FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4678 постов • 1183 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Рассказ о проблемах с недобросовестными работодателями России

Рассказ о проблемах с недобросовестными работодателями России (1 фото)

Автор:
14 апреля 2021 15:37
Сообщество : Истории
Метки: истории   наказал   работа   рассказ   рассказ из жизни   
1463
1
Где-то с полгода назад связался со мной мой хороший друг, похвалиться нежданной удачей - предложили ему работу с хорошей зарплатой, по профилю его наклонностей и подходящей по всем его возможностям и запросам. С одним косяком - оплата вся вчерную. Вот на этот предмет он со мной и связался - в принципе, интересовало мое мнение и перспективы. Ну, мнение мое было, что работа эта у него ненадолго и в итоге закончится кидком

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: истории   наказал   работа   рассказ   рассказ из жизни   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"С одним косяком - оплата вся вчерную"
==================
Интересно, а те, которые на такую работу идут, чем думают и на что надеются? Что они - исключение и их не кинут?
Это как вокзальную бомжиху без презерватива трахнуть и думать, мол, ну уж я-то ничего на винт не намотаю!
А потом носятся "государство, помоги! Найди управу на гада!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
912
Yus 57 минут назад
"И уж что касается меня - дойди дело до суда - я бы ограбил и раздавил такую особь без каких-либо сожалений и угрызений совести. Если бы не договоренность - он рассчитывается, мы отзываем претензии....И уж что касается меня - дойди дело до суда - я бы ограбил и раздавил такую особь без каких-либо сожалений и угрызений совести"
Столько пафоса и такой пук в конце "Если бы не договоренность - он рассчитывается, мы отзываем претензии."
Ну так давили бы. Все карты у вас были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
КремлеКот 2 часа назад
"И вот с чем пришлось столкнуться. Да никого, Н И К О Г О, этот факт даже и не заинтересовал. Прокуратура отписалась, что отправила заявление в следственный комитет и инспекцию трудовую. И тишина. Именно поэтому и процветает эта контора и сейчас - что тема борьбы с такими работодателями, как и работоспособность всех этих инспекций с комитетами исключительно цветет и пахнет на бумаге. В реале нихрена."

Человек пошёл на работу с чёрной зарплатой, а потом требует, чтобы прокуратура отстояла его права, да ещё и грязь на неё льет. Минус !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost КремлеКот 41 минуту назад
ну, это как звонить в Микрософт и требовать техподдержку для ворованного "виндовса"

и ведь звонят, требуют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−103
Вован 4 часа назад
>>DVPET Вован 2 минуты назад Сюжет не понятен, но очень
>>интересно.

чувак нанял подрядчиков из хохдляндии и и они е иего и меня обанули
но контакты остались недорозумение урегулировали и дальше работаетм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 4 часа назад
Все результаты аудита в налоговую, под подпись.
Копию сюда вместе с подписью налогового инспектора, который это принял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности livaneth 4 часа назад
Какого аудита? Негласного, что ль?

Автор решил выпендриться знанием умного слова, что он не просто жалом поводил, увидел 100 человек и прикинул их зарплату, а "провел негласный аудит"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
pnn80 Автор поста 4 часа назад
Не понимаю зачем ставить дизлайк, если рассказ хороший и жизненный. Не понравилось, закрой вкладку иди мимо
((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной pnn80 3 часа назад
Затем, что многие с отельными моментами статьи просто не согласны. Например такие, как я. Но я диз не поставил. Я вообще статьи обычно не оцениваю лайками, а пишу сюда, как есть. Так вот. Обсуждать все подробно нет ни желания, ни времени. Некоторые нюансы только.
"и договор с тобой не заключали именно в расчете кинуть. Ну а для чего ещё?" - хотя бы для того, чтобы не платить государству все сопутствующие выплаты, связанные с работником. А их набегает ничего так - всякие страховые, ПФР и прочее, около 40% выходит. Не всегда работодатель черного сотрудника планирует кинуть. Если всех так кидать - никто у него работать не будет... Какой смысл?
"я пробил работодателя, провел негласный аудит его владений и выяснил буквально сногсшибательные подробности. Работало у него примерно человек сто, все без оформления, всех в итоге кидали." - круто, если это действительно правда, то я готов аплодировать стоя... Но ... я не аплодирую.
"В год государство недополучало налогов примерно миллионов так 20" - что, только налогов??? Вы занимались аудитом, но на поверку плохо представляете, какие вообще отчисления делает предприятие за каждого "белого" работника...
"Но рассказать как с ними бороться, думаю, надо" - конечно, надо. Только вот из всей статьи я увидел только один совет - написать заявы в прокуратуру и инспекцию, больше ничего такого дельного не увидел. Ну, если не считать, что было бы неплохо поиметь друга такого же крутого, который сможет "провести негласный аудит" и все такое...
Одним словом, статья, конечно, выдуиана, это ясно сразу. Но общая концепция мне понравилась. Но только общая, общий настрой из разряда "кто виноват и что делать"... А сделать обычный чел по большому счету ничего и не сможет, ну или почти ничего... Далеко не у каждого есть такой друг, как Вы, уважаемый автор статьи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−103
Вован 4 часа назад
ну просто доверяй но проверяй... я отсавил закладку на сайте
чтог если мне не платят ну п-и-з--д-а сайту

если есть копия то ноль базара, но все же копию делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−103
Вован 4 часа назад
-Доброй ночи
-Нужно взять даныне и перенести на наш сайт
-4000 руб, 1.5-2 часа
-Рбаотаем
-Да

после того как данные на сайте у заказчика
его контакт чудесным обрахом удаляется
а кто был? да хер его знанет

через сутки звонок
-Владимир?
-Да Вдадимир, а откуда у вас мой номер?

да не важно, закиньтеданные на сайт и дайте номер Вашей карты

эти люди... ну я сам их не нанимал извинитеза недоруазумение

а чем еще вы занимаетесь? что еще умеете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DVPET Вован 4 часа назад
Сюжет не понятен, но очень интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Anna DVPET 3 часа назад
тут то все понятно: Вован опять набухался и несет околесицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 4 часа назад
Зачем так писать? Читаешь, ощущение, что вернулся в нулевые, когда некоторые считаю, что смешно писать на "олбанской языке", но и тогда большинство было уверено, что у людей с подобным слогом лишняя хромосома.

А так да, верю, что сильный юрист. сильнейший!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной Максим 3 часа назад
Юристы обычно делают меньше ошибок. Особенно пунктуационных. Ведь если дело доходит до суда, суд написанное в документе должен воспринимать буквально или как-то так... И вот здесь каждая неправильно поставленная или забытая запятая может сыграть ключевую, а подчас и решающую роль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании
pnn80

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

633



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
4
121
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
Самое жгучее растение на планете
10
106
Самое жгучее растение на планете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
0
39
Ольга Бузова рассказала, что покидает телепроект "Дом-2" спустя 17 лет
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
0
32
Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#подборка#кино#люди#автомобили#авто аварии#полиция#знаменитости
#интересно#интересное#Россия#животные#аварии#шоу бизнес#СССР#в мире#актеры#криминал
#Юмор#факты#дтп#картинки#космос#автомир#сша#новости#дети#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться