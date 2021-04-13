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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
13 апреля 2021 17:33
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3767
30

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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15  комментариев
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1k
NickLon 4 часа назад
Ха! Я не раз с этого уровня возвращался обратно!

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39k
Элек Мек 4 часа назад
Комментарий к фото
говорил я тебе не ешь крыжовник.
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7k
Majul 5 часов назад
Рокки вышел в 1976 году. Сейчас 2021. Каким макаром 20 лет черепахам? Они что настолько медленные, что и время замедляют? Или на фото Сталлоне 95-96 года?
Или у автора просто совсем плохо с математикой?
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46k
Albert GER Majul 4 часа назад
Они были в яйцах.
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15k
Lelik Albert GER 3 часа назад
В чьих?
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41k
doker Majul 3 часа назад
45 лет. Автор ошибся чуток. На 2 поколения людей.
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46k
Albert GER Lelik Полчаса назад
Папиных.
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43k
zloykoyot 5 часов назад
Странно. Рокки-5 сняли в 31 год назад, а черепашкам по 20...
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19k
Сергей Шишкин zloykoyot 4 часа назад
Они же вроде в первом Рокки были.
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43k
zloykoyot Сергей Шишкин 4 часа назад
Так я специально и указал самый последний фильм, не считая современной лажи. А первый Рокки сняли вообще в 76 году, 45 лет назад.
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5k
Regerald 5 часов назад
А зачем кит высовывает пенис на воздух? Это даёт ему "приятные ощущения"?
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Кенвуд Regerald 4 часа назад
Не может же он фигуру из пальцев показать, а папарацци ой как достали
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6k
AIRON_FIRST 5 часов назад
Комментарий к фото
Нынешние вполне устраивают, я только рад. Пусть в Бундесвере будет побольше таких, да что там, пусть весь NATO переходит на таких, чем больше, тем лучше.
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880
Dwarf61 AIRON_FIRST 4 часа назад
Комментарий к фото
Да ты что? Это ж будут целые отряды боевых пи**расов)))
Не знаю как с такими воевать, но в плен к таким точно сдаваться никто не будет)))
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