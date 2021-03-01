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То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии

То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии (18 фото)

Автор:
01 марта 2021 07:54
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   прикол   проблемы   психолог   психотерапия   самокопания   
10615
18

Порция убойных шуток, связанных с психотерапией.

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Метки: Юмор   прикол   проблемы   психолог   психотерапия   самокопания   
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142
Rakkaus 2 часа назад
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256
Юрий Полчаса назад
Как личный "психотерапевт" жены, детского психолога, уточню несколько деталей. Все просто, помощь психолога нужна в той ситуации, где вы не справляетесь.

Это как массаж для тела. Да, можно и без него жить. Но он нужен тем, кто не занимается совсем спортом и тем кто занимается очень много и тем кто не систематически и тем, кто систематически но малорезультативно... То есть почитай всем ))) Так и с психологом. Другой вопрос, что роль психолога может сыграть хороший друг или просто случайный человек.
Рекомендую не запускать проблему и не заливать крепким алкоголем, а потратится на один визит хотя бы, к хорошему психологу. Хороший это то, кто поможет за 1-3 визита и вы поймете в чем вы неправы и научитесь с этим справляться.
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Роза Марковна повеселила ))
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6k
DenOFF 2 часа назад
А вот письма уже лучше бы съесть.
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408
Zatts 2 часа назад
О, начали пропихивать тренд на психотерапию. Посмотрим, станет ли это модным, регулярно посещать психотерапевта.
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442
Иван Zatts 2 часа назад
Если станет, то туда им и дорога
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27k
Snork Snorkoff Zatts 43 минуты назад
Не станет. Это же денег стоит.
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Да это пиндосовские штучки бегать по психотерапевтам. У них это в крови.
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1k
Долбилоракопопкович Джон Уик Час назад
Ага, а у нас в крови проблемы запивать водкой и годам к 50 дохнуть. Не, я уж лучше к психотерапевту.
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24k
Скептик-материалист 3 часа назад
Когда заканчивается хорошая попойка и все расходятся, остаются двое, например, на кухне и о чём-то вполголоса, часто перекуривая, говорят почти до утра. Это и есть сеанс психотерапии по-русски
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31k
Nefrion 3 часа назад
Забавно, хоть и не про наши реалии
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10k
ss 3 часа назад
Непонятно, почему попЫ не борются с психотерапевтами. Эти шарлатаны забирают законные поповские деньги!
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26k
АнтонПолднев ss 3 часа назад
Контингент разный, да и аудитория несоизмерима. Можно списать на неизбежные потери.
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10k
ss АнтонПолднев 2 часа назад
Ой, не знаю, не знаю... В последнее время психотерапевты сильно поднялись. Там, по всему миру, крутятся приличные деньги. А попам много не бывает...
Есть подозрение, что это одна контора.
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26k
АнтонПолднев ss 50 минут назад
Да ну. У меня невестка психотерапевт. Никто из РПЦ к ним не лезет и клиентов не отбивает.
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1k
K_II_T ss 48 минут назад
Попы борются с психотерапевтами.
Придумаешь тоже.

Ну да бегут, чтобы с каждым прихожанином часами его проблемы разбирать.
А потом догоняют и угрожают:
Психологические проблемы есть? А если найду?
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72
PLATON 3 часа назад
КЛАСС...РЕСПЕКТ ТЕ АФФТАР !!! ВЕСЬ ПОСТ ОБО МНЕ !!!
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181k
IMXO 3 часа назад
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2k
Frank Borman 3 часа назад
"Психически здоровых людей нет, есть пока еще недообследованные" - психиатрическая мудрость.
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15k
анатолий 4 часа назад
чет пиндосские переводы у нас не актуальны
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4k
Евгений 4 часа назад
- Доктор, мне так грустно, что хочется повеситься.
- Что ж... Если вас это развеселит...
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40k
doker 4 часа назад
Вот раньше было... Впал купчина или служака царский в кручину, то сразу "к цыганам!" лечиться ехал. Там всё комплексно было.

По деньгам также, зато веселей!
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26k
АнтонПолднев doker 3 часа назад
Ещё и бухой вернёшься
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4k
Евгений 4 часа назад


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