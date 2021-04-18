Минус четыре колеса: поучительное видео о вреде быстрых покатушек

Этот любитель быстрой езды решил проверить, сколько же можно выжать из своей машины. Выбрал хороший участок трассы за Новокузнецком и как разогнался. Вот только не учёл парень, что на такой скорости довольно сложно выполнять даже самые простые манёвры.