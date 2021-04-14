"Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утёнка. Так вот, эти сволочи подходят к Серёже и говорят про меня: "Она шалава, ты можешь её отыметь..." Эти бабы просто его подставили. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажёры, но никто себе не позволял пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Серёжа — маньяк, убивал меня!", - разоткровенничалась Диана.

Вместе с этим, Диана призналась, что выпила намного больше, чем "на донышке". По её словам, она выпила пол бутылки водки и была не в адеквате.