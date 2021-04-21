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Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, у него умерла мама, а затем и отец. Учился и воспитывался мальчик в детском доме в Ростовской области.На начало войны Петру было 12 лет, он был воспитанником музыкантского 44-го стрелкового полка.«Пробуждение в то утро было страшным. В первые минуты войны мы, воспитанники полков, под разрывами бомб и снарядов вслед за взрослыми бросились в арсеналы к оружию. Но винтовок нам не досталось. Крепость пылала. Мы тушили огонь в казармах, казематах, на складах, ползали в разведку, разыскивали боеприпасы, делали вылазки к Бугу за водой, помогали раненым, женщинам и детям. В конце июня группа бойцов пошла на прорыв, нас взяли с собой», — делился воспоминаниями ветеран.