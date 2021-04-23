"Полезные вещи", за которые не жалко отдать любые деньги

Подобные анти-5G крема и прочие товары активно продавались на Авито и Юле вплоть до начала 2021 года, пока площадки не поменяли свою политику по отношению к подобным вещам. Сейчас очень сложно найти даже шуточные объявления с шапочками из фольги, которые якобы защищают от "вредного" излучения. Но ещё недавно это была целая сфера бизнеса и большим финансовым оборотом.