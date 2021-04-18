Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек

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А вы знаете, что будет, если на скорости 200 км/ч не вписаться в поворот? А вот водитель Мерседеса узнал, да ещё и видео записал в назидание потомкам.
Этот любитель быстрой езды решил проверить, сколько же можно выжать из своей машины. Выбрал хороший участок трассы за Новокузнецком и как разогнался. Вот только не учёл парень, что на такой скорости довольно сложно выполнять даже самые простые манёвры.
Экспериментатору в этот раз очень повезло и он отделался испугом. А вот автомобиль, налетев на бордюр, очень лихо отбросил все четыре колеса.
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Метки: Mercedes авария видео дтп новокузнецк
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