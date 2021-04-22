Однажды в Сама... Саратове!

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Без сомнений, в каждом городе дичь. Но почему-то в Саратове всё это слишком концентрировано.
Пандус по-саратовски
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