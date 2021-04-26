FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1959 постов • 453 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
25 главных городов Краснодарского края

25 главных городов Краснодарского края (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   краснодарский край   население   фото   
140
1

Краснодарский край – главный курортный регион России. Он даёт доступ к пляжам Азовского и Чёрного морей. Поскольку местность гористая, есть возможности для зимнего туризма. Отсутствие выхода к побережью – не ставит крест на туристическом потенциале. Это своим примером доказывает Краснодар – культурный и экономический центр края.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   города   краснодарский край   население   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Snork Snorkoff 19 минут назад
В Кр крае есть два города. Новороссийск и Краснодар. Остальное станицы и курортные посёлки в разной степени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна поездка из жизни необычного таксиста Одна поездка из жизни необычного таксиста 15 крупнейших городов Таджикистана 15 крупнейших городов Таджикистана Карты, которые вам никогда не понадобятся Карты, которые вам никогда не понадобятся 25 крупнейших городов Финляндии 25 крупнейших городов Финляндии 25 главных городов Норвегии 25 главных городов Норвегии Сильные фото-коллажи: контраст двух миров Сильные фото-коллажи: контраст двух миров
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

241032



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Книга в картинках
9
72
Книга в картинках
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
3
58
Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках
﻿
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#СССР#прикол#картинки#прикольные#забавно#смех#сатира#факты#познавательно
#фото#интересно#Россия#люди#Фотографии.#красиво#страна#смешно#эстетика#художник
#история#животные#фотографии#сша#природа#пейзажи#комментарии#смешные#на различный вкус#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться