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25 крупнейших городов Эстонии

25 крупнейших городов Эстонии (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 09:13
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   население   фото   эстония   
243
1

Эстония – страна маленьких населённых пунктов. У каждого из них есть полноценный городской статус, а количество жителей – под сталь небольшим деревушкам. Столица Таллин выделяется из общей массы: здесь проживает более 434 тысяч человек. Разрыв со вторым городом списка велик: в Тарту уровень населения замер на отметке в 93 тысячи. А в самом маленьком городе списка Синди насчитывается менее 4 тысяч жителей.

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Метки: в мире   города   население   фото   эстония   
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6  комментариев
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3k
Петрович Полчаса назад
Жил в Таллинне, Курессаре и Раквере. Красивые небольшие городки, ну кроме Таллинна конечно. Он довольно большой.
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−106
Парень хоть куда 19 минут назад
Эстония, Латвия, Литва - это те крошечные страны, которые благодаря своему руководству удачно вписались в мировую капиталистическую систему и теперь имеют европейский уровень жизни!
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250
Dragon Парень хоть куда 15 минут назад
Тонко
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13k
Роман 24 минуты назад
И сравните с малыми городами России.
Сразу видно где загнивающий запад, а где процветающая держава
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27k
Snork Snorkoff Роман 6 минут назад
Ой чо это? Ах да.. процветающая столица Эстонии.
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15k
Maks Es Час назад
Ждём тему "25 крупнейших хуторов Ставрополья".
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