Золотое советское детство: лагеря, походы, галстуки

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В те далекие времена, когда еще ничего не слышали о ЕГЭ и общались глядя в лицо, а не уткнувшись в экран смартфона на расстоянии метра друг от друга, детство проходило в совсем другом ритме.
Тогда каникулы чаще всего проходили в пионерских лагерях, походах и у бабушки в деревне. Волновало чтобы мама не загнала домой слишком рано.
И фотографии то детство оставило добрые и душевные…
Тогда каникулы чаще всего проходили в пионерских лагерях, походах и у бабушки в деревне. Волновало чтобы мама не загнала домой слишком рано.
И фотографии то детство оставило добрые и душевные…
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Они с нетерпением ждали зиму, чтобы отправиться в лыжный поход, и каждый ребенок умел кататься на лыжах.
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Горнистом были те, кто умел играть на трубе и не в каждом лагере они были. Барабанщиков отбирали, а горнист...
Автор похоже просто скопировал где то не понимая пионерской жизни летом.