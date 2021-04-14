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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4796 постов • 658 подписчиков подписаться
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"Трудно быть самой красивой в компании": Шурыгина рассказала, что её подставили в день изнасилования

"Трудно быть самой красивой в компании": Шурыгина рассказала, что её подставили в день изнасилования (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 17:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   девочка невинность   интересное   мнение   подстава   фото   шоу бизнес   шурыгина   
4317
4

Жизнь Сергея Семёнова разделилась на "до" и "после", как его обвинили в изнасиловании Дианы Шурыгиной. Девушка уверяла, что парень воспользовался ею, когда она была пьяна. Спустя несколько лет Диана обратилась таки к психологу и пришла к выводу, что виновата ни она и даже не Сергей.

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Метки: Юмор   девочка невинность   интересное   мнение   подстава   фото   шоу бизнес   шурыгина   
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24  комментария
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976
Вероника Штейнман 2 часа назад
Эта шалашовка угро била парню жизнь, и теперь поёт, что вся из себя девочка- припевочка. Где ты падла была когда шёл суд, и ты [мат] всем рассказывала как тебя насиловали. А теперь " мама, папа, полбутылки, подруги". Верни годы парню тварь.
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13k
KOSTELLO 6 минут назад
Блин зашел на Фишки, а тут шоу Малахова
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228
Александр Поляков 11 минут назад
фамилия-то [мат] рабоче-крестьянская
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4k
Дмитрий 13 минут назад
Пиарится Шалава
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4k
samsr 17 минут назад
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3k
constriktor97 22 минуты назад
Тема скользкая донельзя..
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5k
SR Полчаса назад
Мля... Оно опять всплыло...
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117
Elena G. 39 минут назад
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2k
Michael 45 минут назад
Как понять, что у шалавы закончились деньги...?
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2k
Александр 45 минут назад
Перестаньте рекламировать эту шлюху!
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8k
Alexander 46 минут назад
О! Промандоблядевшая киздопробоина нарисовалась..
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8k
Alexander 47 минут назад
О! Промандоблядевшая [мат] нарисовалась...
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2k
* You All 57 минут назад
хватит пиара [мат] этой и ей подобной
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4k
КремлеКот Час назад
Похоже у девки деньги закончились, надо напомнить о себе.
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5k
Pashuta Час назад
Всплыла, б.л.ядь....
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8k
Vlad Час назад
Во всем виноваты девки, стоп... а кто парня посадил на нары? Эту шалаву тоже упечь надо, за лжесвидетельство.
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Давно не слышали
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Ещё одна курица...
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Метка "Юмор" тут к чему?
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316
Вано 2 часа назад
Шурыгина? Кто эта ледь?
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12k
* 2 часа назад
Медведь от этого монолога, застрелился в кустах.
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