Не выкидывай — пригодится!

Синдром Плюшкина — то чего действительно стоит опасаться. Сегодня ты не выбросил коробочку из-под пылесоса, а завтра уже тащишь в дом клавиши от фортепиано, оконную раму 1925 года и 50 баночек с фекалиями слона. Мало ли... А вдруг пригодится!..