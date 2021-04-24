Музей Сталина в Нижегородской области

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Иосиф Виссарионович Сталин — это человек, благодаря которому страна смогла одолеть коричневую чуму – фашизм. Сталин – человек необычайно одаренный, он был и большевиком, и революционером, участником военно-революционного комитета в Петрограде, одним из организаторов Великой Октябрьской социалистической революции, участвовал в создании Союза Советских Социалистических Республик.
В городе Бор Нижегородской области появится музей, посвященный советскому государственному деятелю, руководителю СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину. Первый камень в строительство единственного в регионе и в России тоже музея Сталина планируется заложить 8 мая. Подобных музеев, посвященных И.В. Сталину в стране ещё не было.
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Сталин сумел продолжить дело Ленина, продолжить Новую экономическую политику, завершить реализацию плана электрификации страны. Человек, который сумел произвести прорыв в экономическом развитии страны, когда никто не ожидал от разрушенного гражданской войной и интервенцией государства подобного рывка, космического по своим масштабам. За первую пятилетку было построено 1500 новых крупнейших заводов
В годы первой пятилетки, в условиях капиталистического кризиса, объем продукции в США упал на 50%, то в СССР от вырос на 120%. Представить себе сегодня подобные темпы роста экономики просто невозможно, а Сталин сумел это организовать без доходов от экспорта нефти и газа, без внешних кредитов, в условиях жесточайшей внешней изоляции. Именно при Сталине мы получили ядерный «щит», сдержавший потенциальную агрессию США.
В годы первой пятилетки, в условиях капиталистического кризиса, объем продукции в США упал на 50%, то в СССР от вырос на 120%. Представить себе сегодня подобные темпы роста экономики просто невозможно, а Сталин сумел это организовать без доходов от экспорта нефти и газа, без внешних кредитов, в условиях жесточайшей внешней изоляции. Именно при Сталине мы получили ядерный «щит», сдержавший потенциальную агрессию США.
Сталин – это символ Победы, содружества братских народов, мощи и величия Державы, которая обеспечивала мир на планете и удержало от Третьей мировой войны.
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Метки: СССР Сталин И.В. история музей
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Ну почему же невозможно. В годы первой пятилетки с 28 по 32 год американская компания Альберта Кана спроектировала и построила в СССР более 500 хозяйственных объектов. На 32-33 годы пришелся катастрофический голод. И ко всему этому причастен тоже т. Сталин.
Открывайте тогда уже музей Гитлеру, х.у.л.е
Тоже мне поклонник! Музеев, посвященных Сталину в России - с десяток, если не больше. "Бункер Сталина" в Подмосковье, в местах ссылок в Вологде, Сольвычегодске (это те, что я лично видел). А ещё, пишут, есть в Уфе, Волгограде, Махачкале, Владикавказе.