Вспыльчивая телефонная мошенница

2004
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Мошенница позвонила мужчине и попыталась узнать данные его банковской карты. Однако герой видео оказался не настолько доверчивым и подшутил над злоумышленницей.
К сожалению, не перевелись еще доверчивые люди, которые сообщают мошенникам данные своей банковской карты.
Нетерпеливым смотреть с 21:57. Присутствует ненормативная лексика.
Нетерпеливым смотреть с 21:57. Присутствует ненормативная лексика.
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-Пошли как то раз в театр поручик Ржевский, Андрей Болконский, Пьер Безухов и, конечно же, Наташа Ростова. Сидят смотрят постановку. Тут Болконский говорит Наташе:
- Наташа, а у вас на спинке стула какое-то слово написано.
- А какое?
Болконский замялся:
- Ну... Первая буква такая же, как первая буква в слове "холодец", - и толкает локтем Безухова.
Пьер сразу сориентировался:
- А вторая такая же, как первая буква в слове "ухо", - и толкает Ржевского.
Поручик:
- А третья буква такая же, как третья буква в слове "х.у.й".
Некогда читать что копипастишь, нужно срочно в тираж.