25 главных городов Краснодарского края

Краснодар

Самый крупный культурный и экономический центр региона. Расположение в 100 км от моря мало сказалось на его туристической привлекательности. Город «болен» футболом: эстафету у клуба «Кубань» перенял «Краснодар». Его стадион – один из лучших в России. Прилегающий огромный парк современен и даст фору европейским. Расположен Краснодар на «линии жизни» – точно между экватором и Северным полюсом.

Население – 932 629 человек (2020).

Сочи

Главный курорт России на Чёрном море. Остаётся популярным с советских времён. Проведение здесь Олимпиады в 2014 году дало толчок новой волне туризма. Были построены спортивные объекты, вроде стадиона Фишт, и создан большой парк в память о мероприятии. Претерпел положительные изменения и горнолыжный сегмент. Например, «Роза Хутор» имеет более 100 км трасс для спусков и 28 канатных дорог.

Население – 443 644 человек (2019).

Новороссийск

Очень важный для региона в экономическом плане портовый город. Однако пляжный отдых здесь тоже есть. Он отличается более низкими ценами, чем на соседних курортах. С досугом проблем не возникает: работает яхт-клуб, открыт дайвинг-центр, рестораны и кинотеатры тоже в наличии. Новороссийск – город-герой, поэтому во время прогулки туристы встретят немало памятников в честь тех или иных военных событий.

Численность населения – 275 197 человек (2019)

Армавир

Располагается на берегу реки Кубань. С высоты птичьего полёта летом видно, насколько в Армавире много зелени. Стоит уделить время и ознакомиться с удивительной палеонтологической коллекцией краеведческого музея города. В ней есть даже останки мастодонта и саблезубого тигра. Главный архитектурный и исторический памятник – Армяно-Григорианский собор, который был освящён ещё в 1861 году.

Численность населения – 190 205 человек (2019)

Ейск

Курорт Азовского моря занимает косу Долгую. Она разделяет Таганрогский залив и лиман и является частью природного заповедника. Территория отведена под базы отдыха и пляжи. Пологое дно и мелководье прекрасно подходят для купания детей. Семейный отдых – главное туристическое направление в Ейске. В округе есть и бальнеологический комплекс, где в лечение применяют грязе-терапию.

Численность населения – 83 053 человека (2019)

Анапа

Один из главных курортов края. Многочисленные пляжи имеют условную специализацию. На некоторых тихо и спокойно, другие же славятся шумными мероприятиями или наличием аниматоров для детей. Неизменным остаётся только мелкое у побережья море, которое прогревается очень быстро. Минеральные источники позволили построить санатории и предоставить туристам широкий выбор вариантов для размещения и плана лечения.

Население – 88 879 человек (2020)

Кропоткин

Город на реке Кубань, который ещё в начале прошлого века именовался хутором Романовским. Строительство железной дороги и выгодное географическое положение помогли ему разрастись. В Кропоткине установлен большой, классический по форме, фонтан. Местный музей рассказывает историю казачества. А собор Покрова Пресвятой Богородицы сейчас используется по назначению, но в годы войны был бомбоубежищем.

Численность населения – 78 149 человек (2019)

Геленджик

Курортный город, который защищён горами от холодных ветров. Это сделало туристический сезон более продолжительным. Городская набережная – самая протяжённая в стране – 12 км. Возможностей для досуга масса: от посещения дольменов до целого дня в аквапарке. Прибрежная зона разбита на сектора, где имеются пляжи на любой вкус. Там же есть разные варианты активного отдыха: кайтинг, дайвинг, водные лыжи.

Население – 76 783 человека (2020).

Славянск-на-Кубани

Известен прежде всего, как лечебный курорт. Кроме того, уже 15 лет принимает в августе фестиваль славянской культуры. Он собирает участников и зрителей со всего мира. Погребальные курганы, разбросанные по округе, датированы разными периодами. Некоторые из них хорошо изучены, другие ждут своего часа. Главная городская достопримечательность – памятник участникам похода Таманской Красной армии.

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Численность населения – 66 829 человек (2019)

Туапсе

В одном месте собрано несколько природных объектов: побережье Чёрного моря, предгорье Главного Кавказского хребта, реки Паук и Туапсе. Кроме того, возвышенности вокруг утопают в зелени. Поэтому Туапсе так популярен, хотя официально статуса курорта не имеет. Город портовой, а его железнодорожная станция – важный транспортный узел. Отсюда удобно отправиться в рамках экскурсии во многие уголки края.

Численность населения – 61 938 человек (2019)

Лабинск

Месторасположение – правый берег реки Лаба. Город чтит своих предков, поэтому в честь 165-летия тут открыли памятник первопоселенцам. Лабинск долго оставался станицей, только после войны получив «повышение». Больше о прошлом города можно узнать в музее, который сочетает черты исторического и краеведческого. Или же стоит посетить городище Куньша, которое открыли в ходе экспедиции 1989 года.

Численность населения – 59 842 человека (2019)

Крымск

Занимает берег реки Адагум. Его целебные источники «Святая ручка» известны по всему краю. В 1999 году их передали под управление представителей РПЦ. Интересный городской памятник – «Бабушка-вышка» — в честь первой в стране нефтяной скважины. Крымск получил печальную славу в 2012 году. В результате наводнения вся его территория оказалась затоплена. После тех событий были проедены масштабные восстановительные работы.

Численность населения – 57 822 человека (2019)

Тихорецк

Расположение между реками Челбас и Тихонькой делает город особенно красивым. Тихорецк начался с железнодорожной станции и разрастается по сей день. Не удивительно, что своё прошлое жители помнят и ценят: паровоз-памятник CO17-12 – один из любимых ими объектов города. Свято-Успенская церковь за век существования прошла через многое. В последний раз её реставрировали в 2010 году.

Численность населения – 57 771 человек (2019)

Белореченск

Получил название от реки, на берегах которой и основан. Оставался станицей, даже когда здесь на поток поставили производство. Городской статус присвоили только в 1958 году. Население города активно: в парке культуры и отдыха всегда людно, праздники отмечаются с размахом. Главная достопримечательность – храм Успения Пресвятой Богородицы. Церковь возвели в XIX веке, сейчас при ней работает воскресная школа.

Численность населения – 51 935 человек (2019)

Тимашёвск

Основан в конце XVIII века на реке Кирпили, как казачий курень. Военные годы прошли для поселения в осаде и оккупации. Паять о прошлом нашла отражение в городских достопримечательностях, например, в музее семьи Степановых и сквере имени 40-летия Победы. Паломников же привлекает Свято-Духов мужской монастырь. Сейчас город занимает 317 место по России по количеству населения.

Численность населения – 51 443 человека (2019)

Курганинск

Город разросся из станицы и многим обязан Свято-Вознесенскому храму. Он существует до сих пор, а был освящён в 1916 году. Есть и храм-часовня Петра и Павла современной постройки. С 2003 года она принимает прихожан. Исторический музей принимает краевые выставки и зарубежные выставки и имеет собственные фонды в количестве 27 тысяч единиц хранения. Для него построили специальное здание.

Численность населения – 48 439 человек (2019)

Кореновск

От города, стоящего на реке Бейсужёк Левый, до Краснодара около 60 км. Река резко меняет ширину в одном из районов. Во время оккупации войсками фашистов Кореновск сильно пострадал. Многие объекты пришлось отстраивать заново. Подвиг защитников края увековечили на Аллее Славы. Застройка продолжилась и в XXI веке. Так в 2005 году освятили новый храм Святого Владимира Равноапостольного.

Численность населения – 42 174 человека (2019)

Темрюк

Город известен грязевыми вулканами. Самый часто посещаемый из них – Тиздар. С виду вулкан больше похож на грязевое озеро. В округе работают грязевые лечебницы. Другой популярный объект – музей «Военная горка», где выставлены боевые машины. Для пляжного отдыха стоит отправиться на косу Тузла. Она создана искусственно и может похвастаться безукоризненной чистотой территории.

Численность населения – 41 133 человека (2019)

Усть-Лабинск

Отсюда до Краснодара около 60 км. Город возведён на реке Кубань. Своё развитие получил, благодаря построенной в конце XVIII века крепости. В честь неё и визита в Усть-Лабинск Суворова в 1978 году открыли мемориал. Ещё один мемориал посвящён павшим в период Великой Отечественной. В 2007 на пожертвования построили церковь Сергия Радонежского. Её особенность – часовня во дворе и кирпичный забор с коваными воротами.

Численность населения – 40 180 человек (2019)

Апшеронск

Располагается на реке Пшеха. Красота природы и возможность быстро добраться до нескольких близлежащих курортов делают город привлекательным для туристов. Наиболее востребована база отдыха «Ореховая роща». На её территории современные номера, спортивные площадки, баня, бассейн с родниковой водой. В районе есть и экодеревня «Цветочное море». Там сдаются коттеджи, построенные на берегу реки.

Численность населения – 39 762 человека (2019)

Горячий Ключ

Окружение в виде гор, леса и реки делает город уютным и живописным. Курорт действует круглый год и относится к числу бальнеологических и питьевых. В 17 скважинах здесь добывается минеральная вода 6 типов. Среди них – разные по составу и температуре. Примерно 80% всей минеральной воды края производится в Горячем Ключе. В санаториях стоит бронировать места заранее, так как ажиотаж велик.

Численность населения – 38 972 человека (2019)

Абинск

Стоит на реке Абин. В городе необычный краеведческий музей, имеющий статус научно-просветительского центра. Не стоит проходить мимо и страусиной фермы. Помимо полусотни страусов, в специальных вольерах содержатся крокодилы, черепахи, змеи и обезьяны. Отдых на природе можно устроить около Мельничного водопада. Его высота – около 5 м, а вокруг оборудованы специальные стоянки для пикников.

Численность населения – 38 547 человек (2019)

Новокубанск

Стоит на реке Кубань. Зелёный город с мягким климатом. Знаменит своим сахарным производством и сельскохозяйственным комплексом. В начале XX века тут открыли конезавод, который до сих поставляет на рынок породистых лошадей. Фонды краеведческого музея увеличиваются ежегодно, поэтому открываются новые выставки. Главный архитектурный памятник – дом Щербакова, в прошлом принадлежавший помещику.

Численность населения – 35 173 человека (2019)

Гулькевичи

Небольшой город, через который протекает река Самойлова Балка. Система прудов регулирует её течение. Построен большой спортивный комплекс с гостиницей на третьем этаже. Местный парк культуры и отдыха в недавнем прошлом отремонтировали. Здесь проходят праздники и памятные мероприятия. Краеведческий музей демонстрирует обширную коллекцию антропологических находок и экспонатов военного периода.

Численность населения – 34 215 человек (2019)

Приморско-Ахтарск

Один из курортов Азовского моря. В его черте и окрестностях много водоёмов и лиманов. Песок на пляжах смешан с мелкими дроблёными ракушками. Сероводородные грязи и йодобромные источники – ещё один повод приехать в город. Для любителей рыбалки и охоты открыты специальные турбазы. Из-за большого выбора досуга и направлений отдыха подходит, как семьям, так и шумным компаниям.

Численность населения – 32 180 человек (2019)