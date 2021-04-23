Шоу «Голос.Дети»

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Баста (он же Вася Вакуленко) – неоднократно рассказывал в интервью о своём многолетнем «богатом» наркоманском опыте, курил и кололся всем, что мог найти. По его словам, в 2003 году, наконец, окончательно «слез с иглы». Однако и по сей день продолжает ностальгировать по наркотикам в своём творчестве – если кто-то в этом сомневается, посмотрите недавний клип исполнителя на композицию «Лёд».
Лобода – украинская певица, выступающая в амплуа Проститутки. Если кто-то считает такое суждение слишком резким или неполиткорректным, вбейте в любом поисковике фразу «фотосессия Лобода Максим» и оцените фотографии или посмотрите несколько клипов исполнительницы. На любом сайте проституток вы увидите такие же фотографии и образы.
Егорка Крид – когда Егорка, на пару с Тимати, собрались приехать с концертом в Дагестан, то местные жители их оттуда выгнали с девизом «петухам здесь не место» и «кто пойдёт на Крида - тот петух». Что поделаешь, Интернет полон информации, что, хотя Крид и поёт пошлые и слащавые песни, ориентированные на подростковую женскую аудиторию, сам он по мальчикам.
Вот и получаются, что наркоман, проститутка и петух оценивают таланты детей на Первом канале. Они их не только оценивают, но и обучают. Вопрос только – чему учат?
Егорка Крид – когда Егорка, на пару с Тимати, собрались приехать с концертом в Дагестан, то местные жители их оттуда выгнали с девизом «петухам здесь не место» и «кто пойдёт на Крида - тот петух». Что поделаешь, Интернет полон информации, что, хотя Крид и поёт пошлые и слащавые песни, ориентированные на подростковую женскую аудиторию, сам он по мальчикам.
Вот и получаются, что наркоман, проститутка и петух оценивают таланты детей на Первом канале. Они их не только оценивают, но и обучают. Вопрос только – чему учат?
Документальный фильм по теме:
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