Музей Сталина в Нижегородской области

Сталин сумел продолжить дело Ленина, продолжить Новую экономическую политику, завершить реализацию плана электрификации страны. Человек, который сумел произвести прорыв в экономическом развитии страны, когда никто не ожидал от разрушенного гражданской войной и интервенцией государства подобного рывка, космического по своим масштабам. За первую пятилетку было построено 1500 новых крупнейших заводов



В годы первой пятилетки, в условиях капиталистического кризиса, объем продукции в США упал на 50%, то в СССР от вырос на 120%. Представить себе сегодня подобные темпы роста экономики просто невозможно, а Сталин сумел это организовать без доходов от экспорта нефти и газа, без внешних кредитов, в условиях жесточайшей внешней изоляции. Именно при Сталине мы получили ядерный «щит», сдержавший потенциальную агрессию США.