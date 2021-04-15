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Вспыльчивая телефонная мошенница

Вспыльчивая телефонная мошенница (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: видео   мошенник   прикол   разговор   телефонный мошенник   
2004
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Мошенница позвонила мужчине и попыталась узнать данные его банковской карты. Однако герой видео оказался не настолько доверчивым и подшутил над злоумышленницей.

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Метки: видео   мошенник   прикол   разговор   телефонный мошенник   
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8  комментариев
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603
накладчик в угол Час назад
По ходу вебкамщица и её куколд в свободное от долбёжки в сраку время подрабатывают,поэтому у них так очко и пригорело,видимо ещё от основной работы не остыло!
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9k
Валерий 15 минут назад
Что-то напомнило...
-Пошли как то раз в театр поручик Ржевский, Андрей Болконский, Пьер Безухов и, конечно же, Наташа Ростова. Сидят смотрят постановку. Тут Болконский говорит Наташе:
- Наташа, а у вас на спинке стула какое-то слово написано.
- А какое?
Болконский замялся:
- Ну... Первая буква такая же, как первая буква в слове "холодец", - и толкает локтем Безухова.
Пьер сразу сориентировался:
- А вторая такая же, как первая буква в слове "ухо", - и толкает Ржевского.
Поручик:
- А третья буква такая же, как третья буква в слове "х.у.й".
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2k
Е24 18 минут назад
И самое главное, что мошенник не врал, ооочень много людей, которые ведутся на такую хрень.
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1k
Сергей 43 минуты назад
Буква "ий"
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849
Дмитрий 51 минуту назад
Голимая постановка..и актёры то некудышние
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4k
Sanar Час назад
"Мошенница позвонила мужчине и попыталась узнать данные его банковской парни."
Некогда читать что копипастишь, нужно срочно в тираж.
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8k
Вася Час назад
желательно такое продолжение

Ссылка coub.com
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31k
Alex Час назад
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