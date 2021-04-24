По предварительным данным, в ходе конфликта нетрезвый лесник открыл стрельбу из дробовика. Высокопоставленные силовики получили несовместимые с жизнью ранения.
В Забайкальском крае охранник охотничьих угодий застрелил начальника управления ФСИН генерал-майора Евгения Шихова и начальника читинского СИЗО №1 Валерия Германа.
Шихов в связи с открытием сезона вместе с товарищами отправился охотиться на кабана (сезон, как говорят, в регионе открыли из-за африканской чумы свиней). Однако в одном из угодий в Карымском районе между высокопоставленными силовиками и егерем (некоторые СМИ сообщают, что он был пьян) вспыхнул конфликт, и лесник открыл по ним огонь из дробовика. Евгений Шихов скончался на месте, Валерия Германа пытались довезти до больницы, но он умер в дороге.
«Там кроме Шихова были другие люди – кроме стрелявшего сторожа Николая Макарова как минимум два человека. Макаров открыл стрельбу, убил Шихова и ранил второго человека. Его пытались довезти до больницы, вроде бы родственник какой-то, но не успели – он скончался по дороге», - сообщил источник с правоохранительных органах.
Работника охотничьих угодий Николая Макарова уже задержали и допрашивают. В связи с тем, что случилось резонансное двойное убийство, расследованием руководит исполняющий обязанности начальника регионального следственного управления Алексей Вольный.
Источник:
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А эти, видать, охренели мальца. Вот им и показали, кто в лесу хозяин.
P.S. жалко егеря и зверюшек. Хотя смотря каких зверюшек... тех, что на джипах с госномерами, не жалко.
Егерь взялся исправлять ситуацию
Итог - егерь в тюрьме, применил оружие и ещё как оказалось конечно же был пьян! Ну как же, егерь стреляющий по боярам и не не пьяный??? Бояр конечно же браконьерами не признали, их признали потерпевшими... уж не не знаю в чём... может обосрались от страха...
Это я знаю не от журналистов, а от других егерей того района.
Эта история уж очень похожа... А журналюги конечно же написали то что им сказали. Егеря же только в пьяном виде ходят по лесу и стреляют по людям!
"источник с правоохранительных органах" почему-то егеря называет "сторожем"!!! Даже это уже наводит на определённые мысли.
Сторож убил двух охотников!
Может всё-таки ЕГЕРЬ застрелил двух браконьеров которые оказали ему вооружённое сопротивление?