FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 566 постов • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Империя наносит удар: Прокуратурой Москвы подан иск о признании ФБК экстремистами

Империя наносит удар: Прокуратурой Москвы подан иск о признании ФБК экстремистами (1 фото + 3 видео)

Автор:
16 апреля 2021 22:38
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   ФБК   видео   навальный   проверка   прокуратура   экстремизм   
1215
1
3

Стало известно, что ведомством по поручению Генпрокуратуры проведена проверка некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ и «Штабы Навального», их подозревают в создании условий для осуществления сценария «цветной революции».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   Россия   ФБК   видео   навальный   проверка   прокуратура   экстремизм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Pillin Alex 2 часа назад
Навальному похоже срок теперь накидывать и накидывать будут, пока не загнётся... Мерзко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
28k
Departator 23 минуты назад
Никак отстать не могут, да пусть хоть кто-то правду говорит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mart Daav Полчаса назад
у белорусского агрофюрера научились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Волк Тамбовский Полчаса назад
Пароход.

Меркнет небо голубое,
Молкнут громкие слова,
Дым над гордою трубою
Различим уже едва.

Света нет в моей каюте
И не топлено давно.
…Пароход «Владимир Путин»
Погружается на дно,

С каждым часом все быстрее
Достигая глубины,
Над водою только реи
Да и то с трудом видны.

И грозит в иллюминатор
В мрачном сумраке морском
Чудо-юдо рыба НАТО
Мне мохнатым плавником.

Но ведь есть же пароходы
В этом мире, господа,
Где гражданские свободы
Расцветают хоть куда,

Где народ живет богато,
Даже если денег нет.
…И зачем, дурак, когда-то
Я на этот взял билет.

(с) Игорь Иртеньев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 36 минут назад
В фашистском государстве принято уничтожать своих политических противников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
vova old 36 минут назад
они со своими разберутся, всё это игрушки и под это дело вышлют на запад целую кучу агентов .просто Приведите мне пример Что кто-то за хищение не возместив ущерб получил условный срок Да ещё дважды Да ещё во время условного срока 60 административных арестов, когда за хулиганку по второму разу можно вместо 15 суток получить от полугода до 3 лет русская охранка всегда была умная и американцам её не понять очередной поп Гапон только более высокого уровня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−136
Yurik 44 минуты назад
Шурман Yurik 49 минут назад Да тоже помню как вчера , что было в 37мом :) Летописец блин

а ты че тут кудахчешь,историк хренов?смылся давным-давно в благополучную страну,отогрелся там,откормился как тот воробей из анекдота и давай чирикать типа Родину любить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−136
Yurik 49 минут назад
Вит Вит Yurik Полчаса назад Читая тебя,на ум Шариков приходит....

не льсти себе,какой там у тебя ум?так,губкообразная подкорка,которая впитывает все говно из телевизора)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
a.fey Час назад
В первую очередь под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий безбедного существования для своих руководителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mart Daav a.fey Полчаса назад
вот именно формированием условий безбедного существования для своих руководителей и занимается гос власть уже который десяток лет подряд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Алексей Час назад
Как говорится - был бы человек, а дело найдется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GUSAR Час назад
Оказывается разоблачение коррупционеров это экстремизм.
.
Ни)(уя себе, вот это поворот.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 GUSAR Час назад
Да не ставил он целью разоблачение. Он такой же комерс и мошенник как и депутаты. Его не пустили к бюджету он развернулся при поддержке из вне. Не забывая обогащаться. Вот и все, просто же. И не надо мне про пруфы, ладно. В сети факты его деятельности, анализировать которую не составляет труда. Достаточно трезво подумать и немного почитать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов GUSAR Час назад
А там таки разоблачили кого то?

Сказки бабушки Галины типа дворцов и поваров Путина не предъявлять.
На них только сектанты ведутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Akabushkin Petr leto2016 49 минут назад
Считаете ли вы вредной деятельность этой организации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK Константин Безумов Полчаса назад
Ну были бы сказки бабушки - на Навального никто бы внимания не обращал, и аэропорты бы не закрывали, и пригожинцы здесь бы круглосуточно не тявкали бы.
Да и вообще нет ни одного решения хоть какого-то суда, что это была ложь.
А вот сказки дедушки уже изрядно подзаиппали своим однообразием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
vem leto2016 2 минуты назад
Он ставил целью приход к власти путём выборов. Это законно. Предвыборная борьба может не нравится, но это законно. О какой экстремистской попытке смены конституционного строя ведёт речь прокуратора - не очень понятно и больше из разряда фэнтэзи. "Цветные революции" нафантазировали... Пусть хоть один неопровержимый факт, а не фантазию, подготовки насильственной смены конституционного строя приведут. Мне не нравится Навальный, как политик. Я его, кстати, и политиком не считаю. Он вполне может быть и мошенник по экономическим статьям, но против конституционного строя он преступлений не свершал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
"Конституционный строй" после последнего изнасилование конституции звучит уже смешно. Навальный может и готовился его "изменить", а обнуленыш его уже взял и изменил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов lem02 Час назад
Какая экспрессия
, каков слог!
"изнасилование"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
figny Константин Безумов 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Вит Вит 2 часа назад
Заголовок то какой громкий,прям на сто рублей,а оказался дешёвый пшик...,ну как обычно,редька....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−136
Yurik 2 часа назад
чето сразу на ум приходят 37 год и Северная Корея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
Шурман Yurik 2 часа назад
Да тоже помню как вчера , что было в 37мом :) Летописец блин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Вит Вит Yurik 2 часа назад
Читая тебя,на ум Шариков приходит....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов Yurik 59 минут назад
Слабоват у тебя умишко..
Мне бы канеш хотелось как в США, ррраз-получи 20 лет тюрьмы за беспорядки.
Но увы, не доросли мы до истинной демократии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Урий Урьевич 2 часа назад
Н-да, вместо того чтобы бороться с жуликами и ворами, признаём экстремистами кто их изобличает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Константин Безумов Урий Урьевич 58 минут назад
И много изобиличили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Иными словами;
Альёшеньке сидеть ещё долго!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео Москва превращается в Венецию Москва превращается в Венецию На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126682



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
0
112
Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
Скромность — лучшее украшение для человека
6
101
Скромность — лучшее украшение для человека
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
2
52
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
2
52
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#подборка#аварии#дтп#приколы#факты#автомобили#забавно#девушки
#фото#интересно#картинки#автомир#животные#СССР#природа#кино#смешные#дети
#история#Россия#люди#интересное#авто аварии#сша#в мире#прикольные#авария дня#истории

На что жалуетесь?

Вернуться