Охота кота

607
20
Самая драматическая фотоистория про кота из Перми и его неудачную охоту.
Сергей Болденков из Перми сфотографировал своего кота Барсика, когда тот охотился на голубей. Барсику не повезло, в его глазах вселенская печаль.
Охота не удалась, но, посмотрите, как он роскошен.
Сергей Болденков из Перми сфотографировал своего кота Барсика, когда тот охотился на голубей. Барсику не повезло, в его глазах вселенская печаль.
Охота не удалась, но, посмотрите, как он роскошен.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
35
Понравилось35
Новости партнёров