Захватывающие подводные фотографии Джейсона Вашингтона

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Джейсон Вашингтон (Jason Washington) — отмеченный наградами подводный фотограф и дайвер, который в настоящее время проживает на Каймановых островах. Он специализируется в основном на подводной и океанской фотографии. Джейсон снимает отличные фридайвинг-фотографии.
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Метки: Фотографии. красиво пейзажи природа
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