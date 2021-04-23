"Полезные вещи", за которые не жалко отдать любые деньги

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На самом деле это сарказм. В подборке вещи, которые были рождены мусором изначально. Но при этом некоторые умудряются на таком ещё и деньги зарабатывать. Да ещё деньги немалые.
Крем с защитой от излучения 5G
Этот крем по идее блокирует "вредное" излучение 5G. Хотя было бы неплохо купить какую-нибудь мазь, которая увеличивала бы сигнал. Ну чтобы не приходилось покупать роутер мощнее.
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Подобные анти-5G крема и прочие товары активно продавались на Авито и Юле вплоть до начала 2021 года, пока площадки не поменяли свою политику по отношению к подобным вещам. Сейчас очень сложно найти даже шуточные объявления с шапочками из фольги, которые якобы защищают от "вредного" излучения. Но ещё недавно это была целая сфера бизнеса и большим финансовым оборотом.
Отдельная тема - водородные генераторы воды
Всего 199 000 рублей за то, чтобы сделать кислородно-водородную жидкость более водородной
Подобные водородные очистители работают либо на токе, либо на встраиваемых баллончиках с водородом (крайне редко). Разработчики технологии водородной воды утверждают, что такая вода омолаживает, предупреждает развитие рака и вообще благотворно влияет на организм. Пить "электролизную воду" советуют корейские специалисты с 2007 года. Никаких научных исследований не проводилось и доказанной пользы от "водородно-кислородной" воды нет. Но если разбираться, то называть такую воду водородной - это лукавство. По факту получается водородно-кислородная вода. Но продавать её проблематично, поскольку попахивает маразмом. Поэтому назвали просто водородной.
С какими бредовыми товарами доводилось встречаться вам?
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Метки: водородная вода мастика мусор подборка сарказм
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Диетическая шестидесятипроцентная вода - новое слово в диетологии. Покупайте шестидесятипроцентную воду. Две недели употребления, и Вы не узнаете себя.
Состав:
1. Вода - 60%.
2. Консервант (спирт этиловый) - 40%.
Рекомендую всем.
5G мозги разжижает, вакцины убивают/ДНК меняют и из абортированных детей делаются, рак содой лечится, Путин виноват во всех мировых бедах, Земля плоская, планетой управляют рептилоиды и массоны, ковида нет он выдуман для тотального управления людьми властью и заработка на масках...
Но есть один нюанс, история не любит сослагательных наклонений, естесственный отбор сделает свое дело.
Чем больше дебилов, тем меньше дебилов в конечном итоге.