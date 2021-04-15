FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сколько стоит отдых в Сочи после отмены рейсов в Турцию (7 фото) Сколько стоит отдых в Сочи после отмены рейсов в Турцию (7 фото) Блогер продемонстрировал прием ФБР - с ним человек ответит утвердительно на любой вопрос Блогер продемонстрировал прием ФБР - с ним человек ответит... Подслушано на форумах: "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?" Подслушано на форумах: "Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной?" Весеннее обострение: полька увидела неведомое существо и позвонила в службу защиты животных Весеннее обострение: полька увидела неведомое существо и позвонила... Веселые истории, высказывания, ситуации в жизни, в картинках Веселые истории, высказывания, ситуации в жизни, в картинках К мужу возле магазина подошла плачущая девочка К мужу возле магазина подошла плачущая девочка Вспыльчивая телефонная мошенница Вспыльчивая телефонная мошенница Тонкие женские намеки, которые непонятны мужикам Тонкие женские намеки, которые непонятны мужикам Всем укусам укус Всем укусам укус 25 шокирующих и удивительных явлений природы 25 шокирующих и удивительных явлений природы Великие актеры в своих самых знаменитых и последних на данный момент ролях Великие актеры в своих самых знаменитых и последних на данный... Храбрый и глупый рабочий Храбрый и глупый рабочий Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобиль Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой... Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл Ошибочка получилась: ОМОН выбил дверь и ушёл 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса Загадочные фиолетовые окна в домах россиян: зачем люди включают этот яркий свет? Загадочные фиолетовые окна в домах россиян: зачем люди включают... Отдых в клубе удался Отдых в клубе удался
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
15 апреля 2021 22:56
Метки: история   ретро   фото   
447
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого
×

Авторский пост

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 5 часов назад
38. В бассейне “Москва”. 31 января 1970 года Согласно архивным записям московских метеослужб, температура воздуха в этот день опускалась до -28 градусов.

Ну вот, жили же люди. А теперь там храм и попы орудуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
yahaomsk Час назад
Б.Брыльску по адресу 3-я улица Строителей 25 надо было доставить , а не на пл.Маяковского
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
негр Джексон место знает. нужная поза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 5 часов назад
Косяк, Автор!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами 5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок Коллекционер почистил 23 тысячи молочных бутылок Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия» Семья убрала старый ковер и нашла под ним игру «Монополия» В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме С помощью мема родители напомнили детям об уборке в доме Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3637960



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров канализации
2
96
Коммунальщики Твери показали, что становится причиной засоров канализации
Памяти самого богатого человека
5
124
Памяти самого богатого человека
﻿
Набирающие популярность
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
1
46
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
День в истории
0
2
День в истории
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
5 богатых и влиятельных женщин, которые всего добились сами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#кино#подборка#сша#дети#криминал#шоу бизнес
#Юмор#животные#интересное#аварии#люди#природа#авто аварии#прикольные#приколы#полиция
#интересно#дтп#Россия#картинки#СССР#автомобили#автомир#в мире#сатира#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться