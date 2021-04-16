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Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР, застрелив юную стюардессу

Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР, застрелив юную стюардессу (2 фото)

Автор:
16 апреля 2021 19:51
Метки: СССР   история   террористы   
1422
2

Полвека назад в октябре 1970 года в Батуми пассажиры спокойно отправились на посадку на рейс № 244, рассчитывая спустя полчаса спуститься по трапу в Сухуми или чуть позже – в Краснодаре. Но во время полёта на борту разыгралась настоящая кровавая драма, погибла юная стюардесса, были тяжело ранены почти все члены экипажа. Пранас и Альгирдас Бразинскасы, 46 и 15 лет от роду соответственно, совершили первый в Советском Союзе угон самолёта.

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Метки: СССР   история   террористы   
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31k
Alex 3 часа назад
Мрази...
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388
Бля, верните СССР! Час назад
Карма.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
"При этом активное участие в «борьбе за советских террористов» принимали дипломаты США, а в переговорах были задействованы сенаторы и члены палаты представителей Соединённых Штатов, что само по себе уже было выходящим за пределы нормы".

Ну спустя каких то 30 лет это стало нормой, а 40, так и вообще уже некоторые страны не знают как и жить без "участия".
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Для тех кто не знает: США никогда не признали Прибалтику частью СССР. Для Вашингтона Прибалтика была незаконно оккупирована советами в 1940 и оставалась под советской оккупацией 50 лет. Поэтому эти два выродка для американцев были не террористами, а борцами за свободу Литвы.
Ну а Турция в те времена была послушной американской колонией, поэтому не выдала их.
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5k
TirAn 3 часа назад
в 1978 году был на могиле Курченко в Сухуми.
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63
Михайло Потапыч 3 часа назад
Для меня всегда было загадкой, зачем все было было нужно. Продали бы этим Бразинскасам билет на самолет и все. Как и Беленко.
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3k
aleksander Михайло Потапыч 3 часа назад
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63
Михайло Потапыч aleksander 2 часа назад
Анекдоты анекдотами, а уехало немного. В основном, съездили и вернулись.
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18k
Ватаку Накомоде Михайло Потапыч 17 минут назад
Ну вот да. Во всех этих историях я одинаково не одобряю ни действия террористов, ни советскую политику, при которой не было легальных способов покинуть страну. Человек не должен быть заложником страны, в которой родился. Хочешь ехать - езжай куда угодно, если ты кому-то там нужен. Только назад потом не просись.
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3k
au3 3 часа назад
"....по требованию литовской диаспоры, увидевшей в Бразинскасах участников освободительного движения..."

Прекрасно раскрывается вся вонючая суть литувисасов.
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38k
Прораб 4 часа назад
"Расплата настигла террористов спустя 30 лет после совершенного злодеяния. Альгирдас во время ссоры убил своего пожилого отца, ударив его несколько раз по голове то ли гантелей, то ли битой. "

жернова господни мелют медленно но неумолимо
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38k
Прораб Luc72 2 часа назад
Знатно вас штырит однако. Обалденная связка с двумя раскрученными убийцами и вымиранием русской деревни. Случай конечно не по моему профилю, но диагноз однозначен - Всепропальщество отягощенное застарелой либерастией
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872
Sergey Pankratov Luc72 2 часа назад
[30 лет относительно спокойной и сытой жизни]
От счастливой жизни крыша не едет.
Можно ли про человека с манией преследования сказать, что у него спокойная жизнь?
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18k
Luc72 Sergey Pankratov 2 часа назад
Ты сначала пообщайся с теми, кому за 70, 80... Я просто по возрасту с кучей близких и дальних родственников общаюсь пожилого возраста, их у меня много, и у отца и у матери были многодетные семьи. Я промолчу про дядек тетей, даже двоюродные у меня есть почти 70

И скажу вам, что и "после счастливой" (хотя в чем оно, счастье, у каждого свое) но ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ жизни не всякий остается в поле адекватной, с точки зрения "обычного" обывателя здравости рассудка и когнитивности.
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18k
Luc72 Прораб 2 часа назад
"Обалденная связка с двумя раскрученными убийцами и вымиранием русской деревни. Случай конечно не по моему профилю, но диагноз однозначен"
Ясно все с вами, аргументов нет, и в методичке ничего нет по поводу такого случая...
У вас начало параноидального расстройства личности, обратитесь к специалистам...
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872
Sergey Pankratov Luc72 2 часа назад
[И скажу вам, что и "после счастливой" (хотя в чем оно, счастье, у каждого свое) но ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ жизни не всякий остается в поле адекватной, с точки зрения "обычного" обывателя здравости рассудка и когнитивности].
Одно дело - просто старческая деменция, а другое - мания преследования с агрессией.
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