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Алкопост на вечер этой пятницы&nbsp;

Алкопост на вечер этой пятницы  (35 фото + 1 гиф)

Автор:
16 апреля 2021 22:00
Метки: Юмор   прикол   пятница   
901
36

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

Авторский пост

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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17  комментариев
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19k
ПаганецЪ 59 минут назад
Не все, но многие!
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3k
Егорий 9 минут назад
да есть Он, только Ему глубоко насрать на то, что ты и все другие делаеют, на сранных попов и воинствующих правоверных. Ему пох реально. Вот это моя вера.
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Wertos Полчаса назад
Я на работе в ночь...
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Vovan Полчаса назад
Как понять, что вы алкоголик?
очень просто
достаточно проснуться в 3 часа ночи

ну и что вы будите делать если вдруг так случилось?
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1k
Дмитрий 42 минуты назад
Бывало, что ж такого! МСМК последняя категория? Слабаки!
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19k
ПаганецЪ 58 минут назад
Братья Вернеры тоже так делали.
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19k
ПаганецЪ Час назад
Ну вот, ВОТ! В кои-тио веки алкопост появился, когда ещё не всё допито!
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2
Vovan ПаганецЪ Полчаса назад
немедленно исправить этот недочет! об исполнении доложить!
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8k
kaboza Час назад
КМС, 41 лет...чую пора уходить из спорта...
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1k
Гур Час назад
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2
Vovan 2 часа назад
а cегодня что пятница?
фух!!! чуть не пропустил...
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530
Шурман Vovan Час назад
Я вчера думал что среда и самое главное думал что в пятницу всю работу доделаю , сегодня звонит клиент и спрашивает готово или нет ? я ему говорю завтра в пятницу будет готово , на другом конце молчание потом говорит Алекс вы наверное заработались я лучше в понедельник вам позвоню :)
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2
Vovan Шурман Час назад
я то же считаю что врать клиентам последнее дело
нужно сказать
-да сказал же сделаю! не е0б0и мозги каждые пять минут!
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3k
Егорий Vovan 7 минут назад
а что мешает четверга, к примеру, приобщать к прекрасному, вместо пятниц? пятниц, после которых можно погулять с детьми, чтонть полезное сделать или посетить?
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Vovan Егорий 2 минуты назад
вообще пить нельзя... алкаша это легальный наркотик
а алкопост пятницы...ну просто люди стебуться нд своими недостатками
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Vovan 2 часа назад
Кто сюда пустил прессу?
(первая фотка)
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