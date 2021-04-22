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Однажды в Сама... Саратове!

Однажды в Сама... Саратове! (17 фото)

Автор:
22 апреля 2021 21:45
Сообщество : Юмор
Метки: Города России   Поволжье   Юмор   подборка   приколы   саратов   
964
17

Без сомнений, в каждом городе дичь. Но почему-то в Саратове всё это слишком концентрировано.

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Метки: Города России   Поволжье   Юмор   подборка   приколы   саратов   
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10  комментариев
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18k
Андрей Иванов 51 минуту назад
1.Коммунизм, хотя и отрицает религиозное строение мира, но не запрещает религию
2. Большевики не боролись с религией, только с церковью, которая на тот момент нарушила почти все свои догматы
3. Большинство постулатов Библии совпадает с коммунистическим мировозрением
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4
dickduck 12 минут назад
Не все там так уж и плохо. Автор чудак
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18k
Андрей Иванов 55 минут назад
В оправдание полицейских - я бы тоже охренел
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15k
Maks Es 59 минут назад
Человек из Саратова за границей - россиянин в квадрате.
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