25.

"В 1958 году режиссер Николай Досталь снял детектив «Дело «Пестрых», в котором Пуговкин сыграл вора Сафрона Ложкина.



"Сначала образ не получался. Сказывалась неуверенность — сыграть такого негодяя! И режиссер Николай Досталь устроил мне своеобразный экзамен. Меня загримировали, изобразили заросшее испитое лицо, низко надвинули на глаза кепку, надели потрепанный ватник. И в таком виде привезли на Курский вокзал.



Угловатой походкой я медленно прошелся по перрону, злобно и подозрительно шарил взглядом по лицам идущих навстречу людей. Меня обходили стороной. Присел на скамейку рядом с молодой женщиной. Не прошло и минуты, как она прихватила свой чемодан и исчезла. После этого режиссер сказал:

- Миша, ты в образе..."