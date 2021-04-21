Гололёд в Иркутске превратил некоторые машины в "беспилотники": видео

Этим утром Улицы Иркутска превратились в настоящий каток. В области стукнул мороз и пошёл снег. Дороги покрылись слоем льда, и машины, особенно на подъёмах, перестали слушаться водителей.
Как сообщил источник, в городе множество аварий и километровые пробки.
Причём, как пел Егор Летов, кстати, родом из Омска: "А снег всё идёт, а снег всё идёт
Русское поле источает снег...".
Утонули в сугробах и дороги Якутии. Там уже сутки хозяйничает мощный циклон. Прощальный привет от зимы этим утром ощутила и Центральная Россия, где похолодало и осадки приближаются к рекордным отметкам.
Над Москвой свирепствует один из сильнейших, за 73 года наблюдений, ливень с мокрым снегом. На счастье жителей столицы, высокая температура не позволяет образовываться устойчивому льду. Однако, как рассказал источник, коммунальщики переведены в режим повышенной готовности и заявляют, что готовы к любым сюрпризам.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Техасе, США, из-за проблем с "беспилотником" Tesla угодила в аварию с гибелью двух человек. А так же о том, как на это отреагировал Илон Маск.
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По снегу можно на летней. А вот по льду, это не реально.
Вчера вечером небо почернело - результат утром увидели: утром в городе машин было меньше - уже на летней кто-то не рискнул