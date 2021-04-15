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К мужу возле магазина подошла плачущая девочка

К мужу возле магазина подошла плачущая девочка (3 фото)

Автор:
15 апреля 2021 11:55
Метки: авто   внимание   дети   мошенничество   полиция   
6036
3
К мужу возле магазина подошла плачущая девочка. Но он принял единственно верное решение: сделал шаг назад и вызвал полицию.
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Метки: авто   внимание   дети   мошенничество   полиция   
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464
Шурман 2 часа назад
В 80тых мне мать дала 5 рублей что бы что то купить , честно не помню что а в магазине я сую руку в карман а там дырка и даже нет ключа от дома , я в слезы иду домой рыдаю сильно , подходит женщина и спросила мальчик что случилось я ей объяснил она успокоила и говорит на 5 рублей иди в магазин я сказал спасибо и сжал эту бумагу и шел дальше рыдал , отдал продавщице деньги и получил сдачу , пришел домой с опухшими глазами и рассказал матери , она говорит ты хоть адрес узнал этой женщины говорю нет
просто испугался что дома получу за это
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−23
московский мольфар 12 минут назад
правосудие по путенски
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91
tolyashka московский мольфар 7 минут назад
слезай с наркоты, упорышь
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−23
московский мольфар 17 минут назад
вы госдолг сшп видели??? все у нас хорошо
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3k
Parus59 17 минут назад
старый трюк, ему лет 300, как минимум, живцом может быть ребенок или девушка.
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97
Племянник Путина 18 минут назад
Была история с моим приятелем.
По дороге домой увидел на обочине мужика с фонтаном крови из шеи, остановился артерию помог пережать, забросил на его на заднее сиденье и рванул в больничку, благо до больнице пару км было. Мужика спасли. У приятеля из бонусов, салон светлый в крови, и пол года хождения по следакам. К чему я это? По логике автора этого говно поста, он должен был остановиться и вызвать полицию, а лучше вообще не останавливаться ибо полиция гарантированно приехала бы уже на труп. Зато салон чистый, домой на пиво и сосиски успел и отписываться по холодному не надо.
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778
Олег Шишкин Племянник Путина 57 секунд назад
По логике автора поста каждый сам решает, нужно ли ему помогать чужому человеку, чужому ребёнку. На фоне всего того негатива и рисков, которые будут. На фоне полного отсутствия благодарности за совершенные действия.
При этом и я понимаю, что нужно себя беречь, "будь осторожен, следи за собой".
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5k
Sergey Glebov Племянник Путина 49 секунд назад
тут абсолютно разные условия, девочке ничего не угрожало и вызов полиции вполне нормальная реакция.
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Так может подобных мудаков ловить на живца и давать сроки.
Ментам пох.....
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348
Nane First NameLast Mellivora Минуту назад
Дык менты их же и крышуют. Зачем им сажать в тюрьму доп. заработок? Тесак уже доловился на живца...
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108
Артур Полчаса назад
Это очень и очень сейчас распространенный развод! У меня на местности тоже так разводят. Девочка говорит, что живет недалеко и дома бабушка, человек сажает её в машину. Всё как только он трогается, за ним едет машина с "папой" и бригадой поддержки. Перехватывают авто и девочка включает жертву, мол дядя к ней приставал! И тут типа два варианта: либо "папа" потерянной девочки пишет заяву на педофила, либо предлагают компенсировать. При этом снимают всё на камеры, где видно, что мужик сажает деваху в своё авто! Моего приятеля так хотели развести, но он во первых в органах работает и был в штатском, и в тачке писал регистратор со звуком и салон и дорогу в обе стороны. Финал сами понимаете :) Но тема очень сейчас распространена! Только звонок в полицию, является гарантией и вашей безопасности и ребенка в случае, если это не подстава. Будьте осторожны!
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32k
Олег Артур 10 минут назад
почитал и крепко задумался. ПОведешь ребенка в торговый центр - снимут со спины на видео, а девочка расскажет заученную песню что "дядя обещал мороженое если я ему потрогаю писю".
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33k
Игорь Полчаса назад
Если 10лет назад я видел ребёнка идущего вдоль дороги или голосующего на автобусной остановке, то останавливался и подвозил. Сейчас я 10раз подумаю и проеду мимо.
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10k
Karelian 36 минут назад
"С точки зрения человека 80-х, муж поступил неправильно. Но на дворе – XXI век, и его реалии таковы, что, предложив помощь чужому ребёнку, вы можете схлопотать срок по «весёлой» статье."

Так "вызвать полицию, которая найдет родителей девочки" - это разве не помощь???
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43k
Михалыч 38 минут назад
Это говорит о том, что со страной что-то не так, если сажают с честных людей, а не мошенников. Я думаю, лет ещё через 30, от англосаксов россияне отличаться практически не будут. Цинизм и бабло станут в приоритете для всех...
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4k
tamin 41 минуту назад
Автор, абсолютно правильная реакция. Вообще не вижу что было сделано не правильно. По любым критериям. Если ребенок потерялся/что-то с ним не так/плачет один. Подойди спроси что не так, вызови ментов/скорую. Не надо тащить ребенка непонятно куда, искать и.т.д.. Я против пройти мимо, но и самодеятельностью нельзя заниматься. Это как раненых тащат вместо того, чтобы скорую дождаться. А потом делают хуже.
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7k
djinn 42 минуты назад
хорошо еще в машину к себе не посадил....
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22k
Владимир 42 минуты назад
Дожили итить..
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1k
Dmitriy 43 минуты назад
читал про такие случаии.там вообще могут попасть как за педофилию или отдавай денюжку.Правильно мужчина сделал.
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7k
djinn 44 минуты назад
чем больше таких историй, наблюдений за тем что происходи в мире и сети тем больше начинаю понимать кинозлодеев, желающих уничтожать целые города для пользы всего человеческого рода.
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5k
evenSeven 45 минут назад
Ну, да, я бы на автомате повел к охране на входе у ТЦ...
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2k
OLDer 46 минут назад
5+
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3k
Serj81 Час назад
Совершенно верно все сделал.
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935
Вадим Час назад
Гнусное мошенническое пид..рье уже настолько нивелировало все человеческие добродетели что дальше некуда. Загримированные дети в Инстаграм, покалеченные кошки якобы из приюта, и конечно же отвратительнейшая игра попрошаек всяких мастей в транспорте и в переходах, с разными табличками.
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5k
z0_0b Час назад
Правильно поступил.
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1k
satra 2 часа назад
Очень часто слышу, что "Москвичи какие-то черствые и не отзывчивые на помощь".
Типа просишь дорогу показать, а от тебя шарахаются.
Вот вам пример "почему".
Профессиональные нищие на одном перекрестке годами, внезапно прозревающие "слепые" бегущие в даль вместе с "парализованными" - вот такие реалии современного мегаполиса.
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