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Мама разоблачила двоечницу

Мама разоблачила двоечницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 13:32
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   двойка   дети   мама   оценка   прикол   
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Ученица младших классов по имени Диана решила скрыть от мамы полученные двойки. Девочка не стала вырывать из дневника страницы и не пыталась стереть красную ручку учительницы, а подошла к проблеме нестандартным путем. Однако чуда не произошло и двоечница была разоблачена.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   двойка   дети   мама   оценка   прикол   
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7  комментариев
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Чтобы сказать правду, много ума не надо. А вот чтобы соврать толково, нужно уметь пользоваться мозгом. )
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821
Дмитрий 24 минуты назад
Ой да что за видео ради лайков. Уже давно ввели как электронный дневник и все махинации с вырыванием страниц с дневника потеряли смысл... Бедные современные дети! Никакого больше экстрима и школьной романтики.
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8k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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1k
GUSAR 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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16k
Егор GUSAR 49 минут назад
По химии тоже двойка
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4k
tamin 2 часа назад
Вроде сейчас электронный. Я оценки смотрю в электронном.
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6k
vitenok 2 часа назад
Папандос.
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