FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3241 пост • 1722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Не выкидывай — пригодится!

Не выкидывай — пригодится! (15 фото)

Автор:
09 апреля 2021 11:41
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мусор   подборка   прикол   синдром плюшкина   хлам   
1847
15

Синдром Плюшкина — то чего действительно стоит опасаться. Сегодня ты не выбросил коробочку из-под пылесоса, а завтра уже тащишь в дом клавиши от фортепиано, оконную раму 1925 года и 50 баночек с фекалиями слона. Мало ли... А вдруг пригодится!..

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   мусор   подборка   прикол   синдром плюшкина   хлам   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
364
Кокошин Эль Час назад
Про балконы..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
594
g789 19 минут назад
У меня балкон как на фото был, когда ремонт делал: чтобы мебель можно было двигать, всё что в ней было на балкон.
Одна проблема - ничего не достать. Так в одной одежде весь ремонт и проходил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Полчаса назад
"Интересно, есть ли на планете балкон, не заваленный всяким хламом?"

Есть даже 2, у меня там пустота, ненавижу хлам!!!! только стульчик стоит и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
вчера собрал с балкона хлам и вынес на мусорку .сердце кровью обливалось но нес . остались только цветочные горшки елочные игрушки и немного инструмента (запасец саморезов и прочей мелочевки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гуляка Александр Ломовицкий 9 минут назад
А ёлка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan 55 минут назад
Кажись, эта совсем не плющкина!

Офигенный балкон

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 58 минут назад
Это очень большая проблема, когда у тебя вот такой вот бардачный сосед. Как правило в голове точно такой же бардак и человеку невозможно ничего объяснить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Профессор Преображенский Час назад
Решил расхломляться.На авито напродавал с нового года на 150 тыщ. Даже барсетки бу продал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
SEON Профессор Преображенский 14 минут назад
И как авито позволило это сделать? Мне во многих категориях не позволяет больше одного обьявления создать. Я так буду свой балкон пару лет продавать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виталий Касандров Час назад
Ну системники скорее всего в каком то бюджетном заведении.Их списывать та еще морока так что хоть и не работают но числятся .
А так да иногда все таки может пригодиться, всяко бывало. Единственно что все должно быть тщательно распределено где запчасти на спиннинги а где на электронику .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
После обеда. 2 часа назад
Bерь в дверь..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) «Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости Пост о феминистках, который точно вызовет у мужененавистниц приступ ярости Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Халтурщики от бога Халтурщики от бога Каску забыли надеть... и маску Каску забыли надеть... и маску А что здесь у вас, собственно, творится? А что здесь у вас, собственно, творится?
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

983803



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
12
56
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
1
53
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
65
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Картины, исполненные в оригинальном стиле автора M. Spilmi
0
2
Картины, исполненные в оригинальном стиле автора M. Spilmi
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#интересное#картинки#факты#отдых#в мире#смешные#Москва#дети
#Юмор#история#животные#сша#прикольные#Разное#знаменитости#СССР#Украина#забавно
#прикол#люди#интересно#природа#жизнь#Россия#кино#на различный вкус#девушки#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться