Шоу «Голос.Дети»

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Егорка Крид – когда Егорка, на пару с Тимати, собрались приехать с концертом в Дагестан, то местные жители их оттуда выгнали с девизом «петухам здесь не место» и «кто пойдёт на Крида - тот петух». Что поделаешь, Интернет полон информации, что, хотя Крид и поёт пошлые и слащавые песни, ориентированные на подростковую женскую аудиторию, сам он по мальчикам.



Вот и получаются, что наркоман, проститутка и петух оценивают таланты детей на Первом канале. Они их не только оценивают, но и обучают. Вопрос только – чему учат?