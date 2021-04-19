Вегетарианство и его применимость к людям

Так что на рубеже перехода древних людей в вид Человек Эргастер - Прямоходящий, люди были ещё не ахти хищники. Но начиная с эргастера мы стали суперхищниками и наш мозг за какие то сотни тысяч лет скакнул по массе в два раза. При этом масса тела почти не выросла, это уникально для истории Земли. у дельфинов и косаток конечно большой мозг, но строго совмещён с размерами тела, эти животные весят сотни килограммов и тонны, когда речь идёт о косатках. Человек же имеет запредельно большой мозг. Никакой кит или слон не имеет такого соотношения как человек.



Заодно учёные проанализировали и доказали что снижение видов животных с массой тела больше 350 кг началось именно начиная с 4 000 000 лет назад, хотя за предыдущие 60 000 000 лет такой тенденции не было, тем более столь резкой, когда целые виды исчезают и всё. В общем начиная с Человека Прямоходящего 70 % калорий люби получали из мяса. Например современные хадза до 57% добычи получают от убийства жирафов! Вот так вот, не орешки хадза грызут, а жирафов успешно долбят. А дело всё ещё в том, что выгоднее бить именно крупняк. Больше жира, больше кожи и меньше расстояние которое надо преодолевать.. В итоге люди, попав в струю мем-новый мем, знание плюс новое знание, сломали былой биологический ход вещей. Волк добывает того кто меньше, слабее, потому что они слабее волка... И всё. А человек благодаря разуму понимает что жирафёнок это мало жира и мало мяса.



По сводной таблице видно, когда люди были почти добреньким вегетарианцами. Опять таки с пометкой что почти веганские шимпанзе иногда добывают яйца, мясо, термитов. Так вот, относительная травоядность людей уходит в древность. E hominins это корневые предки всех высших обезьян и значит людей, начали свою ветку 6 300 000 лет назад. И уже тогда они были как минимум на 10 - 20 % мясоедами. И затем только рост, рост, рост доли мясной пищи, а это вещества для роста веса мозга. Мы не просто общались и растили мозг. Мы общались и заодно позволяли своей охотой лучше кормить матерей, они лучше вынашивали детей и дети с детства получали кучу белковой хорошей еды и у них шаг за шагом увеличивался вес мозга и значит потенциал для более развитого интеллекта.