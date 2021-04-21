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60 главных достопримечательностей Адлера

60 главных достопримечательностей Адлера (1 фото)

Автор:
21 апреля 2021 09:43
Сообщество : Путешествия
Метки: адлер   в мире   красота   отдых   путешествие   фото   
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Курортный район привлекает туристов разнообразием красивых и комфортных пляжей и живописной природной красотой. Разнообразить пляжный отдых можно посещением национального парка Сочинский и Кавказского заповедника, а также пешими прогулками к многочисленным водопадам, в каньоны и ущелья. В городской черте есть дендрарий и природные парки. Зимой туристы стремятся на горнолыжные курорты Красной Поляны.

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Метки: адлер   в мире   красота   отдых   путешествие   фото   
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31k
Alex Час назад
61. Воронцовские пещеры + стоянка древнего человека
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6k
fish67 14 минут назад
Все в Адлер, мест может не хватить...
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