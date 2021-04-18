Операция «Месть». Ликвидация адмирала Ямамото

Ямамото остался на своей должности. Но поскольку самый высокий пост Японии был в руках генерала Тодзио, было совершенно ясно, что армия потянет за собой флот в войну, в исходе которой Ямамото сильно сомневался: слишком большой у американцев военно-промышленный потенциал. Но как истинный военный и самурай он должен был подчиняться приказам командования. Единственным выходом он видел нанесение раннего сокрушительного удара. Ямамото надеялся (но, скорее всего, не верил) на то, что американцы не перенесут такой страшный удар и захотят окончить этот конфликт дипломатическими методами. Именно поэтому он разработал план внезапного удара на Перл-Харбор. С тактической стороны это была полная победа японцев. Но на политическом уровне эта атака окончилась полным фиаско для Японии, возбудив гнев американцев и желание отомстить за «трусливую атаку».

Широко известно высказывание Ямамото сделанное летом 1941 года: «Если поступит приказ вступить в бой я буду неудержимо двигаться вперёд в течение половины или целого года, но я отнюдь не ручаюсь за второй или третий год ». Это предсказание полностью сбылось: Япония с лёгкостью захватывала территории и острова в первые шесть месяцев войны, а потом понесла тяжелейшее поражение в Мидуэйском сражении 4—7 июня 1942 года — в битве, которая изменила соотношение сил в Тихом океане в пользу США.

Мидуэйское сражение серьёзно затормозило японскую военную машину, но империя всё ещё имела достаточно ресурсов, чтобы перехватить инициативу. Ямамото лично провёл несколько операций — в районе восточных Соломоновых островов и у острова Санта Круз, а также морской бой за Гуадалканал в ноябре. Все сражения проводились для поддержки армейских наступлений. Но исход каждой битвы был усугублен неспособностью японской армии выполнить её задачи на берегу. Флот Ямамото сумел нанести большой урон противнику, но и сам был сильно потрёпан, так как не смог вывести американцев в большую открытую битву.

Американцы к тому времени уже поняли, что победить японский флот во главе с Ямамото будет очень трудно. Он один стоил нескольких мощных авианосцев. Ликвидировать адмирала это значило одержать решающую победу. Без этого человека японский флот потерял бы четверть, а то половину своей силы и мощи. Тем более что американские криптоаналитики сумели расшифровать японский военный код. Именно это было главной причиной победы США в Мидуэйском сражении. А 14 апреля 1943 года была перехвачена и расшифрована радиопередача, из которой американцы узнали о предстоящей инспекции Ямамото на Соломоновых островах. Узнали все детали о вылете, расписание прибытия на все объекты, а также номера и тип самолётов, на которых он и его сопровождение будут передвигаться. Узнали практически все. Президент Франклин Рузвельт приказал военным «достать Ямамото». И те разработали операцию «Vengeance» - «Месть» - ликвидацию адмирала Исокуру Ямамото.

Для проведения перехвата и уничтожения самолета Ямамото была выбрана 339-я истребительная эскадрилья, оснащенная истребителями P-38 «Лайтнинг». Только они имели достаточную дальность полёта, причем при дополнительных баках. Пилоты были уведомлены, что они будут проводить перехват «важного старшего офицера», но не были поставлены в известность об имени их мишени.