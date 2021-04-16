



«Этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — сообщил источник, ссылаясь на официальный сайт прокуратуры Москвы.

По результатам проверки московская прокуратура направила иск о признании экстремистскими этих организаций в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».





* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.





P.S. Весьма вероятно, что в московской прокуратуре не забыли ролик годовалой давности, в котором Алексей Навальный рассказал о шикарных отелях в Черногории и солидных таунхаусах в Испании московского прокурора Дениса Попова. Посему, думается, проводили проверку с особым удовольствием.



