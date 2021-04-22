Находчивый фермер кормит коров

412
1
1
Фермер нашел оригинальный способ кормления своих коров. С помощью одной хитрости он сделал так, чтобы бурёнки не устраивали давку во время кормежки и получали одинаковое количество корма.
Все гениальное — просто!
Источник:
Ссылки по теме:
- Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным?
- У ослепшего пса появился новый и надежный друг
- Землеройка
- Коровы помогли американским полицейским поймать угонщицу автомобиля
- "Вася, уходи! Они уже близко!": стая косаток напугала семейную пару
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...