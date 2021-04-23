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"Полезные вещи", за которые не жалко отдать любые деньги

"Полезные вещи", за которые не жалко отдать любые деньги (20 фото)

Автор:
23 апреля 2021 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: водородная вода   мастика   мусор   подборка   сарказм   
1571
20

На самом деле это сарказм. В подборке вещи, которые были рождены мусором изначально. Но при этом некоторые умудряются на таком ещё и деньги зарабатывать. Да ещё деньги немалые.

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Метки: водородная вода   мастика   мусор   подборка   сарказм   
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15  комментариев
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19k
Добрый Алабай 47 минут назад
Присоединюсь.
Диетическая шестидесятипроцентная вода - новое слово в диетологии. Покупайте шестидесятипроцентную воду. Две недели употребления, и Вы не узнаете себя.
Состав:
1. Вода - 60%.
2. Консервант (спирт этиловый) - 40%.
Рекомендую всем.
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13k
эмосурикат прямоползающий 10 минут назад
что такое водородная вода?
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7k
shimpansky 10 минут назад
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30k
Aleksandr 18 минут назад
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2k
Rodaslav 20 минут назад
Да... Без лоха и жизнь плоха.
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2k
Master Bo 23 минуты назад
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55k
Парагвайский шпион 36 минут назад
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7k
Majul Час назад
Глобальное отупление...

5G мозги разжижает, вакцины убивают/ДНК меняют и из абортированных детей делаются, рак содой лечится, Путин виноват во всех мировых бедах, Земля плоская, планетой управляют рептилоиды и массоны, ковида нет он выдуман для тотального управления людьми властью и заработка на масках...

Но есть один нюанс, история не любит сослагательных наклонений, естесственный отбор сделает свое дело.

Чем больше дебилов, тем меньше дебилов в конечном итоге.
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568
Сергей Час назад
прям праздник какой то! в одной подборке все, что нужно! Давно искал крем против 5G и компактный генератор водородной воды по нормальной цене))
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988k
Никифоридис Автор поста Сергей 56 минут назад
Есть ещё антиковидные медные пластины, но это было в другом посте )))
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7k
Majul Никифоридис Полчаса назад
О, я как раз врач. Беру оптом )) Буду распространять ))
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471
Yeti Siberian Час назад
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1k
Максим Час назад
На счёт водородной воды скажу так, без водорода с водой будут большие проблемы. Лучше всего, если вода будет с оксидом водорода.
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988k
Никифоридис Автор поста Максим Час назад
Ахаха, это пять!
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