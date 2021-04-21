Гололёд в Иркутске превратил некоторые машины в "беспилотники": видео

Как сообщил источник, в городе множество аварий и километровые пробки.

Причём, как пел Егор Летов, кстати, родом из Омска: "А снег всё идёт, а снег всё идёт

Русское поле источает снег...".

Утонули в сугробах и дороги Якутии. Там уже сутки хозяйничает мощный циклон. Прощальный привет от зимы этим утром ощутила и Центральная Россия, где похолодало и осадки приближаются к рекордным отметкам.