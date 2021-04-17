У Михаила Ефремова теперь на одну дочь меньше, на одного сына больше

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Да, теперь у Михаила Ефремова стало на одну дочь меньше. Зато прибавился сын. Правда небинарный и трансмаскулинный. Просит называть егоеё Сергеем. Об этом объявила 20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария. Теперь она Сергей — небинарный трансмаскулинный человек. О своем решении Сережа Ефремов сообщил в своем Instagram
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Метки: Михаил Ефремов дочь сын
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