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Музей Сталина в Нижегородской области

Музей Сталина в Нижегородской области (3 фото)

Автор:
24 апреля 2021 22:43
Метки: СССР   Сталин И.В.   история   музей   
491
3
Иосиф Виссарионович Сталин — это человек, благодаря которому страна смогла одолеть коричневую чуму – фашизм. Сталин – человек необычайно одаренный, он был и большевиком, и революционером, участником военно-революционного комитета в Петрограде, одним из организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, участвовал в создании Союза Советских Социалистических Республик.
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Метки: СССР   Сталин И.В.   история   музей   
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3k
aleksander 8 часов назад
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le4t 2 часа назад
Годный пост! Смотри как у чертей пуканы то рвануло!
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69k
InfoVoin 3 часа назад
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66k
Лесник. 5 часов назад
Гулаг и Холокост придумал Cолженицын!.. А Сталин вообще не при чем..
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Albigoec Лесник. 3 часа назад
Холокост??? Количество заключённых описанных Солженицыным просто космическая. У тебя такой рейтинг, а мозгов нет(
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7k
-XXXXXXX- 6 часов назад
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18k
kamanch 7 часов назад
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14k
Игорь Хомченко 7 часов назад
"В годы первой пятилетки, в условиях капиталистического кризиса, объем продукции в США упал на 50%, то в СССР от вырос на 120%. Представить себе сегодня подобные темпы роста экономики просто невозможно" (с)

Ну почему же невозможно. В годы первой пятилетки с 28 по 32 год американская компания Альберта Кана спроектировала и построила в СССР более 500 хозяйственных объектов. На 32-33 годы пришелся катастрофический голод. И ко всему этому причастен тоже т. Сталин.
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18k
kamanch 7 часов назад
П.и.з.д.е.ц
Открывайте тогда уже музей Гитлеру, х.у.л.е
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15k
Maks Es 7 часов назад
Великий день для памяти великого человека!
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1k
cbgcbr 8 часов назад
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
"Подобных музеев, посвященных И.В. Сталину в стране ещё не было."
Тоже мне поклонник! Музеев, посвященных Сталину в России - с десяток, если не больше. "Бункер Сталина" в Подмосковье, в местах ссылок в Вологде, Сольвычегодске (это те, что я лично видел). А ещё, пишут, есть в Уфе, Волгограде, Махачкале, Владикавказе.
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Maks Es Едондер пуп 7 часов назад
Бункер Сталина, построенный в 1956 году, и в котором он ни разу не был...
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Едондер пуп Maks Es 7 часов назад
Но этот музей, о котором пост, только сейчас строится, и в нем Сталин тоже точно не был.
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Maks Es Едондер пуп 7 часов назад
Проблема в том, что Бункер Сталина позиционируется именно как его рабочий бункер. Что просто враньё.
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