь, то есть Украина и Белоруссия).
Правительство Великобритании аргументирует своё решение расположением на острове британско-американской военной базы, лаборатории NASA и Европейского космического агентства.
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Любопытен факт, что те же власти не предоставляют 800 местным жителям права на постоянное жительство на острове, несмотря на то, что некоторые живут здесь десятилетиями. В результате все они проживают на птичьих правах, имея статус временных гостей.
Тоталитарный режим и культ личности главы Туркменистана периодически сопоставляют с ситуацией в Северной Корее, только попасть в КНДР легче, чем в Туркменистан. Президент последнего в равной степени запретил туристам любой страны въезд на территорию государства, при этом уехать за границу туркменам тоже невозможно.
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Попасть в Туркменистан, с горем пополам ещё возможно, а вот выбраться из него – трудный вопрос. Раньше была лазейка – транзитная виза, позволяющая через Иран попасть в безвизовый Узбекистан. Сейчас такой нет.
Это один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Он находится к западу от южной части Южного Андамана и имеет площадь 72 км². Официально остров управляется Индией, как часть объединённой территории Андаманских и Никобарских островов (с 1947). Этот остров является настоящей terra incognita для туристов и имеет репутацию самого недоступного места на Земле. Легенда гласит, что град стрел встретит любого, кто посмеет ступить на его девственные пляжи.
И хотя туземцы не признают над собой власти, протекторат над островом осуществляется Индией.
А чтобы не допустить вреда аборигенам и скоропостижных смертей приезжих, коих уже в этом веке было несколько, индийское правительство установило резервации в местах проживания коренных жителей и ограничило движение в этих местах. В обеспечение этих мер индийские пограничники осуществляют на катерах круглосуточное патрулирование острова.
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Загадкой остаётся, почему обитатели острова столь воинственны, не вступают ни в какие контакты с иноплеменниками и не позволяют никому ступить на свой загадочный остров. И как долго позволят этому продолжаться представители «больших братьев» .
Как пел Владимир Семёнович Высоцкий:
"Но почему аборигены съели Кука? За что - неясно,- молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать - и съели Кука".
Так что, если вы сумеете попасть на остров, то вас могут любезно пригласить на ужин. Правда, этим ужином, скорее всего, будете вы сами.
4. Сектор Газа
Прежде всего, стоит отметить, что палестинскую автономию Сектор Газа, не следует путать с частью Левобережного района города Воронежа на которой был построен химический Завод синтетического каучука имени Кирова с прилегающими застройками, прозванный населением за непростую экологическую обстановку также - "Сектор Газа". Откуда, кстати, и взяла название знаменитая воронежская рок-группа во главе с Юрой Клинских (Юра Хой).
Однако если вы всерьёз захотели посетить палестинскую автономию, то для вас, бы было лучше, всё-таки перепутать и приехать в Воронеж.
Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. Согласно Плану ООН от 1947 года, раздела Палестины на арабское и еврейское государства так и не произошло. А в ходе арабо-израильских конфликтов, сектор находился под контролем то египетской, то израильской стороны.
В 2005 году Израиль эвакуировал из сектора Газа еврейских поселенцев и вывел войска, положив конец военной оккупации, длившейся без малого сорок лет.
Часть Западного берега и сектора Газа были переданы под контроль палестинцев, а границы окружены бетонным забором. Через некоторое время власть в автономии, предсказуемо захватили исламские фундаменталисты. Таким образом, военные стычки, самоподрывы и обмены ракетными ударами продолжаются по сей день.
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Резюмируя сказанное, нужно отметить, что если у вас нет мандата ООН и вы не журналист крупного издания, то туда просто не пустят. Ну а если таки очень хочется, то тем паче не надо, потому что между двух огней бывает горячо - прилететь может с обоих сторон, а помочь будет особо некому.
Кстати, если верить израильтянам, то и на будущее планировать визит в эти края, также не следует. Жители Израиля, в большинстве своём, религиозны и бережно чтут историю и наследие предков отражённое в книгах, в которых, якобы сказано, что вся эта свистопляска закончится только большой потасовкой крутых парней у горы Мегидо, в финале драмы "...ная цивилизация на планете Земля" (Дивная).
По счастью, мы с вами, уважаемые читатели, просвещённые люди XXI века и нам просто смешно верить в эти сказки - не правда ли?
5. Архипелаг Чагос
Расположенный на юге Мальдивских островов, Чагос был открыт португальцами в 16 веке, но оставался необитаемым до своей колонизации Францией в 18 веке. В 1814 году острова были переданы Соединённому Королевству, которое присоединило их в 1903 году к колонии Маврикий.
Только три из 55 островов Чагос являются обитаемыми: главный остров Диего-Гарсия, Саломон и Перос-Баньос.
Архипелаг Чагос - британская территория в Индийском океане, находящаяся в центре международных судебных разбирательств с 1965 года, когда он был приобретён Лондоном, который затем изгнал жителей, чтобы создать американскую военную базу.
Два года назад суд ООН в Гааге потребовал от Лондона вернуть острова в Индийском океане Маврикию.
Однако джентльмены свысока посмотрели на международные институты права, как-никак сами их учреждали и проигнорировали это решение.
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Теперь вы, должно быть, понимаете, что если из военных соображений Британия ничтоже сумняшеся выселила с архипелага коренных жителей, то туристов здесь тоже не ждут.
Однако если исхитриться и получить разрешение на посещение, а также нанять частную лодку, если у самих яхты не завалялось, и плыть на ней с Мальдив, то порезвиться на необитаемых островах Чагоса можно.
6. Сахарская Арабская Демократическая Республика
Западная Сахара фактически поделена тремя государствами. В Марокканскую Западную Сахару добираются из Марокко, в мавританскую – пешком из Нуадибу.
Независимую САДР посетить сложнее. Она до сих пор воюет с Марокко. Между ними даже построили «стену» (трехмётровую насыпь) с колючей проволокой, сенсорными системами и военными постами. Вся территория вдоль линии фронта заминирована. Кстати, «стена» считается самым большим минным полем на планете.
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В целом есть два способа безопасно побывать в САДР:
- стать участником благотворительного тура
- походить по куску пустыни под названием «No Man’s Land».
7. Сомали
Сомали, официальное наименование — Федеративная Респу́блика Сомали. В результате гражданской войны и деятельности сепаратистов Сомали на долгое время фактически прекратило своё существование и распалось на множество частей.
Уже в течение 35 лет на Сомали ведутся военные действия, и надо доложить, что местное население настолько преуспело в этом занятии, что при попытке провести операцию в Могадишо, в 1993 году, изрядно надавало по хвосту американским военным. И ладно бы военным, так ведь элите ВС США - получили на орехи подразделения 3-го батальона роты «Браво», 75-го полка рейнджеров , 1-го оперативного отряда спецназа «Дельта», не считая двух сбитых вертолётов MH-60L Black Hawks 160-го авиационного полка специальных операций. События этого, мягко говоря, не совсем удачного дня для американского спецназа были отражены в фильме "Падение чёрного ястреба".
Надеюсь, теперь уважаемые читатели понимают, что если рейнжерам США в Сомали приходится тесно, то здравомыслящим туристам там вообще делать нечего.
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Но если вы экстремалы, то, пожалуйста - добраться до столицы Могадишо и не быть похищенным бармалеями проблематично, поэтому все туристы располагаются в отдельном обнесённом бетонными блоками районе под охраной солдат. Так снижается вероятность быть подвергнутыми атаке автомобилистов-смертников. Чаще всего сюда ездят специальными турами.
До революционных потрясений 2012 года в Азаваде был развит туризм. Приезжим было на что посмотреть, так как на территории Малийского Азавада, кроме двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Томбукту и Могилы Аскиа, находятся множество памятников древности.
Но цепь военных событий связанная с восстанием туарегов и провозглашением Независимого государства Азавад, военный переворот в Мали, а также последовавший за этим перехват контроля над большей частью Северного Мали исламистами группировки «Ансар ад-Дин» и проведённая из-за этого под эгидой ООН вооружёнными силами международной коалиции военная операция по предотвращению создания Исламского государства Азавад, надолго остановила туристические потоки в этой части Африки.
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И хотя в настоящее время обстановка несколько стабилизировалась, без арендованного танка и нанятой охраны, к осмотру достопримечательностей в Азаваде, лучше не приступать.
Основано в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом на заброшенной военной платформе, построенной в 1942 году ВМС Великобритании. Бейтс намеревался произвести на ней запуск пиратской радиостанции Britain’s Better Music Station, но из этого так ничего и не вышло.
Тогда Пэдди провозгласил на территории платформы Княжество Силенд с формой правления в виде конституционной монархии, и, разумеется, сам занял королевский трон.
Сейчас во главе микрогосударства стоит князь Михаил I Бейтс, сын первого князя государства Пэдди Роя Бейтса. Княжество не принимает туристов, зато выпускает собственные почтовые марки (некоторое время они даже признавались бельгийской почтой) и коллекционные монеты.
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Также в Силенде есть своя сборная по футболу. На территории «Рафс Тауэр» действует Силендская англиканская церковь, основанная в 2006 году (службы проходят в часовне Святого Брендана).
Пройдя определённые процедуры, можно даже стать гражданином княжества, получив при этом паспорт установленного образца, удостоверяющий данное гражданство.
Остров Херд и острова Макдональд Остров Херд и острова Макдональд — небольшой необитаемый архипелаг в южной части Индийского океана.Состоит из двух основных островов — Херд и Макдональд, а также из множества мелких отдалённых островков, скал и рифов.Все они являются внешними территориями Австралии.
Эти необитаемые острова на юге Индийского океана — одни из самых удалённых и недоступных островов в мире. На них расположен морской заповедник Всемирного наследия ЮНЕСКО. И если сможете затесаться в какую-либо экспедицию, то увидите действующий вулкан, пингвинов и остатки поселений тюленебоев, но к сожалению, без выхода на берег.
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2. Станция "Восток" в Антарктиде
1. И победитель с гигантским отрывом - Море Дождей (Луна)
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Да? И как это передовая демократическая мировая общественность этого не видит?
Где санкции? Где демократические цветные революции? Где бомбардировки? Ась?