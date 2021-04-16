Стало известно, что ведомством по поручению Генпрокуратуры проведена проверка некоммерческих организаций ФБК*, ФЗПГ и «Штабы Навального», их подозревают в создании условий для осуществления сценария «цветной революции».
«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», — сообщили в прокуратуре.
Далее разъяснили, что фактическими целями их деятельности является «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».
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«Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — сообщил источник, ссылаясь на официальный сайт прокуратуры Москвы.
По результатам проверки московская прокуратура направила иск о признании экстремистскими этих организаций в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
P.S. Весьма вероятно, что в московской прокуратуре не забыли ролик годовалой давности, в котором Алексей Навальный рассказал о шикарных отелях в Черногории и солидных таунхаусах в Испании московского прокурора Дениса Попова. Посему, думается, проводили проверку с особым удовольствием.
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Для тех, кого интересует тема, более подробно здесь.
Кстати, как говорил один прокурор: в нашем деле главное, чтобы в результате проведённых оперативно-следственных мероприятий, не выйти на самих себя. Наверное, поэтому, тогда же год назад:
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Меркнет небо голубое,
Молкнут громкие слова,
Дым над гордою трубою
Различим уже едва.
Света нет в моей каюте
И не топлено давно.
…Пароход «Владимир Путин»
Погружается на дно,
С каждым часом все быстрее
Достигая глубины,
Над водою только реи
Да и то с трудом видны.
И грозит в иллюминатор
В мрачном сумраке морском
Чудо-юдо рыба НАТО
Мне мохнатым плавником.
Но ведь есть же пароходы
В этом мире, господа,
Где гражданские свободы
Расцветают хоть куда,
Где народ живет богато,
Даже если денег нет.
…И зачем, дурак, когда-то
Я на этот взял билет.
(с) Игорь Иртеньев
а ты че тут кудахчешь,историк хренов?смылся давным-давно в благополучную страну,отогрелся там,откормился как тот воробей из анекдота и давай чирикать типа Родину любить)
не льсти себе,какой там у тебя ум?так,губкообразная подкорка,которая впитывает все говно из телевизора)
.
Ни)(уя себе, вот это поворот.
Сказки бабушки Галины типа дворцов и поваров Путина не предъявлять.
На них только сектанты ведутся
Да и вообще нет ни одного решения хоть какого-то суда, что это была ложь.
А вот сказки дедушки уже изрядно подзаиппали своим однообразием...
"изнасилование"
Мне бы канеш хотелось как в США, ррраз-получи 20 лет тюрьмы за беспорядки.
Но увы, не доросли мы до истинной демократии.
Альёшеньке сидеть ещё долго!