Операция «Месть». Ликвидация адмирала Ямамото

Во время Второй мировой войны не было у американцев более страшного и грозного врага, чем японский адмирал Исороку Ямомото. Это под его командованием японцы разнесли в клочья американский флот в Пёрл-Харборе. А затем нанесли уничтожающий удар по американским самолетам на Филиппинах. Разгромили британский флот.
Именно под командованием Ямамото японцы морскими десантами захватили Голландскую Ост-Индию, разгромив объединенные морские силы Голландии, США, Англии и Австралии в сражении в Яванском море.
Исороку Ямамото, без сомнения, был лучшим флотоводцем Второй мировой. И это несмотря на то, что воевал без особого желания и не особо верил в победу Японии. Вообще противоречивая натура. В политическом отношении Ямамото был сторонником мирного решения всех конфликтов. Он был решительно против войны с Соединенными Штатами — эта позиция появилась в результате его обучения в Гарварде и службы военно-морским атташе в Америке. Несмотря на то, что в молодости потерял два пальца на руке и был иссечен осколками в битве при Цусиме, неплохо относился к России. Зато был ярым противником нацистской Германии и фашистской Италии, отрицательно относился к Берлинскому пакту. Причем своих воззрений никогда не скрывал, что сделало его мишенью для критики и ненависти японских «ястребов».
В отличие от довоенных руководителей флота видел будущее за авианосцами, резко возражал против строительства линкоров «Ямато» и «Мусаси», считая это глупым расходованием финансов и ресурсов. Из-за негативного отношения к Берлинскому пакту с гитлеровской Германией пакта к Ямамото стекался нескончаемый поток полных ненависти писем от его противников, а также и прямые угрозы от японских националистов, однако он очень спокойно воспринимал возможность покушения на свою жизнь.
Когда в 1941 году премьер-министром Японии стал генерал Тодзио, главный противник Ямамото, все считали что карьера адмирала закончена – отправят либо в отставку, либо на почетную но незначительную должность. Но к всеобщему удивлению Ямамото остался на посту заместителя министра военно-морских сил, а вскоре был назначен командующим Объединенного японского флота. Причинами, по которым Ямамото сумел удержать свою политическую позицию, были его безграничная популярность во флоте, где он всегда с уважением относился к морякам и офицерам, и его близкие связи с семьёй императора. Император Хирохито разделял с Ямамото его глубокое уважение к Западу. А главное, даже самые яростные противники адмирала понимали, что он лучший флотоводец в Японии и только он способен победить американцев и британцев на море.
Ямамото остался на своей должности. Но поскольку самый высокий пост Японии был в руках генерала Тодзио, было совершенно ясно, что армия потянет за собой флот в войну, в исходе которой Ямамото сильно сомневался: слишком большой у американцев военно-промышленный потенциал. Но как истинный военный и самурай он должен был подчиняться приказам командования. Единственным выходом он видел нанесение раннего сокрушительного удара. Ямамото надеялся (но, скорее всего, не верил) на то, что американцы не перенесут такой страшный удар и захотят окончить этот конфликт дипломатическими методами. Именно поэтому он разработал план внезапного удара на Перл-Харбор. С тактической стороны это была полная победа японцев. Но на политическом уровне эта атака окончилась полным фиаско для Японии, возбудив гнев американцев и желание отомстить за «трусливую атаку».
Широко известно высказывание Ямамото сделанное летом 1941 года: «Если поступит приказ вступить в бой я буду неудержимо двигаться вперёд в течение половины или целого года, но я отнюдь не ручаюсь за второй или третий год ». Это предсказание полностью сбылось: Япония с лёгкостью захватывала территории и острова в первые шесть месяцев войны, а потом понесла тяжелейшее поражение в Мидуэйском сражении 4—7 июня 1942 года — в битве, которая изменила соотношение сил в Тихом океане в пользу США.
Мидуэйское сражение серьёзно затормозило японскую военную машину, но империя всё ещё имела достаточно ресурсов, чтобы перехватить инициативу. Ямамото лично провёл несколько операций — в районе восточных Соломоновых островов и у острова Санта Круз, а также морской бой за Гуадалканал в ноябре. Все сражения проводились для поддержки армейских наступлений. Но исход каждой битвы был усугублен неспособностью японской армии выполнить её задачи на берегу. Флот Ямамото сумел нанести большой урон противнику, но и сам был сильно потрёпан, так как не смог вывести американцев в большую открытую битву.
Американцы к тому времени уже поняли, что победить японский флот во главе с Ямамото будет очень трудно. Он один стоил нескольких мощных авианосцев. Ликвидировать адмирала это значило одержать решающую победу. Без этого человека японский флот потерял бы четверть, а то половину своей силы и мощи. Тем более что американские криптоаналитики сумели расшифровать японский военный код. Именно это было главной причиной победы США в Мидуэйском сражении. А 14 апреля 1943 года была перехвачена и расшифрована радиопередача, из которой американцы узнали о предстоящей инспекции Ямамото на Соломоновых островах. Узнали все детали о вылете, расписание прибытия на все объекты, а также номера и тип самолётов, на которых он и его сопровождение будут передвигаться. Узнали практически все. Президент Франклин Рузвельт приказал военным «достать Ямамото». И те разработали операцию «Vengeance» - «Месть» - ликвидацию адмирала Исокуру Ямамото.
Для проведения перехвата и уничтожения самолета Ямамото была выбрана 339-я истребительная эскадрилья, оснащенная истребителями P-38 «Лайтнинг». Только они имели достаточную дальность полёта, причем при дополнительных баках. Пилоты были уведомлены, что они будут проводить перехват «важного старшего офицера», но не были поставлены в известность об имени их мишени.
Утром 18 апреля 1943 года, несмотря на советы местных командиров отменить полёт из-за опасения засады, Ямамото и его офицеры вылетели по расписанию на двух бомбардировщиках «Бетти» (Ямамото сидел в рубке слева от пилота) для перелёта в 315 миль. Бомбардировщиков сопровождали шесть японских истребителей «Зеро».
А в это время с Гуадалканала дали отмашку на взлет 18 Р-38(один не смог подняться, один вернулся из-за поломки, и два упали в море). Истребители летели на очень малой высоте и придерживали радиомолчание почти всё время перелёта на расстояние 430 миль. В 09:34 группы встретились, и завязался воздушный бой между 14-ю P-38 и шестью «Зеро» группы сопровождения.
Лейтенант Рекс Т. Барбер прорвался и атаковал первый из двух японских бомбардировщиков, который и был самолётом Ямамото. Он поливал самолёт огнём из пулемёта, пока левый мотор бомбардировщика не задымился. Барбер развернулся, чтобы атаковать второй бомбардировщик; в этот момент самолёт Ямамото рухнул в джунгли. Второй «Бетти», подвергавшийся атакам Барбера и других американских пилотов, начал снижаться и совершил аварийную посадку на воду. Находившиеся в нём офицеры штаба Ямамото, за исключением вице-адмирала Угаки и ещё двух человек, погибли.
На следующий день японский спасательный отряд под командованием армейского инженера лейтенанта Хамасуны, нашёл в джунглях место крушения и тело адмирала Ямамото. По словам Хамасуны, Ямамото был выброшен из фюзеляжа самолёта под дерево, тело сидело прямо, пристёгнутое к сидению, и рука в белой перчатке сжимала рукоятку его катаны. Врачебное обследование показало, что Ямамото получил два пулевых ранения, одно в заднюю часть левого плеча, другое в нижнюю часть нижней челюсти, с выходным отверстием над правым глазом.
Так погиб «Орел Тихого океана», как называли его японцы. Главный и самый грозный враг США во Второй мировой войне. Адмирал Ямамото – человек, который был против войны, но воевал талантливо и умело. После его смерти победа американского военно-морского флота над японским, была предрешена. Что и случилось через год в боях за Филиппины. А без поддержки флота и японская сухопутная армия тоже неизбежно потерпела поражение.
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