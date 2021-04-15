К мужу возле магазина подошла плачущая девочка

Оградить, уберечь, защитить любой ценой. Лет 30 назад такая позиция взрослого мужчины в отношении даже чужого ребёнка казалась единственно верной.



Нынче мужики шарахаются от чужого ребёнка, как чёрт от ладана. Не та нынче мужчина пошла?



Да нет, дело в другом. На волне всеобщей педоистерии нормальная человеческая реакция нормального мужика: оградить, защитить, может привести его на скамью подсудимых.



Или существенно облегчить его кошелёк. Ведь теми самыми маленькими и беззащитными вовсю пользуются в своих гнусных целях мошенники.



Недавно мой муж чуть не стал жертвой такого мошенничества. И да, я на 200% уверена, что это было именно мошенничество!



Выходной день, суета, возле торгового центра полно машин: все затариваются.

Кое-как отыскав местечко где-то на краю, муж запарковал нашего большого коня, вышел из машины, и тут…



К нему подходит плачущая растрёпанная девочка лет 10 в довольно грязной куртке.



Объясняет, что она потерялась, мама с братом куда-то ушли и она не может их найти.



Представьте себе: стоянка машин, все бегут по своим делам, одни автомобили паркуются, другие отъезжают. И тут маленький испуганный ребёнок тянет к вам худенькую ручку, прося помощи.



Да мужик ты, или кто???



Естественно, любой нормальный мужик возьмёт ребёнка за руку и отведёт в торговый центр! Ведь вокруг машины, опасность!



И, скорее всего, окажется в руках мошенников…



Муж, сам того не желая, как выяснилось, провёл самый правильный тест.



Засунув руки в карманы и достав телефон, он совершенно спокойно ей сказал: «Сейчас я вызову полицейских, и они быстро найдут твою маму!».