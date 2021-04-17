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У Михаила Ефремова теперь на одну дочь меньше, на одного сына больше

У Михаила Ефремова теперь на одну дочь меньше, на одного сына больше (3 фото)

Автор:
17 апреля 2021 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Ефремов   дочь   сын   
724
3
Да, теперь у Михаила Ефремова стало на одну дочь меньше. Зато прибавился сын. Правда небинарный и трансмаскулинный. Просит называть егоеё Сергеем. Об этом объявила 20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария. Теперь она Сергей — небинарный трансмаскулинный человек. О своем решении Сережа Ефремов сообщил в своем Instagram

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Метки: Михаил Ефремов   дочь   сын   
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32  комментария
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Вениамин Каверин 2 часа назад
Это личное дело человека. А вы лезете своими грязными ручонками...
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2k
Outcast Минуту назад
Вот до чего водка доводит. У родителей алкашей дети становятся [мат].
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1k
vagon1 6 минут назад
И химическую кастрацию в курс гормональной терапии добавьте, что бы этот небинарный трансм... не смог размножиться!
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2k
Наблюдатель Полчаса назад
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43k
zloykoyot 41 минуту назад
Живой пример вреда безмерного бухания. У папы Олега сын Мишаня получился уже с дефектами, а уж в третьем поколении выросло что-то невменяемое. Правда этому существу стать таким помогло постоянное общение с, как они себя называют, высшим светом и бомондом. Что могло из девочки вырасти, если вокруг постоянно ошивается плесень, а папа бухает как не в себя?
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3k
Федор 42 минуты назад
Хорошо все таки, что дед не дожил до этого....
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199
Васёк Л. 46 минут назад
вся семейка сказочные долбоящеры
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30k
Volga_34 50 минут назад
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439
Сергей 50 минут назад
и теперь все, кто не хотели знать о том, как девочка стала мальчиком, об этом знают. Автор новости, чем ты руководствовался, когда ее выкладывал?
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5k
ваня панкин 50 минут назад
пофиг на эту семейку...
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67k
После обеда. Час назад
y путина дочки успешные a u ефремова неуспешные..все что я понял..
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7k
Колорад Час назад
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5k
z0_0b Час назад
Теперь она - оно..
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31k
Alex Час назад
Остановите эту планету...
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65k
Варакин Алексей Час назад
Синька зло!!!! О, как на детках отражается!Дед с папашей не просыхали -вот результат.(
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2k
* You All 2 часа назад
на кой кому-то читать про отродье этого пьяного дерьма?!
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10k
ss 2 часа назад
Бухарик папаша - горе в семье. Ясный хрен, что у Мишани вполне себе мог родиться ребёнок с психическими отклонениями.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
- Тебя как зовут?
- Друзья - Маша, родители - Серёжа
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Во дура, не во дурак!
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18k
Андрей Иванов Димка Смола/67 2 часа назад
Пи.орас, я бы уточнил.
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16k
Александр Сучков Андрей Иванов Час назад
в данной ситуации- лезби. Ведь она хочет стать "им" что бы иметь девок...
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18k
Андрей Иванов Александр Сучков Час назад
"Он", которого раньше дрючили мужики, по определению - пи.ор, пассивный
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
что выросло, то выросло©
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* You All Шурум-бурум 2 часа назад
что ростило то и выросло
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