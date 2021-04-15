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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
2.
Юрий Гагарин и Джина Лоллобриджида, 1961 г.
Джина Лоллобриджида встречает Юрия Гагарина на Втором Московском международном кинофестивале, июль 1961 г. Ну и выражения лиц у окружающих, когда она его поцеловала! Фото — Яков Халип.
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4.
Леди за рулем; Нью-Йорк, 1910 год
Мисс Пауэлл, мисс Сэндс и некий молодой джентльмен (чьего имени история, вероятно, не сохранила) в автомобиле на улицах Нью-Йорка, 1910 год.
Фото G.G. Bain Collection / Shorpy
Фото G.G. Bain Collection / Shorpy
8.
Бронзовая голова царя Саргона Древнего, правителя Шумера и Аккада. Возраст артефакта — около 4300 лет
9.
Помощник режиссера иногда заменял коня для Кахи Кавсадзе на съемках фильма «Белое солнце пустыни», 1968 год
13.
Долина смертной тени
На этой, вероятно, самой известной фотографии Крымской войны (1853–1856) запечатлена долина, усыпанная пушечными ядрами. Фотография Роджера Фентона, 1855 год
19.
На авиазаводе в Техасе, октябрь 1942 года
В сборочном цехе авиазавода фирмы Consolidated Aircraft Corp. в Форт Уэрт, штат Техас, октябрь 1942 года.
Идет сборка тяжелых 4-моторных стратегических бомбардировщиков Consolidated B-24 Liberator, и их транспортной модификации Consolidated C-87 Liberator Express.
В описании к фото упоминается что цех оборудован системой кондиционирования и флуоресцентным освещением
Идет сборка тяжелых 4-моторных стратегических бомбардировщиков Consolidated B-24 Liberator, и их транспортной модификации Consolidated C-87 Liberator Express.
В описании к фото упоминается что цех оборудован системой кондиционирования и флуоресцентным освещением
20.
Счастливые принцесса Елизавета и принц Филипп ,во время венчания в Букингемском дворце.Великобритания Лондон 20 ноября 1947 года
22.
Москва-Саратов. 1979 год. (Автор: Анатолий Болдин)
Вот так стоять держась за перила, было и остаётся счастьем. Кто-то проходит в тамбур и ты прижимаешься ближе к окну. Эти раскладывающиеся сиденья немного прилипали к стенке и трудно раскладывались. Двери купе приоткрыты, позвякивают подстаканники, слышны смешки, разговоры, а за окном великая страна уносится прочь
23.
Утренний ритуал, в котором все равны
Михаил Жванецкий, Ефим Шифрин и Евгений Весник в очереди в туалет. Купейный вагон поезда, конец 20 столетия
25.
Михаил Иванович Пуговкин (1923-2008) - советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны.
"В 1958 году режиссер Николай Досталь снял детектив «Дело «Пестрых», в котором Пуговкин сыграл вора Сафрона Ложкина.
"Сначала образ не получался. Сказывалась неуверенность — сыграть такого негодяя! И режиссер Николай Досталь устроил мне своеобразный экзамен. Меня загримировали, изобразили заросшее испитое лицо, низко надвинули на глаза кепку, надели потрепанный ватник. И в таком виде привезли на Курский вокзал.
Угловатой походкой я медленно прошелся по перрону, злобно и подозрительно шарил взглядом по лицам идущих навстречу людей. Меня обходили стороной. Присел на скамейку рядом с молодой женщиной. Не прошло и минуты, как она прихватила свой чемодан и исчезла. После этого режиссер сказал:
- Миша, ты в образе..."
"Сначала образ не получался. Сказывалась неуверенность — сыграть такого негодяя! И режиссер Николай Досталь устроил мне своеобразный экзамен. Меня загримировали, изобразили заросшее испитое лицо, низко надвинули на глаза кепку, надели потрепанный ватник. И в таком виде привезли на Курский вокзал.
Угловатой походкой я медленно прошелся по перрону, злобно и подозрительно шарил взглядом по лицам идущих навстречу людей. Меня обходили стороной. Присел на скамейку рядом с молодой женщиной. Не прошло и минуты, как она прихватила свой чемодан и исчезла. После этого режиссер сказал:
- Миша, ты в образе..."
26.
Немецкие инженеры отлаживают блок управления полетом ракеты Фау-1 и Фау-2 на подземном заводе Миттельверк в Нордхаузене. Германия. 1944 г.
27.
Немецкие инженеры отлаживают блок управления полетом ракеты Фау-1 и Фау-2 на подземном заводе Миттельверк в Нордхаузене. Германия. 1944 г.
28.
Этель Бэрримор - амepиканская актриса, которая отвергла предложение Уинстона Чepчилля стать его женой. Являeтся двоюродной бабушкой Дрю Бэрримор
31.
Станция "Ждановская" (метро ж/д платформа) только строится. Вид в сторону Москвы. Потом всё это превратилось в Выхино. Фото: И.Иванов, 1966.
32.
Театр 90-х
Олег Меньшиков в роли Сергея Есенина и Ванесса Редгрейв в роли Айседоры Дункан в лондонском спектакле «Когда она танцевала», 1991 год
33.
Джордж Бернард Шоу об особенностях статистики
Если мой сосед бьёт свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьём свою жену через день
38.
В бассейне “Москва”. 31 января 1970 года Согласно архивным записям московских метеослужб, температура воздуха в этот день опускалась до -28 градусов.
Авторский пост
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Ну вот, жили же люди. А теперь там храм и попы орудуют.