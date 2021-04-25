Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки

В те далекие времена, когда еще ничего не слышали о ЕГЭ и общались глядя в лицо, а не уткнувшись в экран смартфона на расстоянии метра друг от друга, детство проходило в совсем другом ритме.

Тогда каникулы чаще всего проходили в пионерских лагерях, походах и у бабушки в деревне. Волновало чтобы мама не загнала домой слишком рано.

И фотографии то детство оставило добрые и душевные…

1. 0 Солнце, воздух и вода.

2. 0 Обсудить секретный план можно, спрятавшись таким образом.

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3. 0 Поездка на троллейбусе.

4. 0 Они с нетерпением ждали зиму, чтобы отправиться в лыжный поход, и каждый ребенок умел кататься на лыжах.

5. 0 С таким же нетерпением ждали и лето, чтобы с брызгами пробежаться по теплой воде.

6. 0 Это те счастливцы, которым повезло поехать в “Артек”. Они могли купаться в море.

7. 0 Но те, кто купался в реке выглядели не менее счастливыми

8. 0 Настоящая мужская дружба.

9. 1 В пионерский лагерь ездил практически каждый.

10. 0 Дети никогда не бросят другого грустить в одиночестве.

11. 0 Иногда дружба, начавшаяся в пионерлагере, продолжалась всю жизнь.

12. 0 Вот они, будущие защитники отчизны.

13. 0 В воду, словно по команде.

14. 0 Цветы для любимой вожатой.

15. 0 Каждое утро в лагере проводилась зарядка. Никто не отлынивал.

16. 0 У этих парнишек есть бабушка в деревне. Лето проходит там.

17. 1 Излюбленная забава — перетягивание каната. Каждому хотелось, чтобы победила именно его команда.

18. 0 Пионерская Зорька.

19. 1 Отдых на лужайке в жаркий летний день.

20. 0 Они смотрели на звезды и мечтали быть космонавтами.

21. 0 Семьи были большими и дружными.

22. 1 Подобные фото есть у каждого, кто хоть раз побывал в пионерском лагере.

23. 1 Фото на память.

24. 0 Пикник.

25. 0 Им не было скучно. Игры они придумывали сами.

26. 0 Здесь хранились девчоночьи секретики.

27. 1 Пионерский отряд.

28. 1 На морском берегу.

29. 0 Фонтаны брызг, веселье, смех.

30. 1 Пионерский поход.

31. 1 Горнистом быть достаточно почетно.

32. 0 Подружки-пионерки.

33. 0 На пляже с родителями.

34. 0 Рассказы старших.

35. 0 Когда рядом нет водоема, выручал таз с водой.

36. 0 Лето в деревне.

37. 0 Катание на лошадях.

38. 0 Лица просто светятся.

39. 1 Все на зарядку!

40. 1 Утро в лагере.

41. 0 Если хочешь быть здоров - закаляйся...

42. 0 Солнечные ванны

43. 0 Вкусно...

44. 1 "Тихий час"

45. 1

46. 1 Традиционный праздник "День Нептуна"

47. 1 А вечером танцы

48. 1 Студентки-практикантки пионервожатые