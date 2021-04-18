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Операция «Месть». Ликвидация адмирала Ямамото

Операция «Месть». Ликвидация адмирала Ямамото (5 фото)

Автор:
18 апреля 2021 19:28
Метки: Япония   война   история   
863
5

Во время Второй мировой войны не было у американцев более страшного и грозного врага, чем японский адмирал Исороку Ямомото. Это под его командованием японцы разнесли в клочья американский флот в Пёрл-Харборе. А затем нанесли уничтожающий удар по американским самолетам на Филиппинах. Разгромили британский флот.

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Метки: Япония   война   история   
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Так написано,типа пожалеть теперь надо нацистского ублюдка?
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9k
Сережа Опиум для народа Час назад
Ага, аж слезы по жопе текут.
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861
anton 23 минуты назад
"Победа" спонсоров Гитлера - пиндосов над фашиствующими япошками? Не слишком ли пафосно?
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