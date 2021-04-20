Фейковый аккаунт краснодарского водоканала полюбился местным жителям

Настоящий "Краснодар Водоканал" уже в курсе ситуации. В пресс-службе организации рассказали о своей позиции: "Цифровой экстремизм, к сожалению, стал опасной приметой нашего времени, который скрывается под разными личинами. Людей, которые зло и цинично манипулируют жителями Краснодара, трудно назвать шутниками. Как правило, владельцами таких аккаунтов движет банальная корысть. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы Краснодара дадут соответствующую оценку действиям организаторов хейтерской кампании, а также надеемся, что сами владельцы социальных медиа уже в недалеком будущем сформируют понятный всем кодекс этики, который не позволит онлайн хулиганам развивать подобные аккаунты, издеваться не только над сотрудниками российских компаний, но и над горожанами".



Нужно ли наказывать шутников? Как вы считаете?