60 главных достопримечательностей Адлера

Самые интересные и красивые места

Список, фото с названиями и описанием лучших достопримечательностей Адлера. Он поможет вам спланировать маршруты для осмотра топовых мест города за 2-3 дня.

Олимпийский парк

Находится близ олимпийской деревни и набережной. В парке расположены спортивные объекты зимней Олимпиады-2014. Сейчас в них проводят соревнования и концерты. Наиболее интересными объектами являются стадион «Фишт», знаменитый поющий фонтан, ледовый дворец с куполом, меняющим цвет, керлинг-центр «Ледяной куб». Для передвижения по большой территории Олимпийского парка рекомендуют пользоваться электромобилями или велопрокатом.

Красная Поляна

Горнолыжный курорт, по уровню комфорта и оснащенности не уступающий популярным курортам Европы. Живописные пейзажи привлекают спортсменов со всего мира. Сезон катания продолжается с декабря по июнь. Общая протяженность более чем 10 трасс разной категории – около 30 км. Они расположены на высотах от 960 до 2340 метров. Есть трассы с искусственным оснежением и трассы с подсветкой для вечернего катания.

Парк развлечений «Сочи Парк»

Популярное место веселого и интересного досуга недалеко от берега Черного моря. Тематический парк оформлен в стиле русских народных сказок. Аттракционы привлекают гостей уже своими названиями – «Жар-птица», «Змей Горыныч», «Гуси-Лебеди». По единому входному билету можно весь день кататься на аттракционах, посетить дельфинарий и научное шоу, поучаствовать в мастер-классе, пройтись по верёвочному городку или космическим джунглям.

Экстрим-парк «Skypark AJ Hackett Sochi»

Высотный парк приключений, не имеющий аналогов в стране. Он расположен в Ахштырском ущелье. Через ущелье протянут длинный подвесной мост, прогулка по которому считается одним из самых экстремальных развлечений в парке. Незабываемые ощущения от свободного падения с высоты в 207 метров можно испытать на аттракционе банджи-джампинга. Есть гигантские качели маятникового полета на высоте 170 метров.

Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium»

В нескольких десятках аквариумов живут сотни обитателей морских глубин. Площадь океанариума – 6000 м². Залы красиво оформлены в стиле тропического сада со скалами и водопадами, в аквариумах расположены кораллы и рифы. Самое эффектное место – тоннель длиной 44 метра, окруженный стеклом, за которым плавают акулы, морские коньки, скаты и экзотические рыбы. Для гостей проводят шоу-программы и показательное кормление рыб.

Поющие фонтаны в Олимпийском парке

Грандиозное шоу-представление поющих фонтанов неизменно привлекает гостей парка в вечернее время. В центре фонтана выступает ввысь чаша Олимпийского огня. Вся композиция выполнена в виде мифологической Жар-Птицы. Сказочный водный танец происходит по музыку классических композиторов – Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна. Подсветка 264 струй воды, бьющих на высоту до 70 метров, делает шоу волшебным и сказочным.

Форелевое хозяйство «Адлер»

Работает в сфере популярного производственного туризма. Крупное предприятие, расположенное среди живописных пейзажей, привлекает гостей возможностью воочию увидеть процесс разведения форели в кристально чистых водах артезианских источников. Для разведения форели подготовлено 111 небольших прудов. Рыбные деликатесы можно попробовать в дегустационном зале, здесь же на гриле готовят свежепойманную рыбу.

Сочинский национальный парк

Уникальный природный объект с заснеженными горными вершинами и с субтропической растительностью. По парку проложено множество туристических пеших маршрутов разной сложности. На территории Адлеровского лесничества расположены интересные природные объекты – Ахштырская пещера, каньон Псахо, ущелье Ахцу, водопад Пасть дракона. Можно подняться на горную вершину Сахарная головка.

Кавказский заповедник

Охраняемая природная зона, попасть в которую можно только по пропуску. К природным достопримечательностям проложены эко-тропы, работают гиды-проводники. Одно из самых популярных и красивых мест заповедника – озеро Кардывач. Его зеркальная водная гладь живописно выглядит в окружении величественных заснеженных гор. Озеро расположено на высоте 1838 метров. Его размеры – 300х500 метров, глубина около 20 метров.

ТРЦ «Мандарин»

Необычный комплекс на берегу Черного моря, предлагающий оригинальную концепцию шоппинга и развлечений. Под открытым небом расположена единая территория с магазинами, салонами, кафе, бассейном и пляжем. Здесь можно снять бунгало на берегу моря. Несколько ночных клубов проводят зажигательные дискотеки. В состав ТРЦ входит 9 современных зданий, в том числе смотровая башня высотой 37 метров.

Агро-туристический комплекс «Озеро Ачигварское»

Отличное место для отдыха на природе особенно придется по вкусу любителям рыбалки. В двух озерах обитают форель, сазан, карп, осетр, телапия. Все снасти можно взять в прокат. Для приятного отдыха оборудованы комфортабельные бунгало. Особенно красиво оформлено Нижнее озеро – на острове в нем установлены бамбуковые беседки для пикника, высажены пальмы, возведён искусственный водопад. Есть бассейн, баня, массаж.

Главные набережные Адлера

Набережные города – идеальное место для неспешного вечернего променада. Можно дышать морским воздухом и любоваться окружающими красотами.

Центральная набережная Адлера

Начинается у реки Мзымта. Имеет протяженность 1,5 км. Отсюда начинается несколько экскурсионных маршрутов. В любое время на набережной царит оживленная курортная атмосфера. Работают кафе с национальной кухней и живой музыкой, есть ТРЦ, сувенирные магазины. Обустроены зоны с песчаным и галечным покрытием – пляжи Чайка и Мандарин. Интересные фото можно сделать с Адлерским маяком и скульптурой Золотой рыбки.

Имеретинская набережная

На 7 км она тянется вдоль Черного моря. Широкая пешеходная зона граничит с велодорожкой, они выложены цветной тротуарной плиткой. Высажены пальмы, экзотические кустарники и цветы. Для наслаждения красивыми морскими пейзажами сделаны смотровые площадки и пирсы. С них отлично видно Кавказские горы и берег Абхазии. Есть благоустроенные пляжные зоны. В шаговой доступности «Сочи Парк» и Олимпийский парк.

Набережная реки Мзымта

Проходит вдоль горной реки, спустившейся со хребтов Кавказских гор. Благоустроенный уютный променад популярен у жителей города. Тротуарные дорожки утопают в зелени – высажены пышные клумбы, зеленые изгороди, пальмы и стройные деревья. Работает прокат велосипедов и роликов, есть аттракционы. На набережной расположена Аллея Воинской Славы. Также с нее можно по пешеходному мосту попасть в Олимпийский парк.

Достопримечательности Олимпийского парка

Главными объектами парка являются стадионы и дворцы спорта, где проходили олимпийские соревнования. Сегодня здесь также проводятся международные и российские спортивные турниры.

Стадион «Фишт»

Грандиозное сооружение Олимпиады-2014. В нем проводились традиционные церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Через прозрачную крышу арены открывается живописный вид на Кавказские горы. Название стадиону дала одна из горных вершин Кавказского заповедника, которая всегда покрыта снежной шапкой. Название «Фишт» значит «белая голова», этот образ вдохновлял архитекторов на создание оригинального проекта.

«Сочи Автодром»

Гоночный комплекс, построенный с применением актуальных технологий мира автогонок. На трассе регулярно проходят крупные автосоревнования, в том числе и Гран-при Формулы 1. Гоночная трасса имеет протяженность почти 6000 метров. Зрительские трибуны расположены у самых зрелищных участков. Гостям предлагают уникальную возможность почувствовать себя в роли профессионального пилота и насладиться управлением спорткара.

Дворец спорта «Айсберг»

Яркая спортивная достопримечательность. В ледовом дворце проводятся крупные спортивные мероприятия и зрелищные концертные шоу. На массовые катания в летний период может попасть любой желающий. Фасады дворца сделаны из витражного стекла разных оттенков синего. Он идеально вписывается с прибрежный пейзаж благодаря изогнутым линиям, напоминающим морские волны. Высота его – 34 метра, вместимость 12 000 зрителей.

Керлинговый центр «Ледяной куб»

Многофункциональный стадион, где проходят соревнования как всероссийского, так и всемирного уровня. Четырехэтажное здание имеет высоту около 20 метров. Его лаконичный вид в форме куба разбавлен плавными формами, похожими на шары, используемые в керлинге. «Ледяной вид» дворцу придает оформление в серых и синих цветах. Для игры в керлинг есть 6 треков, которые могут арендовать непрофессиональные игроки.

Дворец спорта «Большой»

Главный хоккейный стадион Олимпиады-2014. Его проект не имеет аналогов в России. Его архитектурный облик выполнен в виде замерзшей капли воды. Для создания необычного образа создан высокотехнологичный купол жемчужной окраски, который состоит из 38 000 модулей с разноцветными диодами. Несколько уровней дворца спорта находятся в наземной части и в недрах искусственного 8-метрового холма.

Ледовая арена «Шайба»

Вместимость арены – 7000 человек. Внешне напоминает шайбу. А 45 000 светодиодов на фасаде арены создают видимость снежного вихря. Интересной особенностью внутренней конструкции арены является отсутствие в ней ступенек, есть лифты и пандусы. На арене походило несколько крупных чемпионатов, сейчас она находится в ведении спортивного детского центра. На катке Льдинка рядом с ареной проводят массовые катания.

«Адлер-Арена»

Во время Олимпиады-2014 здесь проводились соревнования по конькобежному спорту, в которых участвовали спортсмены 23 стран. С 2014 года в помещениях «Адлер-Арены» располагалась Академия тенниса. Проводились Кубки и турниры общероссийского уровня. Залы арены имеют современное оборудование. Для зрителей подготовлены комфортные трибуны на 8000 мест. В ночное время на серо-голубых фасадах здания включается иллюминация.

Лучшие пляжи Адлера

Самые красивые пляжи находятся в Имеретинской низменности, располагаются они вдоль одноименной набережной. Есть и другие оборудованные приятные места, где можно позагорать.

Центральный пляж «Чайка»

Бесплатный городской пляж, частично покрытый галькой, частично песком. На протяженной береговой линии расставлены зонты от солнца, есть кабинки для переодевания и душевые. Любители нырять с маской в прозрачной морской воде могут увидеть крабов, раков и креветок. Работают кафе с живой музыкой, вечером часто выступают жонглеры с огнем. С пляжа можно отправиться на рыбалку или водную прогулку.

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Пляжи Имеретинской набережной

Длинная пляжная зона Имеретинской набережной полностью благоустроена и имеет отличную инфраструктуру. Большинство пляжных зон покрыто галькой. Пляжи разделены на несколько зон – «Роза Хутор», «Богатырь», «Рэдиссон», «Южная звезда». Часть из них относятся к отелям и имеют платный вход. Наиболее чистыми и интересными считаются пляжи «Имеретинский» и «Бархатные сезоны». Они предлагают гостям комплекс водных развлечений.

Пляж «Мандарин»

Широкий и благоустроенный песчаный пляж. Здесь стабильно поддерживают чистоту и высокий уровень сервиса. Работает ресторан со средиземноморской кухней, а также кафе на территории ТРЦ «Мандарин». Для детей обустроена детская площадка, взрослые могут покататься на параплане или гидроциклах. У бассейна проводят зажигательные вечеринки, работают бары и караоке. Можно взять в аренду бунгало с мягкими лежаками.

Пляж «Огонек»

Удобный и уютный пляж, покрытый мелкой галькой, протяженностью 800 метров. Есть несколько длинных песчаных кос. К морю ведут деревянные настилы. Вход в воду пологий, что делает пляж комфортным для семей с детьми. Предоставляют множество традиционных курортных водных развлечений, в том числе есть услуга дайвинга. Работают точки по продаже вареной кукурузы, раков, клубники и прохладительных напитков.

Пляжный клуб «Волна»

Необычный пляж, расположенный на небольшом удалении от моря. Формат его скорее напоминает пляжный клуб. На нем организовывают вечеринки и праздничные мероприятия, есть занятия по фитнесу, йоге, серфингу. Работают дизайнерские бутики, проводятся выставки. Другой особенностью является песчаное покрытие пляжа, привезенного сюда специально для комфорта гостей. На территории пляжа есть большой бассейн.

Лучшие музеи Адлера

Самые интересные музеи города, которые стоит обязательно посетить, условно объединены в Музейный центр Сочи. Кроме них есть еще автомобильные музеи, где будет увлекательно и взрослым, и детям.

«Сочи Автомузей»

Расположен в Олимпийском парке. В нем выставлены легендарные образцы советской автопромышленности. На обозрение гостей выставлено около 100 автомобилей, выпущенных с 1930-ых по 1990-ые года. Наиболее интересные экспонаты – пожарная машина ГАЗ-АА, Москвич «Буратино», ЗИЛ «Скорпион». Есть автомобиль, изготовленный по личному заказу Сталина. Обустроена отдельная экспозиция ретро-экспонатов – детские игрушки, советская одежда.

Музей истории Адлерского района

В нескольких залах музея размещено около 15 000 экспонатов. Гости познакомятся с историй Адлерского района, осмотрят уникальные предметы, накопленные за годы существования музея. Экспозиции рассказывают не только о культурной жизни города и быте горожан, но и его географических особенностях. Наиболее интересен зал палеонтологии и археологии, в котором можно увидеть предметы эпохи бронзы, найденные во время раскопок.

Музей спортивных и классических автомобилей

Уникальная экспозиция гоночных автомобилей на территории Сочинского автодрома. Работает с 2014 года, на церемонии открытия присутствовал руководитель Формулы-1. В музее собраны автомобили, соревновавшиеся на гоночных треках в 1930-1990-ых годах. Гости увидят шикарные Феррари и Ламборгини, Ягуары, Линкольны и Кадиллаки, а также автомобиль Джеймса Бонда – Астон Мартин и «машину времени» из фильма «Назад в будущее» – Делориан.

Электрический музей Николы Теслы

Гостям предлагают интересные интерактивные научные программы, связанные с электрическими опытами. Самые смелые посетители могут посетить «клетку страха», где бьют настоящие молнии, при этом не причиняющие никакого вреда. Также гости увидят плазмопушку, Тесла-колбу с инертным газом, услышат звучание Тесла-рояля, играющего под воздействием молний. После окончания шоу предлагают сделать фото с Мегавольтом и Леди Вольт.

Механический музей Леонардо да Винчи

Большинство экспонатов музея – изобретения русских ученых на основе работ Леонардо да Винчи, а также созданные механизмы по его чертежам – планер, арбалет, катапульта, бронированный фургон – танк. Опытные экскурсоводы покажут все приборы в действии и расскажут историю их изобретения. Музей является не только образовательным местом, но и развлекательным, так как все объяснения подаются в простой и увлекательной форме.

Музей «Назад в СССР»

Уникальное заведение находится в Олимпийском парке. В фондах музея хранится около 500 экспонатов советских времен – флаги СССР и знамена с лозунгами, бюсты Ленина, афиши и журналы, игрушки, предметы быта и одежда. Есть и крупные предметы – школьные парты, стиральные машины, телевизоры. Особый интерес вызывает пионерский горн, в который можно дудеть и коллекция хрусталя, которая традиционно была в каждой семье.

Сады и парки Адлера

В городе есть красивые зеленые зоны, где можно погулять, подышать свежим воздухом, отдохнуть на лавочке. Лучшее место – орнитологический парк.

Дендрологический парк «Южные культуры»

Основан генералом Драчевским в 1910-1911 годах на территории своего имения. В настоящее время коллекция растений состоит из сотен тропических и экзотических растений из Америки, Китая, Японии, Африки. Разбиты бамбуковые и кедровые рощи, аллеи из тюльпанов, отдельно расположен роскошный розарий. Природные ландшафты дополнены искусственными водоемами, в которых живут карпы, черепахи, лебеди.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности

Охраняемая природная зона близ Олимпийского парка. Создана для сохранения естественных экосистем и разнообразия ландшафтных зон. Для посещения туристам доступна одна из семи зон парка. В ней проводят познавательные мероприятия, установлены демонстрационные стенды. Птицы часто прячутся от посетителей в кустах и среди деревьев. В пруду всегда можно увидеть лебедей и уток-мандаринок, в вольере посмотреть волнистых попугаев.

Парк имени Бестужева-Марлинского

Живописный природный уголок в центре Адлера. Парк основан инициативными местными жителями более 100 лет назад. Позднее в нем установили памятник декабристу Бестужеву, погибшему защищая мыс Адлер в 1837 году. Памятник выполнен в виде стелы с барельефом писателя. В 1964 году в парке появилась еще одна достопримечательность – старинная пушка. Среди магнолий и кипарисов проложены аллеи, установлены детские площадки.

Адлерский парк культуры и отдыха

Популярный парк для веселого досуга. В нем есть большая зона с аттракционами, танцевальная и спортивная площадки. Среди большого количества растений проложены аллеи для прогулок, а в центре парка находится искусственный водоем. По всему парку расставлены фигуры динозавров, что особенно нравится детям. Также дети оценят контактный зоопарк, где можно погладить и покормить коз, уток, белок и кроликов.

Детские достопримечательности Адлера

Аквапарки и дельфинарии традиционно самые популярные места, куда можно сходить с детьми. Есть в Адлерском районе еще питомник обезьян и ферма страусов, которые тоже понравятся детям.

Аквапарк «Амфибиус»

Посещение аквапарка в Курортном городке понравится не только детям, но и их родителям. В нем находится несколько горок с экстремальным спуском. На горке Камикадзе скорость спуска достигает 10 м/сек. Есть три больших бассейна. Для детей обустроена отдельная зона, в которую входят 5 водных аттракционов, горки и неглубокий бассейн. Развлечения аквапарка расположены под открытым небом и работает он только в летний сезон.

Адлерский обезьяний питомник

В вольерах питомника площадью 1 км² живет около 200 приматов разных видов – зеленые мартышки, макаки, резусы, павианы, гамадрилы. Обезьяны не только развлекают посетителей, но и участвуют в серьезных научных исследованиях по созданию новых лекарственных препаратов. Для туристов сотрудники питомника проводят экскурсии, где рассказывают о повадках и образе жизни питомцев питомника, также можно принять участие в научном эксперименте.

Адлерский дельфинарий

Трибуны для зрителей состоят из нескольких ярусов, которые вмещают около 1000 зрителей. Насладиться интересным шоу можно из любого сектора. Звездами представления по праву считаются дельфины-афалины. Они исполняют акробатические номера, танцуют, играют с мячом и рисуют картины. Также в шоу принимают участие морские львы и котики, полярные белые киты. После представления с морскими артистами можно сделать фото.

Парк динозавров «Затерянный Мир»

В парке установлено около 200 скульптур динозавров в натуральную величину, исполненных с большой точностью и детальностью. Самый крупный рост у брахиозавра – 13 метров. Есть фигуры тираннозавра, птерозавра, диплодока с детенышами. У каждой скульптуры находится информационный стенд с описанием вида динозавра, его массе и размере, особенностях образа жизни. Динозавры механизированы – они двигаются и издают устрашающие звуки.

Страусиная ферма «Три Софии»

Расположена недалеко от Красной Поляны. На ней живут австралийские эму и африканские страусы. Большинство птиц выращены на ферме и совсем не боятся людей, поэтому подходят близко к ограждению вольера, позволяя хорошо рассмотреть себя. В кафе предлагают блюда из страусиных яиц и мяса, в сувенирном магазине можно приобрести изделия из перьев и кожи страуса. На ферме также живут павлины, фазаны и попугаи.

Монастыри и храмы Адлера

Культовые места города, самые известные и красивые церкви и соборы.

Троице-Георгиевский монастырь

Женская обитель в селе Лесное в тихом природном месте в окружении зеленых холмов. Основан в 1999 году. За короткий срок в монастыре появилось несколько красивых храмов, похожих на расписные терема. В храме Девы Марии Семистольной находится уникальный фарфоровый иконостас. Паломников обитель привлекает святынями – мощи Николая Чудотворца и Пантелеимона Целителя. В Рождество 2013 года монастырь посетил В. В. Путин.

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя

Возведен на месте древней византийской церкви в 2012-2014 годах перед проведением Олимпиады-2014. Из-за этого местные жители часто называют храм Олимпийским. Купол церкви возвышается над землей более чем на 40 метров. В темное время храм выглядит особенно красиво из-за подсветки. Монументальное сооружение построено в неовизантийском стиле. Храм расписан художниками из академии Ильи Глазунова.

Свято-Троицкий храм

Находится в центре Адлера. Это историко-ландшафтное место охраняется государством в качестве памятной территории, на которой основали форт Адлер в 1837 году. В уютном саду вокруг храма приятно отдыхать, в нем проложены дорожки среди деревьев. Над главным входом в одноэтажный храм находится звонница. Рядом возведена часовня в виде беседки-ротонды. Все постройки выглядят легко и воздушно, они окрашены в небесно-белые цвета.

Храм Святого Духа

Находится рядом с Свято-Троицким храмом. Построен на месте церкви 1898 года, разрушенной большевиками в 1947 году. Возрожденной церкви присвоено историческое старое название. Храм расположен в здании воскресной школы и выделяется главкой. В часовне у храмов в определённые дни можно брать святую воду. На территории небольшого сквера вокруг храма находится братская могила 11 воинов, павших в Русско-Турецкой войне.

Церковь Сурб Саркис

Кафедральный собор апостольской Армянской церкви построен в 1993 году недалеко от реки Мзымта. Он имеет архитектуру традиционную для культовых сооружений в неоармянском стиле. Проект храмового комплекса выполнил Ованес Задикян. Он объединил классические храмовые черты с современными формами. Собор построен из блоков песочного цвета, интересный вид ему придают треугольные окна. Вечером включается подсветка.

Природные достопримечательности Адлера

Много природных красот находится в Сочинском национальном парке, часть которого расположена и в Адлерском районе. Это живописные каньоны и водопады. Увидеть отдаленные уголки природы можно в составе экскурсии или с частным гидом.

Река Мзымта

Горная река, начинающаяся в отрогах Кавказского хребта и впадающая в Черное море. По ее пути следования есть много интересных природных мест, часто посещаемых туристами – Изумрудные водопады, ущелья Ахштырское, Греческое и Ахцу. В бассейне реки находится много минеральных источников. Бурный характер реки привлекает любителей экстремального сплава. Склоны гор в ее верховьях – сноубордистов и горнолыжников.

Ахштырская пещера

Расположена в одном из обрывистых берегов реки Мзымта в 15 км от Черного моря. Пещера длиной 160 метров интересна еще и как памятник археологии – это самая древняя достопримечательность города. Несколько тысячелетий назад в этих местах жили первобытные люди, а в гротах обитали пещерные медведи. После завершения работ археологами, доступ в пещеру разрешили туристам. Оборудовали смотровые площадки, протянули канаты.

Каньон реки Псахо

Находится близ Красной Поляны. Это большая расщелина, образованная землетрясением несколько веков назад. Скалы, окружающие каньон, покрыты тисово-самшитовыми лесами, что создает потрясающее зрелище. В части каньона, называемой Сухой, каменные стены смыкаются высоко над головой, оставляя видной лишь узкую полоску неба. В Мокром каньоне можно осмотреть мелкие водопады и красивые карстовые берега.

Ущелье Ахцу

Глубокое ущелье, в котором в XIX веке проходила автодорога к Красной Поляне. Протяженность ущелья составляет 3 км, а высота скал составляет 800 метров. Расположение старой трассы впечатляет – с одной стороны взмывающие ввысь скалы, с другой – обрывистый склон, где бурно течет река Мзымта. Растут буковые и пихтовые леса. Неповторимый ландшафт привлекает многих туристов, устаивающих в ущелье необычные фотосессии.

Дзыхринское ущелье

Живописный вид ущелью придают валуны, покрытые мхом, стены пышного самшита, канаты из лиан. Небольшое ущелье достигает глубины в 100 метров, при этом ширина его составляет около 10 метров. В нем растут растения из разных климатических зон – бук, тис, ясень, дуб, шиповник, самшит. Красива река Дзыхринка, которая и образовала ущелье после тектонических разломов. На всем протяжении она образует пороги и многочисленные каскады.

Лучшие водопады Адлера

Главные природные достопримечательности Адлера и его окрестностей – это живописные водопады, к которым идут тропы среди красивой горной растительности.

Водопад Поликария

Высокий водопад в лесной зоне хребта Аибга близ Красной поляны. Даже в жаркие летние месяцы в этих местах лежит снег. Высота его составляет 70 метров. Он состоит из нескольких каскадов и падает вниз двумя крупными потоками, из-за чего у местных жителей получил название «штаны». К водопаду ведет автомобильная дорога, в 800 метрах от него расположена станция канатной дороги. Пеший маршрут прост и безопасен.

Водопад Кейва

Необорудованный водопад у Красной поляны, к которому ведет красивая пешая тропа протяжённостью около 2,5 км. Потоки воды водопада стремительно срываются вниз по скальным выступам, которые дробят струи воды на более мелкие. Местные жители этот водопад называют «девичьи слезы». Он не пересыхает летом и не замерзает зимой. Название получил в честь гида-экскурсовода Эльмара Кейва, который часто водил сюда туристов.

Водопад «Пасть дракона»

Расположен недалеко от села Монастырь. Второе его известное название – Глубокий Яр, по названию образовавшей его реки. Водопад образован вследствие размытия скальных пород в русле реки. Лучшее время для прогулки к водопаду – весна и начало лета, в этот период он наиболее полноводен и красив. В безоблачные дни брызги от струй воды переливаются бликами радуги. В месте падения воды образовано красивое бирюзовое озеро.

Безымянный водопад

Высота водопада – 75 метров и это один из самых высоких водопадов Кавказа. Он состоит из трех каскадов, падающих со склона горы Аибга у границы России и Абхазии. Утес, с которого падает вода, состоит из глинистых сланцев и песчаников. Окружают водопад мшистые скалы, заросли папоротника, плюща. У подножия водопада находится небольшое природное озеро с чистой, но холодной водой. Однако находятся смельчаки, рискнувшие в нем искупаться.

Ивановский водопад

Находится в живописном месте в ущелье Псахо в окружении изумрудной зелени. Высота падения воды составляет около 10 метров. В месте падения воды находится чаша, окруженная мшистыми глыбами и скалами, поросшими папоротником и лианами. Дно водоема устлано галькой. Температура воды не поднимается выше 15 градусов, но считается, что купание в ней помогает организму получить необходимый жизненный тонус.

Что еще посмотреть и куда сходить?

В Адлерском районе больше всего достопримечательностей на территории Большого Сочи. Здесь каждый день можно находить что-то новое и интересное.

Адлерский рынок

Место, где можно приобрести обязательные вкусные атрибуты настоящего южного отпуска – вино, фрукты и сладости. Здесь продают мясо, рыбу, мед и сыр местного производства. Особое внимание стоить уделить лавкам с пряностями. Туристы говорят об особом колорите и массе впечатлений от посещения рынка. На рынке принято торговаться – некоторые настойчивые покупатели могут сбить цену в два раза от первоначально заявленной.

Адлерский маяк

Самый южный маяк России расположен в пляжной зоне санатория Южное взморье. Старинный маяк возведен в 1898 году и является действующим до сих пор. Высота его составляет 11 метров. Световые сигналы маяка просматриваются с 13 миль. Красно-белая башня отлично подходит для романтических фотосессий с морскими пейзажами. При этом стоит учитывать, что маяк является особо охраняемым объектом и попасть к нему не так просто.

Железнодорожный вокзал

Крупный современный терминал железнодорожного вокзала достроен в 2013 году. Грандиозное сооружение способно обслуживать до 5000 человек в час, а в дни проведения Олимпиады-2014 справлялось с нагрузкой в 20 000 пассажиров в час. Вокзал состоит из морской и городской частей. Интересно архитектурное решение, имеющее практическое значение – главный вестибюль вокзала и залы ожидания расположены над путями на высоте в 10 метров.

Трасса Адлер – Красная Поляна

Скоростная автомагистраль длиной 48,2 км. Построена перед проведением Олимпиады в 2014 году для удобства туристов и экономии их времени по дороге к спортивным объектам. Автотрасса совмещена с железнодорожной магистралью. Для них проложено 14 тоннелей общей протяженностью 26,5 км, в том числе почти 10 км штольней, а также построено 37 железнодорожных и 40 автомобильных мостов.