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Дальше только память. Не стало последнего из живых защитников Брестской крепости

Дальше только память. Не стало последнего из живых защитников Брестской крепости (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 14:43
Метки: Брестская крепость   война   герой времени   
494
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Петр Котельников был последним из живых бойцов, защищавших Брестскую крепость. Во время начала войны ему было 12 лет, позже за оборону крепости был награжден орденом Отечественной войны II степени. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Умер у себя дома в Москве 20 апреля, об этом сообщает Пятый канал.

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Метки: Брестская крепость   война   герой времени   
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6  комментариев
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10k
ГородДомов 6 часов назад
спасибо за отвагу спасибо за победу вечная память
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fryazino 2 часа назад
Спасибо нашим героям, вечная память вам!
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152k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Люди из стали.
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13k
KOSTELLO 5 часов назад
Земля пухом!
Спасибо тебе Русский Солдат!
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5k
TirAn 5 часов назад
Наш Человек. Вечная память
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ValdemarNaftulievich 6 часов назад
Спи спокойно Дедуля, Вечная Память!
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