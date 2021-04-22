Мама разоблачила двоечницу

Ученица младших классов по имени Диана решила скрыть от мамы полученные двойки. Девочка не стала вырывать из дневника страницы и не пыталась стереть красную ручку учительницы, а подошла к проблеме нестандартным путем. Однако чуда не произошло и двоечница была разоблачена.

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