Фейковый аккаунт краснодарского водоканала полюбился местным жителям

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Неделю назад неизвестные создали в "Инстаграме" страничку под названием "Краснодар Водаканал". И хотя аккаунт подписан, как сатира, но первоначально многие жители Краснодара закидали его жалобами.
О спорной чистоте краснодарской воды уже ходят легенды далеко за пределами города. Поэтому, как только в соцсетях появилась страничка местного водоканала, то на неё обрушилась волна негодования жителей.
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Некоторых краснодарцев удивило, что на грубость представители водоканала отвечают нецензурно.
Однако более внимательные пользователи соцсетей быстро поняли, что аккаунт ненастоящий и даже стали подыгрывать шутникам.
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Настоящий "Краснодар Водоканал" уже в курсе ситуации. В пресс-службе организации рассказали о своей позиции: "Цифровой экстремизм, к сожалению, стал опасной приметой нашего времени, который скрывается под разными личинами. Людей, которые зло и цинично манипулируют жителями Краснодара, трудно назвать шутниками. Как правило, владельцами таких аккаунтов движет банальная корысть. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям организаторов хейтерской кампании, а также надеемся, что сами владельцы социальных медиа уже в недалеком будущем сформируют понятный всем кодекс этики, который не позволит онлайн хулиганам развивать подобные аккаунты, издеваться не только над сотрудниками российских компаний, но и над горожанами".
Нужно ли наказывать шутников? Как вы считаете?
Нужно ли наказывать шутников? Как вы считаете?
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За что наказывать-то? За то что некоторые в глаза долбятся и не видят подписи "Сатира/пародия"?