Жизнь Сергея Семёнова разделилась на "до" и "после", как его обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Девушка уверяла, что парень воспользовался ею, когда она была пьяна. Спустя несколько лет Диана обратилась таки к психологу и пришла к выводу, что виновата ни она и даже не Сергей.
В своём Telegram Диана заявила, что вернулась из клиники, где она лечилась от депрессии. Вспомнив события, которые произошли пять лет назад, Диана пришла к выводу, что её просто подставили. Якобы, на вписке где она была с Сергеем, оказались "злые бабы", которые сказали Сергею, что она легкодоступна.
"Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утёнка. Так вот, эти сволочи подходят к Серёже и говорят про меня: "Она шалава, ты можешь её отыметь..." Эти бабы просто его подставили. У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. У меня до этого были ухажёры, но никто себе не позволял пальцем до меня дотронуться. Я никогда не говорила, что Серёжа — маньяк, убивал меня!", - разоткровенничалась Диана.
Вместе с этим, Диана призналась, что выпила намного больше, чем "на донышке". По её словам, она выпила пол бутылки водки и была не в адеквате.
"Ему и не надо было меня бить, потому что я была овощем. Я выпила полбутылки водки, мне было плохо. Я это рассказывала на эфирах, но всё вырезали. Меня рвало. Я ему говорила: "Нет!" А он меня возвращал в кровать. Я адекватная, люблю секс. Но я люблю его там, где мне хочется, и с тем, кто мне нравится", - написала Диана.
При этом Диана написала, что подать заявление в полицию её заставили родители.
"Я благодарна родителям, что они настояли. Пройдя через всю свою историю, я была в шоке, сколько девчонок не пишут заявления и такие истории происходят вновь", — заключила Диана.
Источник:
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