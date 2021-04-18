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Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек

Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 апреля 2021 14:52
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   авария   видео   дтп   новокузнецк   
2275
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А вы знаете, что будет, если на скорости 200 км/ч не вписаться в поворот? А вот водитель Мерседеса узнал, да ещё и видео записал в назидание потомкам.

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Метки: Mercedes   авария   видео   дтп   новокузнецк   
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23  комментария
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Все там нормально, просто ко взлету готовится.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
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1k
флоМастер 9 минут назад
тупая хачурянка
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10k
Василий Сургайло 9 минут назад
Чурка? Или мне показалось?
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−167
не надо мне отвечать 13 минут назад
Поворот тут не виноват, *мерен* такой без проблем возьмет .Тут прокладку менять надо .
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67k
Ужин после шести. Полчаса назад
Я никогда не разгоняюсь больше 130 км в час..
Пол детства провел в травмотологии..
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4k
Sanar Ужин после шести. 14 минут назад
Я разгонялся 2.6 - 2.8 М, ну не на автомобиле, на авто мне комфортная скорость в районе 100 км/ч где это допустимо, в травме был два раза в зрелом возрасте и благодаря спорту а не по службе.
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1k
Влад Чернов 44 минуты назад
автор . у тебя название алиса сгенерировала ? это не минус четыре колеса а минус мозг и авто . хорошо никого не угробил постороннего ..
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10k
Чингачгук 48 минут назад
Главное что люди не пострадали.
Чурки не в счёт.
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19k
Matrosskin 55 минут назад
Дай дураку стеклянный йух... А диски походу прямиком от дядюшки СуньХуйВЧая, судя по тому как развалились. Ну да, Мерса купил, теперь нужно экономить
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31k
Alex 55 минут назад
Мерин - это не ишак. Тут думать надо.
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1k
Влад Чернов 57 минут назад
надолго ли дураку стеклянный xy,,,,,,,й
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4k
livaneth 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Руслан Новак Час назад
Сказочный долбо... Ну хотя чего ещё можно ожидать от жителя гор. Лучше бы сразу убился а то не дай бог следующий раз кого то постороннего убьет. А потом Рафик нэ вэноват.
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712
Гарик Час назад
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4k
x3matic Час назад
Обезьяна и граната.
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3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Хорошая машина ...была
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355
Сергей Час назад
Хорошо, что от этого идиота никто не пострадал
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16k
Сталкер Час назад
Ну конечно: очередная горная макака...
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712
Gayrat 2 часа назад
Т.е., изначально он не видел, что там поворот? Редкостный...
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43k
zloykoyot Gayrat Час назад
Он же на спидометр смотрел и снимал. Когда ему за дорогой следить?
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526
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Хороший ролик и водитель отличный. В общем прекрасно всё.
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
Норм переобулся
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