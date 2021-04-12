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Десять мест на планете: тяжелее, чем туда попасть, разве что, только выбраться оттуда

Десять мест на планете: тяжелее, чем туда попасть, разве что, только выбраться оттуда (19 фото + 10 видео)

Автор:
12 апреля 2021 07:46
Сообщество : Путешествия
Метки: запретные   места   обстановка   планета   правила   труднодоступные   туризм   цивилизация   
3458
19
10

Не в каждом регионе Земли рады туристам, или вообще есть живая душа способная их встретить и разместить. Удалённые от цивилизации места, территории с суровым климатом, неблагоприятной политической и экономической обстановкой, даже при наличии достопримечательностей, не пользуются особой популярностью. Однако есть места, в которые даже при наличии денег и желания попасть очень трудно или практически невозможно.

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Метки: запретные   места   обстановка   планета   правила   труднодоступные   туризм   цивилизация   
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10  комментариев
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4k
livaneth Час назад
3. Вершина Эвереста (Там кстати довольно людно)
2. Станция "Восток" в Антарктиде
1. И победитель с гигантским отрывом - Море Дождей (Луна)
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2k
Mellivora 6 минут назад
Тоталитарный режим и культ личности главы Туркменистана
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Да? И как это передовая демократическая мировая общественность этого не видит?
Где санкции? Где демократические цветные революции? Где бомбардировки? Ась?
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386
С того Берега моря Полчаса назад
"там чай растёт,но мне туда не надо..,, и я лечу туда где принимают"(с)
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840
Yuri 51 минуту назад
в Сектор Газа внешнему туристу не из Израиля попасть не проблема, только разрешение нужно от местного Шабака получить и там не опаснее, чем в Бутово. Желательно запастись футболками Russia, USSR с красными звёздами и лучшие отели и пустынные пляжи - к вашим услугам. Кто побаивается - джип сопровождения вам дадут условно бесплатно. Все кто был - очень впечатлены.
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Комментарий удален
−1
51
Leon Rom Час назад
Спасибо за подборку! Надо будет как-нибудь съездить...
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1k
Кер Реев Час назад
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Воин на переднем плане уж больно лицом на Ленина похож...
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125k
Редька с хреном Автор поста Кер Реев Полчаса назад
Комментарий к фото
Так-ть - "друг степей калмык", вождём был (с еврейской Зендер Бланк мамой).
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