Резюмируя сказанное, нужно отметить, что если у вас нет мандата ООН и вы не журналист крупного издания, то туда просто не пустят. Ну а если таки очень хочется, то тем паче не надо, потому что между двух огней бывает горячо - прилететь может с обоих сторон, а помочь будет особо некому.

Кстати, если верить израильтянам, то и на будущее планировать визит в эти края, также не следует. Жители Израиля, в большинстве своём, религиозны и бережно чтут историю и наследие предков отражённое в книгах, в которых, якобы сказано, что вся эта свистопляска закончится только большой потасовкой крутых парней у горы Мегидо, в финале драмы "...ная цивилизация на планете Земля" (Дивная).

По счастью, мы с вами, уважаемые читатели, просвещённые люди XXI века и нам просто смешно верить в эти сказки - не правда ли?

5. Архипелаг Чагос