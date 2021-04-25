Просто загляните им в глаза!

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Потрясающие портреты бездомных животных от Александра Козырского!
Фотограф передал особую красоту, достоинство и одухотворенность живых созданий, …которые волею судеб оказались на улице, либо попросту там родились. …..Не проходите мимо этих существ, волею судеб, оказавшихся на улице.
Подумайте! Быть может вы сможете таким помочь!
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