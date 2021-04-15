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3
К мужу возле магазина подошла плачущая девочка. Но он принял единственно верное решение: сделал шаг назад и вызвал полицию.
Оградить, уберечь, защитить любой ценой. Лет 30 назад такая позиция взрослого мужчины в отношении даже чужого ребёнка казалась единственно верной.
Нынче мужики шарахаются от чужого ребёнка, как чёрт от ладана. Не та нынче мужчина пошла?
Да нет, дело в другом. На волне всеобщей педоистерии нормальная человеческая реакция нормального мужика: оградить, защитить, может привести его на скамью подсудимых.
Или существенно облегчить его кошелёк. Ведь теми самыми маленькими и беззащитными вовсю пользуются в своих гнусных целях мошенники.
Недавно мой муж чуть не стал жертвой такого мошенничества. И да, я на 200% уверена, что это было именно мошенничество!
Выходной день, суета, возле торгового центра полно машин: все затариваются.
Кое-как отыскав местечко где-то на краю, муж запарковал нашего большого коня, вышел из машины, и тут…
К нему подходит плачущая растрёпанная девочка лет 10 в довольно грязной куртке.
Объясняет, что она потерялась, мама с братом куда-то ушли и она не может их найти.
Представьте себе: стоянка машин, все бегут по своим делам, одни автомобили паркуются, другие отъезжают. И тут маленький испуганный ребёнок тянет к вам худенькую ручку, прося помощи.
Да мужик ты, или кто???
Естественно, любой нормальный мужик возьмёт ребёнка за руку и отведёт в торговый центр! Ведь вокруг машины, опасность!
И, скорее всего, окажется в руках мошенников…
Муж, сам того не желая, как выяснилось, провёл самый правильный тест.
Засунув руки в карманы и достав телефон, он совершенно спокойно ей сказал: «Сейчас я вызову полицейских, и они быстро найдут твою маму!».
Нынче мужики шарахаются от чужого ребёнка, как чёрт от ладана. Не та нынче мужчина пошла?
Да нет, дело в другом. На волне всеобщей педоистерии нормальная человеческая реакция нормального мужика: оградить, защитить, может привести его на скамью подсудимых.
Или существенно облегчить его кошелёк. Ведь теми самыми маленькими и беззащитными вовсю пользуются в своих гнусных целях мошенники.
Недавно мой муж чуть не стал жертвой такого мошенничества. И да, я на 200% уверена, что это было именно мошенничество!
Выходной день, суета, возле торгового центра полно машин: все затариваются.
Кое-как отыскав местечко где-то на краю, муж запарковал нашего большого коня, вышел из машины, и тут…
К нему подходит плачущая растрёпанная девочка лет 10 в довольно грязной куртке.
Объясняет, что она потерялась, мама с братом куда-то ушли и она не может их найти.
Представьте себе: стоянка машин, все бегут по своим делам, одни автомобили паркуются, другие отъезжают. И тут маленький испуганный ребёнок тянет к вам худенькую ручку, прося помощи.
Да мужик ты, или кто???
Естественно, любой нормальный мужик возьмёт ребёнка за руку и отведёт в торговый центр! Ведь вокруг машины, опасность!
И, скорее всего, окажется в руках мошенников…
Муж, сам того не желая, как выяснилось, провёл самый правильный тест.
Засунув руки в карманы и достав телефон, он совершенно спокойно ей сказал: «Сейчас я вызову полицейских, и они быстро найдут твою маму!».
×
Мне эта ситуация напомнила любимый детский фильм "Гостья из будущего". Помните, ка маленькая девочка глубоким басом обругивает бабушку нехорошими словами?
Как только прозвучало слово "полиция" и он начал набирать номер, девочка довольно бодро свалила в неизвестном направлении, затерявшись среди машин.
После этого, наплевав на покупки и голодную семью, муж подъехал в ближайшее ОВД и сообщил дежурному, что возле торгового комплекса «Галерея»:
а) потерялась девочка (с описанием примет), которая при упоминании полиции быстро убежала;
б) орудуют мошенники при участии этой самой девочки.
Дежурный поблагодарил его и вызвал по рации патрульную машину к «Галерее».
С точки зрения человека 80-х, муж поступил неправильно. Но на дворе – XXI век, и его реалии таковы, что, предложив помощь чужому ребёнку, вы можете схлопотать срок по «весёлой» статье.
Кстати сказать, после инцидента муж обратил внимание, что участок парковки, на котором его угораздило остановиться, находится практически в «слепой» зоне камер наблюдения.
Получается, что вызов полиции – неплохой тест: если ребёнок не виноват, вы спокойно дождётесь экипажа, который и займётся проблемами ребёнка. А если дитя – пособник мошенников, то он, скорее всего, при упоминании полиции убежит.
Паранойя? Возможно. Но, как говорится, «даже, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят»!
И… берегите СВОИХ детей!
После этого, наплевав на покупки и голодную семью, муж подъехал в ближайшее ОВД и сообщил дежурному, что возле торгового комплекса «Галерея»:
а) потерялась девочка (с описанием примет), которая при упоминании полиции быстро убежала;
б) орудуют мошенники при участии этой самой девочки.
Дежурный поблагодарил его и вызвал по рации патрульную машину к «Галерее».
С точки зрения человека 80-х, муж поступил неправильно. Но на дворе – XXI век, и его реалии таковы, что, предложив помощь чужому ребёнку, вы можете схлопотать срок по «весёлой» статье.
Кстати сказать, после инцидента муж обратил внимание, что участок парковки, на котором его угораздило остановиться, находится практически в «слепой» зоне камер наблюдения.
Получается, что вызов полиции – неплохой тест: если ребёнок не виноват, вы спокойно дождётесь экипажа, который и займётся проблемами ребёнка. А если дитя – пособник мошенников, то он, скорее всего, при упоминании полиции убежит.
Паранойя? Возможно. Но, как говорится, «даже, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят»!
И… берегите СВОИХ детей!
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Метки: авто внимание дети мошенничество полиция
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По дороге домой увидел на обочине мужика с фонтаном крови из шеи, остановился артерию помог пережать, забросил на его на заднее сиденье и рванул в больничку, благо до больнице пару км было. Мужика спасли. У приятеля из бонусов, салон светлый в крови, и пол года хождения по следакам. К чему я это? По логике автора этого говно поста, он должен был остановиться и вызвать полицию, а лучше вообще не останавливаться ибо полиция гарантированно приехала бы уже на труп. Зато салон чистый, домой на пиво и сосиски успел и отписываться по холодному не надо.
При этом и я понимаю, что нужно себя беречь, "будь осторожен, следи за собой".
Ментам пох.....
Так "вызвать полицию, которая найдет родителей девочки" - это разве не помощь???
Типа просишь дорогу показать, а от тебя шарахаются.
Вот вам пример "почему".
Профессиональные нищие на одном перекрестке годами, внезапно прозревающие "слепые" бегущие в даль вместе с "парализованными" - вот такие реалии современного мегаполиса.