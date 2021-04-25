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Охота кота

Охота кота (20 фото)

Автор:
25 апреля 2021 06:37
Сообщество : Животные
Метки: кот   охота   рыжик   
607
20
Самая драматическая фотоистория про кота из Перми и его неудачную охоту.
Сергей Болденков из Перми сфотографировал своего кота Барсика, когда тот охотился на голубей. Барсику не повезло, в его глазах вселенская печаль.
Охота не удалась, но, посмотрите, как он роскошен.
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Метки: кот   охота   рыжик   
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3  комментария
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40k
Александр 2 часа назад
Последняя ржака, пес там усирается, а барсик на него как на дурака смотрит. Чем то соседнюю страну пес напомнил )
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40k
Элек Мек Час назад
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3k
VL 2 часа назад
чё это за фигня была????
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