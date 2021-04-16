901
36
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме
- Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
- И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
- Скромность — лучшее украшение для человека
- "Ну и сказанули!": детские перлы, поразившие родителей до глубины души
40
Понравилось40
Новости партнёров
очень просто
достаточно проснуться в 3 часа ночи
ну и что вы будите делать если вдруг так случилось?
фух!!! чуть не пропустил...
нужно сказать
-да сказал же сделаю! не е0б0и мозги каждые пять минут!
а алкопост пятницы...ну просто люди стебуться нд своими недостатками
(первая фотка)