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Гололёд в Иркутске превратил некоторые машины в "беспилотники": видео

Гололёд в Иркутске превратил некоторые машины в "беспилотники": видео (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: Иркутск   Россия   аварии   авто   беспилотники   видео   гололёд   непогода   
1274
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Этим утром Улицы Иркутска превратились в настоящий каток. В области стукнул мороз и пошёл снег. Дороги покрылись слоем льда, и машины, особенно на подъёмах, перестали слушаться водителей.

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Метки: Иркутск   Россия   аварии   авто   беспилотники   видео   гололёд   непогода   
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8k
Вася 2 часа назад
у жестянщиков акции взлетели
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
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3k
Слава Андреев Час назад
Я в Москве так попал. Лет пять назад. Тоже переоделся , а вечером снег. Дорога каток. Я машину оставил возле работы.
По снегу можно на летней. А вот по льду, это не реально.
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203
OLS10 Час назад
В Иркутске, с вчерашнего утра и ранее ближайшие шиномонтажки были забиты клиентами с переобувкой на лето...
Вчера вечером небо почернело - результат утром увидели: утром в городе машин было меньше - уже на летней кто-то не рискнул
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7k
Cornho OLS10 Час назад
Ничего себе. В Питере я уже месяц как на "лете" катаюсь.
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