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Просто загляните им в глаза!

Просто загляните им в глаза! (19 фото)

Автор:
25 апреля 2021 09:00
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: добро   питомцы   фото   
162
19
Потрясающие портреты бездомных животных от Александра Козырского!
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Метки: добро   питомцы   фото   
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Buratino Час назад
ножом по сердцу
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
Не проходите мимо, если хотите помочь - помогайте. Но РЕАЛЬНО. Не куском или иной подачкой, а тем, что придете в приют и поработаете там волонтером. Вычистите клетки, выведите на прогулку, просто погладьте и потискайте. Или взвалите крест на последущие лет 10 - возхьмите их ДОМОЙ. Но если ваша помощь ограничится только куском, брошенным бродяге - лучше пройдите мимо.
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