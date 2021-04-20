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Фейковый аккаунт краснодарского водоканала полюбился местным жителям

Фейковый аккаунт краснодарского водоканала полюбился местным жителям (12 фото)

Автор:
20 апреля 2021 15:11
Сообщество : Юмор
Метки: вода   водоканал   краснодар   полиция   фейк   шутники   
2655
12
Неделю назад неизвестные создали в "Инстаграме" страничку под названием "Краснодар Водаканал". И хотя аккаунт подписан, как сатира, но первоначально многие жители Краснодара закидали его жалобами.
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Метки: вода   водоканал   краснодар   полиция   фейк   шутники   
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11  комментариев
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545
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Херовая вода и канализация - это экстремизм, а сайт невинная шутка. Жёлтая пресса не такое пишет.
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6k
JeanLuk 15 минут назад
Нормальный такой стёб на злобу жизни.

За что наказывать-то? За то что некоторые в глаза долбятся и не видят подписи "Сатира/пародия"?
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203
Сергей Кузьмин 22 минуты назад
Иногда такое ощущение ,что воду в некоторых городах ,подают по канализационным трубам
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652
Oort 56 минут назад
Расшатывают великую единую. Всех наказать, всех приструнить. Ишь, нашли веселье, правду из населения вытаскивать. Наверняка это фейковые комментарии. Сами придумывают про плохую воду.
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3k
Севастьян Час назад
Может и вправду правоохранительным органам заняться водоканалом Краснодара пока не поздно?
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−52
человек в телогрейке Час назад
пгавославаненько, скрепненько
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
"Цифровой экстремизм"... Водоканал работать нормально пробовал?
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58k
Опиум для народа Федор Медведев 52 минуты назад
Это касается большинства водоканалов России. Бабки они хапать горазды, а сраные задвижки купить своим работягам не могут(вернее могут,но нах"й надо-так много не наворуешь). Вот и "бутся те, латая постоянно дыры. А виноваты в этом проклятые советы- не могли подолговечнее коммуникации делать.
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7k
antonium 2 часа назад
Юмор делает нашу жизнь легче. Не надо наказывать. "Цифровой экстремизм" - это бредятина, а не правовая оценка.
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155
Nevad Black 2 часа назад
ну не знаю, за что тут наказывать то
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