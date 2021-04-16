Полвека назад в октябре 1970 года в Батуми пассажиры спокойно отправились на посадку на рейс № 244, рассчитывая спустя полчаса спуститься по трапу в Сухуми или чуть позже – в Краснодаре. Но во время полёта на борту разыгралась настоящая кровавая драма, погибла юная стюардесса, были тяжело ранены почти все члены экипажа. Пранас и Альгирдас Бразинскасы, 46 и 15 лет от роду соответственно, совершили первый в Советском Союзе угон самолёта.
Тогда на внутренних линиях «Аэрофлота» пассажирам не нужно было проходить сложную процедуру проверок и досмотров перед полётом, да и рамки металлоискателей в аэропортах ещё не были установлены. Именно поэтому террористы смогли спокойно пройти на борт рейса № 244 с оружием и даже ручной гранатой.
С момента начала полёта прошло всего 10 минут, когда двое пассажиров, отец и сын, угрожая стюардессе оружием, велели ей передать экипажу записку с требованием изменить курс и отправиться в Турцию. 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко, бросившись к кабине, пыталась предупредить экипаж об угрозе, но тут же была расстреляна. Позже Пранас скажет в своём интервью одному из изданий о том, что он убил стюардессу, «потому что она встала у него на пути».
После расстрела бортпроводницы террористы открыли беспорядочную стрельбу, тяжело ранили всех членов экипажа, кроме второго пилота, и добились посадки в турецком Трабзоне. Бразинскас-старший держал под прицелом экипаж, а его сын Альгирдас контролировал пассажиров с оружием в руках.
К этому времени на счету Бразинскаса-старшего было множество заслуг, в том числе служба у немцев во время войны и помощь оружием «лесным братьям». После войны он заработал себе год исправительных работ за злоупотребление служебным положением, затем ещё пять лет заключения за хищения. Освободившись по амнистии, Пранас остался в Узбекистане, где промышлял, по большей части, спекуляцией. Поводом для побега послужил интерес, проявленный к Пранасу Бразинскасу со стороны КГБ.
После приземления Ан-24 отец и сын были тут же арестованы. Пассажирам и членам экипажа турецкие власти предложили остаться в Турции, но все, как один, ответили отказом. Пассажиры смогли сразу же вернуться домой, раненым членам экипажа была оказана медицинская помощь. Позже власти отправили тело бортпроводницы на родину отдельным рейсом, а затем передали самолёт и позволили вернуться домой экипажу.
Требование советских властей выдать им Бразинскасов осталось неудовлетворённым. При этом активное участие в «борьбе за советских террористов» принимали дипломаты США, а в переговорах были задействованы сенаторы и члены палаты представителей Соединённых Штатов, что само по себе уже было выходящим за пределы нормы.
Пранас представал во всей этой истории не банальным преступником, а участником литовского сопротивления, борцом против советской власти. С его слов 19-летняя Надежда Курченко была не просто стюардессой, а опытным агентом КГБ, именно поэтому Бразинскасы были вынуждены открыть огонь. И вообще, со слов воздушных террористов, на борту самолёта велась перестрелка с представителями КГБ.
В результате турецкие власти решили судить советских террористов самостоятельно, и приговор, вынесенный им, был чрезмерно мягким: Бразинскас-старший получил всего 8 лет лишения свободы, а его сын – 2 года. Спустя четыре года старшего террориста освободили по амнистии, обязав находиться под домашним арестом.
Попытки получить политическое убежище в США поначалу успехом не увенчались, но Бразинскасы были полны решимости добиться желаемого. После отказа в посольстве они отправились через Венесуэлу в Канаду, но до точки прибытия не долетели, воспользовавшись остановкой в Нью-Йорке, чтобы остаться в США. Позже выяснилось: их нелегальная высадка в США на самом деле была тщательно спланированной операцией.
Миграционная служба, по требованию литовской диаспоры, увидевшей в Бразинскасах участников освободительного движения, предоставила отцу и сыну право проживания с Соединённых Штатах. С этих пор Пранас и Альгирдас Бразинскасы жили под фамилией Уайт, отец называл себя Фрэнком, а сын – Альбертом Виктором. Они обосновались в Санта-Монике в Калифорнии, где, как известно, была самая многочисленная литовская община.
Такая снисходительность США к террористам объяснялась довольно просто. Как заявил представитель Госдепа, случай с Пранасом и Альгирдасом являлся особенным. Этих двоих американские власти, судя по всему, террористами не считали. А в 1982 году Госдепартамент пошёл на открытый обман, заявив, будто Бразинскасам было отказано в предоставлении политического убежища, и они оба были выдворены из страны. Правда, адрес их «выдворения» не оглашался, несмотря на запросы советских властей.
На самом же деле Бразинскасы преспокойно жили в Калифорнии, выступили авторами книги, в которой представили угон самолёта, как один из этапов борьбы за освобождение Литвы от советской власти. Младший Бразинскас стал бухгалтером, а после женился на Вирджинии Уайт, сотруднице госдепа США и бывшей гражданке Литвы. Старший Бразинскас освоить английский язык так и не смог, а его поведение с каждым годом становилось всё агрессивнее.
По воспоминаниям соседей, Пранас какое-то время торговал оружием и часто вёл себя агрессивно, ему в каждом прохожем чудился агент КГБ. Одна из соседок Бразинскаса обращалась в полицию с просьбой защитить её от угроз физической расправы со стороны Фрэнка Уайта.
Расплата настигла террористов спустя 30 лет после совершенного злодеяния.
Обоих Бразинскасов в литовской общине откровенно опасались, не зная, чего можно от них ждать.
Со временем о Бразинскасах забыли. Но в 2002 году в прессе о них снова вспомнили в связи с тем, что Альгирдас во время ссоры убил своего пожилого отца, ударив его несколько раз по голове то ли гантелей, то ли битой. Как пояснил позже Альгирдас, Пранас увидел в сыне очередного агента КГБ, пришедшего, дабы с ним расправиться, и был полон решимости применить против него оружие.
Если раньше он направлял пистолет на прохожих, сопровождая их в полицию, как советских шпионов, то в этот раз Бразинскас-старший вознамерился расправиться с собственным сыном. Альгирдас в ответ на угрозу расправился с отцом. После произошедшего он вызвал полицию лишь сутки спустя. Альгирдас Бразинскас был осуждён на 16 лет лишения свободы. В 2018 году он должен был выйти на свободу, но никаких данных о его судьбе после освобождения нет.
Старший явно ссал и ждал когда за ним придут, но получил он собственного сынка.
Авторский пост
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Ну спустя каких то 30 лет это стало нормой, а 40, так и вообще уже некоторые страны не знают как и жить без "участия".
Ну а Турция в те времена была послушной американской колонией, поэтому не выдала их.
Прекрасно раскрывается вся вонючая суть литувисасов.
жернова господни мелют медленно но неумолимо
От счастливой жизни крыша не едет.
Можно ли про человека с манией преследования сказать, что у него спокойная жизнь?
И скажу вам, что и "после счастливой" (хотя в чем оно, счастье, у каждого свое) но ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ жизни не всякий остается в поле адекватной, с точки зрения "обычного" обывателя здравости рассудка и когнитивности.
Ясно все с вами, аргументов нет, и в методичке ничего нет по поводу такого случая...
У вас начало параноидального расстройства личности, обратитесь к специалистам...
Одно дело - просто старческая деменция, а другое - мания преследования с агрессией.