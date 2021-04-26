25 крупнейших городов Эстонии







Таллин

Столица Эстонии стоит на берегу Финского залива. До Хельсинки всего 80 километров. Домский собор, церкви Нигулисте и Олевисте, музей оккупации, ратуша – важные городские достопримечательности. Сохранена средневековая планировка улиц. Старый Таллин внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк Кадриорг, основанный в 1718 году, простирается на окраине района Кесклинн.

Население – 434 562 человека (2019).





Тарту

Городские кварталы протянулись вдоль побережья реки Эмайыги. В Тарту на постоянной основе работают 20 музеев, включая зоологический, художественный и национальный. Архитектурные памятники по большей части относятся к территории Старого города: церковь Яана, ратуша, здание университета. Регулярно проводятся большие спортивные мероприятия – лыжный марафон, осенний забег, ралли на велосипедах.

Население – 93 865 человек (2019).





Нарва

Центр исторической области Принаровье. Находится на границе с Россией. Средневековый орденский замок – один из символов Нарвы. Он и Ивангородская крепость образуют уникальный комплекс: на Земле больше нет места, где бы некогда вражеские крепости стояли так близко друг к другу. Недалеко от города простирается курортный район с лечебницами, профилакториями и почти 8-километровым песчаным пляжем.

Население – 55 905 человек (2020).





Пярну

Самый известный курорт страны на Балтийском побережье. Грязе- и водолечебницы соседствуют с виллами, средневековыми зданиями и строениями советского периода. В Пярну большой выбор занятий для туристов: работает яхт-клуб, построен боулинг-центр, на теннисных площадках дают уроки частные инструкторы, в пригороде учат конному спорту. Летом проходят музыкальные фестивали.

Население – 39 438 человек (2019).





Кохтла-Ярве

Основан в 1946 году, хотя древние поселения существовали тут и раньше. Эти территории известны большими залежами горючего сланца. Его добыча – основа городской экономики. Активно развивается промышленная отрасль. Территория бывшего завода «Алгоритм» и часть леса в окрестностях отданы под площадки для игры в пейнтбол. С 2003 года работает центр зимних видов спорта.

Население – 33 743 человека (2019).





Вильянди

Занимает северное побережье одноименного озера. С противоположной стороны произрастают густые еловые леса. Во второй половине позапрошлого века в окрестностях начались раскопки. Найденные на их месте древности стали основой для коллекции городского музея. Церковь Яани и замок – главные достопримечательности Вильянди. Здесь ежегодно проводится средневековый фестиваль.

Население – 17 407 человек (2019).





Маарду

Стоит на побережье залива Мууга. Есть разделение на промышленный и жилой районы, поэтому экологическая обстановка благоприятная. Озеро Маарду планируется сделать зоной отдыха, часть работ уже завершена. Наличие аэропорта и порта сделали город перевалочным пунктом для многих путешественников. Хотя жителей не так много, число национальностей, проживающих в окрестностях – 43.

Население – 15 332 человека (2019).





Раквере

Находится в центральной части страны на реке Киюла. За время своего существования сменил несколько названий, включая немецкое Везенберг. Достопримечательности: храм Рождества пресвятой Богородицы, амбар, построенный в XVIII столетии, музей городского сословия. Экскурсия на развалины замка сопровождаются обширной развлекательной программой.

Население – 15 189 человек (2019).





Курессааре

Располагается на острове Сааремаа. Имеются морская гавань и аэропорт. В XIX столетии в окрестностях Курессааре обнаружили источники лечебной грязи. С тех пор город стал развиваться в качестве курорта. Туристов привлекает епископальный замок, который интересен не только как архитектурный объект, но и как краеведческий музей. Рядом с город начинаются территории двух заповедников.

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Население – 13 097 человек (2019).





Силламяэ

Месторасположение – побережье Финского залива. До границы с Россией – около 15 километров. В прошлом город был закрытым из-за военного производства. Порт используется в основном для грузоперевозок. Один из музеев Силламяэ знакомит гостей с экспонатами советской эпохи. На юге находится Пюхтицкий монастырь – популярный объект для паломничества.

Население – 12 719 человек (2019).





Валга

Здесь проходит граница с Латвией. Для туристов посещение Валги – возможность побывать сразу в двух странах. В городе есть несколько знаковых религиозных объектов, включая Церковь святой Катрины и римско-католическую церковь Святого Духа. Для занятий экстремальными видами спорта построен специальный зал. Имеется и военный парк, посвящённый событиям Освободительной войны.

Население – 12 182 человека (2019).





Выру

Пограничный населённый пункт, откуда можно быстро добраться и до России, и до Латвии. Здесь сохранилась старая застройка улиц. Большое количество парков и озёр сделало округу живописной. На пляже озера Тамула много спортивных площадок, в том числе теннисные корты. Две городские церкви посвящены императрице Екатерины II – основательнице Выру. Причём, одна православная, а другая – лютеранская.

Население – 11 859 человек (2019).





Сауэ

Город на севере Эстонии. Нынешний статус получен в 1993 году. Уклад жизни здесь размеренный, больше напоминает деревню. Главная достопримечательность – усадьба XVII столетия. При ней сохранились остатки парка в стиле барокко. В интерьерах примечательна отделка лепниной разных стилей. В окрестностях Сауэ есть лесопарк, одинаково красивый и летом, и зимой.

Население – 10 661 человек (2017).





Йыхви

Главный город уезда Ида-Вирумаа. Больше половины жителей – русские. Основные религии – православие и лютеранство. В церкви Святого Михаила разместился музей. Храм Богоявления Господня является действующим. В долине реки Пюхаыги простирается парк Тойла-Ору. Его отличает видовое разнообразие лиственных растений. С 2006 года Йыхви принимает балетный фестиваль.

Население – 10 541 человек (2019).





Кейла

Город известен с XIII столетия. Некоторое время носил немецкое название Кегель. В историческом центре города стоит храм высотой 50 метров, что делает его одним из самых больших в Эстонии. Окружена достопримечательность шестью часовнями и редколесьем. На юго-востоке Кейла можно найти руины средневековой усадьбы. В парке рядом сохранился камень-алтарь, использовавшийся в древности.

Население – 9 910 человек (2019).





Хаапсалу

Перевод названия – «осиная роща». Один из самых старых городов Эстонии. Постоялый двор и замок Хаапсалу датированы Средними веками и являются главными архитектурными объектами округи. В окрестностях Хаапсалу работают три грязелечебницы. Туристический сезон длится все 12 месяцев, хотя есть поправки на виды досуга в зависимости от времени года.

Население – 9 675 человек (2019).





Пайде

Находится в центральной части страны. У Пайде интересное географическое положение: до всех крупных населённых пунктов Эстонии отсюда не более 100 километров. Замок времён Ливонского ордена – главная достопримечательность города. Поблизости есть озеро. Округа принимает множество ярмарок, например, связанных с народным творчеством и Рождеством.

Население – 7 905 человек (2019).





Тюри

Стоит на реке Пярву. Городской статус получен в 1926 году. Носит «титул» весенней столицы Эстонии за обилие культурных мероприятий в этот период. В Тюри сохранилась средневековая церковь, возведённая в честь Святого Мартина. Она украшена резьбой по камню, хотя интерьеры несколько изменены в сравнении с оригиналом. Примерно треть городской территории занимают парки и зелёные зоны.

Население – 5 911 человек (2012).





Элва

Занимает побережье одноименной реки. Поблизости расположены озера Арби и Вереви. Лютеранская церковь 20-х годов прошлого века – главный архитектурный объект города. С давних времён в Элву на отдых приезжала интеллигенция со всей страны. В окрестностях проводится ежегодный велозаезд. Длина трассы составляет 70 километров. Тартусский лыжный марафон – самый популярный в стране – заканчивается именно в Элве.

Население – 5 763 человека (2012).





Пылва

Небольшой город на востоке Эстонии, облюбованный поклонниками активного отдыха. Они сплавляются на байдарках по местным рекам, отправляются в протяжённые пешие походы и участвуют в играх по ориентированию на местности. Крестьянский музей, верховое болото с островками, отвесная береговая скала Вяйке-Таэваскода – самый интересные места округи.

Население – 5 324 человека (2019).





Тапа

Название получено от эстонского слова, в переводе означающего «убивать». Это объясняется большим количеством сражений, проходивших в прошлом на прилегающих территориях. Статус города поселению присвоен в 1926 году. Религиозные достопримечательности: церковь Святого Иоанна Предтечи и лютеранский храм. Они практически не пострадали даже в годы Второй мировой.

Население – 5 316 человек (2019).





Йыгева

Находится на правом берегу Педьи. Декоративный сад Рудольфа Тамма, украшенный скульптурами, создавался на протяжении 40 лет. Есть и другие зелёные зоны, гармонично вписанные в жилые кварталы. В городе был зафиксирован температурный рекорд Эстонии – −43,5 °C. В честь него установили столб холода. Окрестности Йыгевы занимает озерно-болотная система Эндла.

Население – 5 073 человека (2019).





Рапла

Занимает земли в центральной части страны. Территория характеризуется густой речной сетью. Местные карстовые пещеры, болота и низины охраняются государством. В округе благоприятная экологическая обстановка, что способствует развитию туристической отрасли. Пешие и конные походы – популярный вид досуга у приезжих. В зимний период прокладываются лыжные трассы.

Население – 5 069 человек (2019).





Кивиыли

Располагается на северо-востоке Эстонии. Примерно половина населения – русские. Статус Кивиыли часто менялся. Терриконы – искусственные насыпи из пустых пород, появившиеся в ходе работ на сланцехимическом комбинате – главные достопримечательности города. Одна из них – Уус-Тухамяги – достигает 138 метров и является самой высокой рукотворной горой Прибалтики.

Население – 4 964 человека (2019).





Синди

На этом месте обнаружены следы древнего поселения – самого старого в пределах Эстонии. Нынешний город развился из рабочего посёлка, образовавшегося при фабрике. К архитектурным красотам Синди относятся здание вокзала, ратуша, русская православная церковь, несколько усадьбы в классическом стиле. В городе есть плотина, а в окрестностях начинают водно-болотные угодья Ланксааре.

Население – 3 806 человек (2019).