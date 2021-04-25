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Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки

Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки (49 фото)

Автор:
25 апреля 2021 20:29
Метки: СССР   Фотографии.   дети   интересно   отдых   страна   
428
49
В те далекие времена, когда еще ничего не слышали о ЕГЭ и общались глядя в лицо, а не уткнувшись в экран смартфона на расстоянии метра друг от друга, детство проходило в совсем другом ритме.
Тогда каникулы чаще всего проходили в пионерских лагерях, походах и у бабушки в деревне. Волновало чтобы мама не загнала домой слишком рано.
И фотографии то детство оставило добрые и душевные…
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Метки: СССР   Фотографии.   дети   интересно   отдых   страна   
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1
Татьяна 2 часа назад
Ну... допустим не все семьи были большими... и не все дружными...
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Darina Татьяна Полчаса назад
И далеко не все лагеря были на берегу моря, и далеко не все родители получали путевки для своих детей.
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18k
Nik 36 минут назад
Какая на фиг зорька? Зорница скорее.
Горнистом были те, кто умел играть на трубе и не в каждом лагере они были. Барабанщиков отбирали, а горнист...
Автор похоже просто скопировал где то не понимая пионерской жизни летом.
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40k
parallax 49 минут назад
Куда уходит детство...
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8k
portmen77 2 часа назад
Ну это безпроигрышный вариант. Хочешь максимум непосредственности и милоты, фотографируй детей. И конечно любой нормальный человек умилится, вспомнит себя, детство...
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