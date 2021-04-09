Не выкидывай — пригодится!

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Синдром Плюшкина — то чего действительно стоит опасаться. Сегодня ты не выбросил коробочку из-под пылесоса, а завтра уже тащишь в дом клавиши от фортепиано, оконную раму 1925 года и 50 баночек с фекалиями слона. Мало ли... А вдруг пригодится!..
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Одна проблема - ничего не достать. Так в одной одежде весь ремонт и проходил.
Есть даже 2, у меня там пустота, ненавижу хлам!!!! только стульчик стоит и всё.
Офигенный балкон
А так да иногда все таки может пригодиться, всяко бывало. Единственно что все должно быть тщательно распределено где запчасти на спиннинги а где на электронику .