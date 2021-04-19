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Вегетарианство и его применимость к людям

Вегетарианство и его применимость к людям (6 фото)

Автор:
19 апреля 2021 06:29
Метки: вегетарианство   еда   люди   
465
6
Сходу разрушаю миф о тотально вегетарианских индусах. Это ложь, на деле в Индии люди вегетарианят либо по религиозной линии и таких меньшинство. Либо не едят мясо строго из за тотальной нищеты и таких там пока сотни миллионов. Но сотни миллионов средне по доходам живущих индусов мясо с большим удовольствием едят и ели всегда как могли. От этого у бедных слоёв населения Индии дикие проблемы со здоровьем, особенно с детской смертностью.
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Метки: вегетарианство   еда   люди   
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15k
Maks Es Час назад
Веганам надо подойти к зеркалу, открыть рот и обнаружить у себя клыки для разрыва мышц и сухожилий животных. И потом удалить из, эти самые клыки - чтобы уж по честному.
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Денис Колосов Час назад
ну вегетарианец еще куда не шло, всетаки молоко, яйца едят.. а вот веганы... Запусти их в лес на месяц.. и посмотреть, выживут ли.. А нормальный человек, на рыбе/мясе, что добывает в тайге, плюс ягоды, листья (для витаминов) может прожить сколько угодно..
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40k
Александр 3 часа назад
Ком Мясо мужики, пивом запивали )
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