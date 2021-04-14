Рассказ о проблемах с недобросовестными работодателями России

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Где-то с полгода назад связался со мной мой хороший друг, похвалиться нежданной удачей - предложили ему работу с хорошей зарплатой, по профилю его наклонностей и подходящей по всем его возможностям и запросам. С одним косяком - оплата вся вчерную. Вот на этот предмет он со мной и связался - в принципе, интересовало мое мнение и перспективы.Ну, мнение мое было, что работа эта у него ненадолго и в итоге закончится кидком. Так уж эта тема устроена - непорядочные люди непорядочны во всем и договор с тобой не заключали именно в расчете кинуть. Ну а для чего ещё?Что же делать? Да ничего страшного, просто учитывать, что имеешь дело с уродами. Поэтому, мин хренц, документируй всю свою деятельность бурную от самого её начала и не сцы - раз уж ко мне обратился за советом, делай что говорю и всё будет норм. Как документировать? Да прост собирай все доступные тебе документы, где твоя личность на одном листе пересекается с личностью работодателя, фотографируй, сканируй, а где можно - то и оригиналы заначь. В папочку.И вот пошла у него, значит, интересная такая жизнь - как у Штирлица - днем на работе фигарит, а вечером сканирует всё, что в руки попало - доверенности, накладные, акты выполненных работ и прочие бумашки, попавшие ему в руки на вечерок.А дела тем временем на работе разгорались нешуточные. Люди увольнялись, их тупо кидали, а объемы их работы раскидывали на тех, кто остался. За ту же зарплату, разумеется. Разумеется, выросший объем одному в рабочее время не переделать было, работал по вечерам до упора - пока всё не сделает. За ту же зарплату.Разумеется, пришел и тот день, когда встал вопрос - не пора ли разобраться с оплатой, один ведь за двоих пашет, а платят как за одного. Ну, там и так все нервные, соответственно, сразу же указали на дверь. И не рассчитали за полмесяца. Разумеется, там, выходное пособие, отпускные - да ты что, холоп, обнаглел? На хер пошел, свободен.И он пришел ко мне."Гггг" - сказал я, не ссы, это нормально, просто надо сразу иметь в виду, что связался с мудаками. Но мудаки жадные, оттого глупые, оттого наказать их легче легкого.И для начала послали мы работодателю заявление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы. А в прокуратуру - заявление о привлечении работодателя к ответственности за невыплату зарплаты свыше двух месяцев - денешку то он без всякой ведомости получал, потому так интересно и выходило. С налогами зарплата становилась вполне себе заурядной и даже неинтересной.И вот с чем пришлось столкнуться. Да никого, Н И К О Г О, этот факт даже и не заинтересовал. Прокуратура отписалась, что отправила заявление в следственный комитет и инспекцию трудовую. И тишина.Именно поэтому и процветает эта контора и сейчас - что тема борьбы с такими работодателями, как и работоспособность всех этих инспекций с комитетами исключительно цветет и пахнет на бумаге. В реале нихрена.Однако, поступившее в СК заявление таки надо было рассматривать - ну, пригласили его к следователю, который буквально сказал - а что, ты ничего не докажешь, расследовать тут нечего, поэтому будет отказной.Вот тут то бумашки и пригодились. Следователь покряхтел и таки вызвал работодателя на допрос.И работодатель наш проснулся.Рассчитался, и даже выдал неплохую компенсацию, которая могла быть и больше, доведи мы дело до суда.Так вот, о чем речь.Речь о том, что пока мы готовились на самых серьезных щщах к судебному процессу, я пробил работодателя, провел негласный аудит его владений и выяснил буквально сногсшибательные подробности. Работало у него примерно человек сто, все без оформления, всех в итоге кидали. В год государство недополучало налогов примерно миллионов так 20. С одного только хитрована. Вот такой ущерб, за который у нас в стране отвечают налоговая инспекция, инспекция трудовая, прокуратура и следственный комитет.До кучи - работодатель наш не просто какой-то там барыга, а вполне такой патриотичненький глава общественного движения, весь из себя за правду и справедливость и всегда, по его словам, за правду и порядок.Ну, это тоже знакомо - чем больше человек радеет за справедливость, тем интереснее у него скелетики в шкафу, который от них уже не закрывается, просто до шкафа того дела нет никому.И хочется тут просто высказаться - вы, уважаемые борцы за правду и справедливость, ходящие в церковь и даже жертвующие туда денежку, и есть та самая проблема, из-за которой в стране такой ужас происходит. Ибо ограбил немало людей и государство не некий Путин - а вот эта выдающаяся на ниве борьбы за процветание города личность.И пиздец этой стране не от абсолютной недееспособности правоохранителей - хотя, и этот фактор в этой истории немаловажен. Пиздец в том, что вы, вполне себе русские люди, нормой своей жизни сделали обман государства и грабеж таких же простых русских людей. Которых вы жрете почище любых мигрантов и прочей оголодавшей нечисти. И смешного тут реально мало, но эту историю я таки решил изложить как есть - без фамилий и названий, потому, что это явление распространено и даже привычно в этой среде - предпринимателей, жалующихся, что их задавили и ограбили и забывших уже сколько народу ограбили они сами.И уж что касается меня - дойди дело до суда - я бы ограбил и раздавил такую особь без каких-либо сожалений и угрызений совести. Если бы не договоренность - он рассчитывается, мы отзываем претензии.Но рассказать как с ними бороться, думаю, надо - думаю, что пригодится эта история не одному человеку, попавшему в такую вот передрягу.