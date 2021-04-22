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Находчивый фермер кормит коров

Находчивый фермер кормит коров (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 09:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   кормление   коровы   фермер   
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Фермер нашел оригинальный способ кормления своих коров. С помощью одной хитрости он сделал так, чтобы бурёнки не устраивали давку во время кормежки и получали одинаковое количество корма.

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Метки: видео   животные   интересно   кормление   коровы   фермер   
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1  комментарий
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lem02 15 минут назад
А что за белый порошок он им подсыпает?
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