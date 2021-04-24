«Там кроме Шихова были другие люди – кроме стрелявшего сторожа Николая Макарова как минимум два человека. Макаров открыл стрельбу, убил Шихова и ранил второго человека. Его пытались довезти до больницы, вроде бы родственник какой-то, но не успели – он скончался по дороге», - сообщил источник с правоохранительных органах.





Работника охотничьих угодий Николая Макарова уже задержали и допрашивают. В связи с тем, что случилось резонансное двойное убийство, расследованием руководит исполняющий обязанности начальника регионального следственного управления Алексей Вольный.