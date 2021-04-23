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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4819 постов • 662 подписчика подписаться
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Шоу «Голос.Дети»

Шоу «Голос.Дети» (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 07:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Баста   Егор Крид   голос дети   первый канал   светлана лобода   телевидение   
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Баста (он же Вася Вакуленко) – неоднократно рассказывал в интервью о своём многолетнем «богатом» наркоманском опыте, курил и кололся всем, что мог найти. По его словам, в 2003 году, наконец, окончательно «слез с иглы». Однако и по сей день продолжает ностальгировать по наркотикам в своём творчестве – если кто-​то в этом сомневается, посмотрите недавний клип исполнителя на композицию «Лёд».

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Метки: Баста   Егор Крид   голос дети   первый канал   светлана лобода   телевидение   
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9k
Голос Вселенной 3 часа назад
Ничего... скоро туда Моргештейнов посодют и всяких гогенов солнцевых... Эти трое из статьи хоть и позорно-неприемлемые варианты, но все равно еще не самое дно.....
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182k
WolF 10 минут назад
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5k
Серега 13 минут назад
ЭЭх, помогу людям. А то упомянули, прорекламировали, а не вставили.
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12k
Alex Ato 18 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Алексей Куликов 47 минут назад
Самое интересное, в Дегестане быть активным [мат] нормально, а вот пасивным, осуждается.
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4k
Алексей Куликов 43 минуты назад
С каких пор, диагноз стал матом?
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713
GoInDown Час назад
У автора явно комплексы.
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1k
Broscan Час назад
Жаль что шоу бЫзнес не знает границ


Ссылка youtu.be
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3k
Mikhail Час назад
Автор поста дегенерат
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Нуи что ? Они же обучают вокалу и технике ... какая разница чем они занимаются в своем творчестве ? А если бы там сидели Элтон Джон, Мадонна и Ози Осборн , так же бы написал ?
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103
Nitro 2 часа назад
откуда высокоморальный автор знает, какие фото и образы есть на всех сайтах с проститутками?
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1k
Hallo FreeSpace Nitro 2 часа назад
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6k
Игорь 2 часа назад
надо Панину дать заработать - предлагаю в следующий сезон
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10k
Karelian Игорь Полчаса назад
И джигурду.
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152k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Я давно уже говорю, из российских детей делают по западным лекалам ЛГБТшников всяких, куда только мамаши с бабушками и дедушками смотрят, нынешние то мамаши это дети начало 2000х можно понять их безалаберность, но бабки с дедками....
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46k
noName 3 часа назад
Ну да,а вот в наше время:Фредди Меркури,Си Си Кетч с Самантой Фокс и Фёдором Валенти новичем Чистяковым,которому завсегда везде ништяк...Заглавная картинка достойна бабушек у подъезда
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
Давно уже не смотрю эту хрень. Всё в ней продано и куплено.
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895
Евгений 3 часа назад
Да давно уж тв опошлилось до невозможности, всякую грязь льют и льют......
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459
moishab 3 часа назад
А я и не знал этих [мат], лобод. Кридинов.
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