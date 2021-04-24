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В Забайкалье во время охоты на кабана егерь застрелил главу УФСИН и начальника СИЗО

В Забайкалье во время охоты на кабана егерь застрелил главу УФСИН и начальника СИЗО (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 21:02
Сообщество : Криминал
Метки: Забайкалье   глава УФСИН   егерь   охота   резонанс   убийство   
1798
1

По предварительным данным, в ходе конфликта нетрезвый лесник открыл стрельбу из дробовика. Высокопоставленные силовики получили несовместимые с жизнью ранения.

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Метки: Забайкалье   глава УФСИН   егерь   охота   резонанс   убийство   
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39  комментариев
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9k
Кыся 46 минут назад
Вот Михалыч&ко всегда знали, что они в гостях, и Кузьмича уважали. И Кузьмич им рад был.
А эти, видать, охренели мальца. Вот им и показали, кто в лесу хозяин.
P.S. жалко егеря и зверюшек. Хотя смотря каких зверюшек... тех, что на джипах с госномерами, не жалко.
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2k
александр 2 минуты назад
егеря жалко
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2k
Запускайте Берлагу! 3 минуты назад
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19k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Что, неужели началось?!!
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1k
Руслан Новак 7 минут назад
Как то неправдоподобно вся эта история звучит. Работал человек егерем, наверное не один год. Каждый день имел дело с оружием. И тут раз, и застрелил двух чинуш. Здается что историю знатно перерисовали для правильности дела.
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253
stepanenkonick 11 минут назад
Если охотник стреляет в людей, по любому он дебил, заслуживает гнить в лагерях.
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3k
Roninsamuray 11 минут назад
Одно только можно с уверенностью сказать, что сторож (егерь, лесник), на зоне точно будет в авторитете.
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31k
Опаньки 12 минут назад
кабанов перепутал
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5k
elektrod161 13 минут назад
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6k
B0n 13 минут назад
Охотнеги.
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−2
Leonid Leon 14 минут назад
Началось?
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30k
Дмитрий 16 минут назад
Даже приятно посмотреть,сколько людей радуется этому "прискорбному" событию. А егеря жаль.
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4k
Артем Кощеев 20 минут назад
Часто можно услышать: в России генералов слишком много развелось. Ни в одной другой стране нет такого количества генералов.
Егерь взялся исправлять ситуацию
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3k
Севастьян 21 минуту назад
Вот даже еще не читая сразу подумал ,что егерь пьян и под действием наркотиков.Хотел додумать что он еще и слеп был,но это явный перебор.Ясно что начальники с распальцовкой были,но такое громкое убийство растащат по стране,да с трубами.Может егерь и прав был,но больше прав у начальства.
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3k
Арт Полчаса назад
Жалко егеря... Ведь дело то благое сделал
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2k
ЛунныйКотэ Полчаса назад
Походу хозяева жизни переборщили с напряганием холопа
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152
суссик ЛунныйКотэ 16 минут назад
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21k
Юрьевич Полчаса назад
В Луховицком районе Московской области два высокопоставленных чиновника решили поохотиться, естественно без лицензии. Ну нафига боярам в своих угодьях лицензия. Их застукал егерь когда они грузили добычу на автомобиль... они ему конечно же не подчинились. Ну с хрена ли боярам починяться требованию "охранника"? Более того, они даже пытались его сбить автомобилем. Егерь открыл стрельбу по колёсам.
Итог - егерь в тюрьме, применил оружие и ещё как оказалось конечно же был пьян! Ну как же, егерь стреляющий по боярам и не не пьяный??? Бояр конечно же браконьерами не признали, их признали потерпевшими... уж не не знаю в чём... может обосрались от страха...

Это я знаю не от журналистов, а от других егерей того района.

Эта история уж очень похожа... А журналюги конечно же написали то что им сказали. Егеря же только в пьяном виде ходят по лесу и стреляют по людям!
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1k
valns Полчаса назад
Людей убили, откуда столько злости?
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20k
Мерзавец... valns 21 минуту назад
Это нелюди!
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21k
Юрьевич valns 19 минут назад
Скорее всего убиты обнаглевшие от безнаказанности и вседозволенности быдлочиновники. А убил их егерь от безысходности и отчаяния добиться справедливости.

"источник с правоохранительных органах" почему-то егеря называет "сторожем"!!! Даже это уже наводит на определённые мысли.
Сторож убил двух охотников!
Может всё-таки ЕГЕРЬ застрелил двух браконьеров которые оказали ему вооружённое сопротивление?
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152
суссик valns 14 минут назад
Это были не люди. Это были БЕШЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Егерь сделал свою работу. Сделал на "пять!"
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746
Миша valns 11 минут назад
Случайно убили, егерь перепутал.
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8
старый китаец Юрьевич 5 минут назад
3 к 1 что так и было.
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41k
doker Полчаса назад
Кто фильм смотрел, тот может представить, что могло случиться...
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2k
Дмитр Стар Полчаса назад
хоть какие то приятные новости. егеря жаль конечно.
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63
Племянник Путина 37 минут назад
сезон охоты на кабанов открыт, ну вот он двух кабанов и завалил...
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