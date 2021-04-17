У Михаила Ефремова теперь на одну дочь меньше, на одного сына больше

Да, теперь у Михаила Ефремова стало на одну дочь меньше. Зато прибавился сын. Правда небинарный и трансмаскулинный. Просит называть егоеё Сергеем. Об этом объявила 20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария. Теперь она Сергей — небинарный трансмаскулинный человек. О своем решении Сережа Ефремов сообщил в своем Instagram

0 Вот папаня обрадуется своему новоявленному небинарному сыну.

0 Планирует гормональную терапию. Тут бы психотерапевтическую попланировать бы бедолаге.