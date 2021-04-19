Вегетарианство и его применимость к людям

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Сходу разрушаю миф о тотально вегетарианских индусах. Это ложь, на деле в Индии люди вегетарианят либо по религиозной линии и таких меньшинство. Либо не едят мясо строго из за тотальной нищеты и таких там пока сотни миллионов. Но сотни миллионов средне по доходам живущих индусов мясо с большим удовольствием едят и ели всегда как могли. От этого у бедных слоёв населения Индии дикие проблемы со здоровьем, особенно с детской смертностью.
Когда мать и отец едят один рис да чуток овощей, то статистика удручает. В 2006 году именно в не евших мясо слоях населения 57 из 1000 детей родились и не прожили больше одного года. Так же высок процент детей с недостаточной массой тела при рождении, это означает кучу проблем со здоровьем в дальнейшей жизни. В итоге от вегетарианства никакой пользы, только вред.
А теперь маленький поиск вегетарианцев в природе. Ну например белки! Кто может быть милее эти животных?! Правда на деле белка обычный такой всеядный грызун. В период размножения белки жрут вообще всё подряд, от орехов до почек на деревьях, от семян до птенцов! То есть милая "веганская" бела на деле обычный всеядный зверёк. Она натурально сжирает птенцов, таскает из гнёзд.
А после зимовки белка ещё и чуть чуть падальщиком становится! Грызёт кости погибших животных что бы восполнить потерю кальция. Ест насекомых, личинки, ящериц. В общем даже на вид травоядная тварюшка, на практике абсолютно всеядный зверь. Травоядность эволюционный тупик тот ещё. Верный способ заработать вымирание - стать узким в питании.
Люди в принципе не были никогда траводными ли мясоедами. Они всеядные всегда. Даже 8 000 000 лет назад наши предки обезьяны не питались одной травой или плодами. Могли и термитов сожрать и птицу добыть. Но конечно относительно не системно. Захотели (смогли) - добыли.
На границе около 2 000 000 лет люди явно стали питаться больше чем на половину мясом. И с тех пор два миллиона лет подряд естественный отбор выбирал только тех людей, кто хорошо охотился, переваривал мясо, гонялся за животными и прочими малоподвижными вегетарианцами. Плохо выживали те кто плохо переваривал мясо. Поэтому на сегодня человек это обычный, классический мясоед, которого просто нельзя пересаживать на полностью травоядную диету. Человек не умеет усваивать витамины и жирные кислоты из растительной пищи. Он усваивает их строго из мяса или из таблеток. Но таблетки это плохая замена мясу. В итоге любая попытка быть полностью вегетарианцем обречена на порчу здоровья до смерти.
Чем больше жира у животного, тем оно больше калорий несёт. Но это всегда идёт вслед за размером. Чем животное мельче, тем меньше у него жировая прослойка. Отсюда нажим древних людей в охоте на крупных зверей.
А теперь маленький поиск вегетарианцев в природе. Ну например белки! Кто может быть милее эти животных?! Правда на деле белка обычный такой всеядный грызун. В период размножения белки жрут вообще всё подряд, от орехов до почек на деревьях, от семян до птенцов! То есть милая "веганская" бела на деле обычный всеядный зверёк. Она натурально сжирает птенцов, таскает из гнёзд.
А после зимовки белка ещё и чуть чуть падальщиком становится! Грызёт кости погибших животных что бы восполнить потерю кальция. Ест насекомых, личинки, ящериц. В общем даже на вид травоядная тварюшка, на практике абсолютно всеядный зверь. Травоядность эволюционный тупик тот ещё. Верный способ заработать вымирание - стать узким в питании.
Люди в принципе не были никогда траводными ли мясоедами. Они всеядные всегда. Даже 8 000 000 лет назад наши предки обезьяны не питались одной травой или плодами. Могли и термитов сожрать и птицу добыть. Но конечно относительно не системно. Захотели (смогли) - добыли.
На границе около 2 000 000 лет люди явно стали питаться больше чем на половину мясом. И с тех пор два миллиона лет подряд естественный отбор выбирал только тех людей, кто хорошо охотился, переваривал мясо, гонялся за животными и прочими малоподвижными вегетарианцами. Плохо выживали те кто плохо переваривал мясо. Поэтому на сегодня человек это обычный, классический мясоед, которого просто нельзя пересаживать на полностью травоядную диету. Человек не умеет усваивать витамины и жирные кислоты из растительной пищи. Он усваивает их строго из мяса или из таблеток. Но таблетки это плохая замена мясу. В итоге любая попытка быть полностью вегетарианцем обречена на порчу здоровья до смерти.
Чем больше жира у животного, тем оно больше калорий несёт. Но это всегда идёт вслед за размером. Чем животное мельче, тем меньше у него жировая прослойка. Отсюда нажим древних людей в охоте на крупных зверей.
Скорость животных и методы охоты на них.
Пока было много относительно не адаптированных к нападению людей крупных животных, не способных быстро убегать от угрозы и полагавшиеся на хобот, рога и копыта, люди не переходили на лук. Они вполне обходились копьями. А когда оставшиеся в живых слоны, носороги и бегемоты окончательно озверели (выживали самые злобные и агрессивные) то остался вес меньше 1 тонны и значит скорость возросла. После этой границы хошь не хошь, а придумывай лук. Когда животное весом меньше 500 кг. способно удрапать от тебя со скоростью больше 50 км. в час, это обнуляет ожидание того, что дело обойдётся ударом дубины по голове.
Пока было много относительно не адаптированных к нападению людей крупных животных, не способных быстро убегать от угрозы и полагавшиеся на хобот, рога и копыта, люди не переходили на лук. Они вполне обходились копьями. А когда оставшиеся в живых слоны, носороги и бегемоты окончательно озверели (выживали самые злобные и агрессивные) то остался вес меньше 1 тонны и значит скорость возросла. После этой границы хошь не хошь, а придумывай лук. Когда животное весом меньше 500 кг. способно удрапать от тебя со скоростью больше 50 км. в час, это обнуляет ожидание того, что дело обойдётся ударом дубины по голове.
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Так что на рубеже перехода древних людей в вид Человек Эргастер - Прямоходящий, люди были ещё не ахти хищники. Но начиная с эргастера мы стали суперхищниками и наш мозг за какие то сотни тысяч лет скакнул по массе в два раза. При этом масса тела почти не выросла, это уникально для истории Земли. у дельфинов и косаток конечно большой мозг, но строго совмещён с размерами тела, эти животные весят сотни килограммов и тонны, когда речь идёт о косатках. Человек же имеет запредельно большой мозг. Никакой кит или слон не имеет такого соотношения как человек.
Заодно учёные проанализировали и доказали что снижение видов животных с массой тела больше 350 кг началось именно начиная с 4 000 000 лет назад, хотя за предыдущие 60 000 000 лет такой тенденции не было, тем более столь резкой, когда целые виды исчезают и всё. В общем начиная с Человека Прямоходящего 70 % калорий люби получали из мяса. Например современные хадза до 57% добычи получают от убийства жирафов! Вот так вот, не орешки хадза грызут, а жирафов успешно долбят. А дело всё ещё в том, что выгоднее бить именно крупняк. Больше жира, больше кожи и меньше расстояние которое надо преодолевать.. В итоге люди, попав в струю мем-новый мем, знание плюс новое знание, сломали былой биологический ход вещей. Волк добывает того кто меньше, слабее, потому что они слабее волка... И всё. А человек благодаря разуму понимает что жирафёнок это мало жира и мало мяса.
По сводной таблице видно, когда люди были почти добреньким вегетарианцами. Опять таки с пометкой что почти веганские шимпанзе иногда добывают яйца, мясо, термитов. Так вот, относительная травоядность людей уходит в древность. E hominins это корневые предки всех высших обезьян и значит людей, начали свою ветку 6 300 000 лет назад. И уже тогда они были как минимум на 10 - 20 % мясоедами. И затем только рост, рост, рост доли мясной пищи, а это вещества для роста веса мозга. Мы не просто общались и растили мозг. Мы общались и заодно позволяли своей охотой лучше кормить матерей, они лучше вынашивали детей и дети с детства получали кучу белковой хорошей еды и у них шаг за шагом увеличивался вес мозга и значит потенциал для более развитого интеллекта.
Заодно учёные проанализировали и доказали что снижение видов животных с массой тела больше 350 кг началось именно начиная с 4 000 000 лет назад, хотя за предыдущие 60 000 000 лет такой тенденции не было, тем более столь резкой, когда целые виды исчезают и всё. В общем начиная с Человека Прямоходящего 70 % калорий люби получали из мяса. Например современные хадза до 57% добычи получают от убийства жирафов! Вот так вот, не орешки хадза грызут, а жирафов успешно долбят. А дело всё ещё в том, что выгоднее бить именно крупняк. Больше жира, больше кожи и меньше расстояние которое надо преодолевать.. В итоге люди, попав в струю мем-новый мем, знание плюс новое знание, сломали былой биологический ход вещей. Волк добывает того кто меньше, слабее, потому что они слабее волка... И всё. А человек благодаря разуму понимает что жирафёнок это мало жира и мало мяса.
По сводной таблице видно, когда люди были почти добреньким вегетарианцами. Опять таки с пометкой что почти веганские шимпанзе иногда добывают яйца, мясо, термитов. Так вот, относительная травоядность людей уходит в древность. E hominins это корневые предки всех высших обезьян и значит людей, начали свою ветку 6 300 000 лет назад. И уже тогда они были как минимум на 10 - 20 % мясоедами. И затем только рост, рост, рост доли мясной пищи, а это вещества для роста веса мозга. Мы не просто общались и растили мозг. Мы общались и заодно позволяли своей охотой лучше кормить матерей, они лучше вынашивали детей и дети с детства получали кучу белковой хорошей еды и у них шаг за шагом увеличивался вес мозга и значит потенциал для более развитого интеллекта.
Это уже 2 000 000 лет назад привело к вымиранию ряда видов с массой больше 400 кг. Крупные животные медленнее плодятся, они более уязвимы к вымиранию, если на них идёт активная охота. Начиная с 400 000 лет назад началось постепенное увеличение доли еды, приготовленной на огне и это было новым рывком. Жареное мясо намного лучше и полноценнее усваивается, нежели сырое. Снова рост мозга, рост численности людей, рост числа социальных связей, усложнение общения, выживают лучше те кто умнее и у кого больше мозг, такие особи лучше охотятся.... Да, понеслась. Так же начиная с 400 000 лет численность крупных видов сократилась, оставшиеся были до предела агрессивны и опасны. Люди переключились на следующий разбег веса от 100 до 200 кило. А огонь позволил намного эффективнее питаться имея меньшую по весу добычу.
В итоге уже больше 2 000 000 лет люди как минимум 30 % калорий, витаминов, кислот получают из мяса и жира. Это естественный отбор колоссальной продолжительности. Да, и сегодня и тогда иногда рождаются люди не способные нормально переварить мясо. Но таких людей и тогда и сегодня исчезающе мало. К тому же невозможность усваивать мясо у таких людей означает низкую способность к деторождению и в итоге их генетика не передаётся толком дальше. Это замкнутый круг. Тот кто плохо усваивает строительный материал - кальций, витамины, жиры и белки, тот плохо размножается.
Но и одно мясо потреблять не удобно и плохо помогает выживать. В том числе это помогло вымереть неандертальцам. Их расход калорий и общий уровень обмена веществ был выше чем у Человека Разумного. Неандертальцы сотни тысяч лет выживали в холодной Европе и потому лучше выживали те, у кого обмен веществ быстрее, это позволяет лучше переносить холода. https://www.researchgate.net/publication/263850709_Energetic_Competition_Between_Neandertals_and_Anatomically_Modern_Humans
Треугольники это неандерталы. По таблице заметно что неандерталы в среднем на 10 % более энергозатратны. Это очень выгодно когда нет конкурентов и губительно, когда конкуренты в виде человека разумного появились около 45 000 лет назад. Ведь естественный отбор шёл сотни тысяч лет, а коренные изменения случились за тысячи лет и неандерталы оказались и под прямым истреблением и под ударом голода. Люди выбивали животных, неандерталы в силу более быстрого метаболизма чаще голодали и хуже размножались. К слову по таблице заметно, что неандертальцы жили в северном климате и в тропическом.
В итоге уже больше 2 000 000 лет люди как минимум 30 % калорий, витаминов, кислот получают из мяса и жира. Это естественный отбор колоссальной продолжительности. Да, и сегодня и тогда иногда рождаются люди не способные нормально переварить мясо. Но таких людей и тогда и сегодня исчезающе мало. К тому же невозможность усваивать мясо у таких людей означает низкую способность к деторождению и в итоге их генетика не передаётся толком дальше. Это замкнутый круг. Тот кто плохо усваивает строительный материал - кальций, витамины, жиры и белки, тот плохо размножается.
Но и одно мясо потреблять не удобно и плохо помогает выживать. В том числе это помогло вымереть неандертальцам. Их расход калорий и общий уровень обмена веществ был выше чем у Человека Разумного. Неандертальцы сотни тысяч лет выживали в холодной Европе и потому лучше выживали те, у кого обмен веществ быстрее, это позволяет лучше переносить холода. https://www.researchgate.net/publication/263850709_Energetic_Competition_Between_Neandertals_and_Anatomically_Modern_Humans
Треугольники это неандерталы. По таблице заметно что неандерталы в среднем на 10 % более энергозатратны. Это очень выгодно когда нет конкурентов и губительно, когда конкуренты в виде человека разумного появились около 45 000 лет назад. Ведь естественный отбор шёл сотни тысяч лет, а коренные изменения случились за тысячи лет и неандерталы оказались и под прямым истреблением и под ударом голода. Люди выбивали животных, неандерталы в силу более быстрого метаболизма чаще голодали и хуже размножались. К слову по таблице заметно, что неандертальцы жили в северном климате и в тропическом.
А общая мысль исследования в том, что пока было можно люди долбили как можно более крупных животных. Когда виды крупные вымирали, люди переходили на тех что помельче. Так и тянулось всё вплоть до 10 000 лет назад, пока все крупные животные пригодные для относительно лёгкой охоты были выбиты. Выбиты все лошади в Америке, все верблюды там же и почти все виды бизонов кроме одного. В Евразии сокращены до предела все крупные животные, включая Азиатских слонов. И наступил период вынужденного земледелия. Ломка та ещё. Но пришлось, не помирать же с голодухи. Одним диким мясом стало не пропитаться.
Но люди как были так и остаются всеядными, но с обязательным упором на мясную пищу. Есть мясо полезно, не есть мясо губительно для человека. Попытка отказаться от мясной еды приводит лишь к ухудшению здоровья. За счёт былых запасов организм держится год - другой и потом начинает спад. Так же есть нюанс - отказаться от мяса можно на большее время в южном климате и значительно меньшее время в северном. Чем холоднее тем выше расход витаминов, жиров, кислот и тем больше нужно есть мяса. Разница между людьми живущими в тропиках ( 2 500 ккал ) и людьми живущими на севере ( до 5000 ккал ) почти в два раза по скорости обмена веществ. Но любые дикие племена и просто люди живущие на югах тоже едят мясо. Просто им нужно меньше еды в принципе.
Но люди как были так и остаются всеядными, но с обязательным упором на мясную пищу. Есть мясо полезно, не есть мясо губительно для человека. Попытка отказаться от мясной еды приводит лишь к ухудшению здоровья. За счёт былых запасов организм держится год - другой и потом начинает спад. Так же есть нюанс - отказаться от мяса можно на большее время в южном климате и значительно меньшее время в северном. Чем холоднее тем выше расход витаминов, жиров, кислот и тем больше нужно есть мяса. Разница между людьми живущими в тропиках ( 2 500 ккал ) и людьми живущими на севере ( до 5000 ккал ) почти в два раза по скорости обмена веществ. Но любые дикие племена и просто люди живущие на югах тоже едят мясо. Просто им нужно меньше еды в принципе.
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Метки: вегетарианство еда люди
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