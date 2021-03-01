То ли смеяться, то ли плакать... Всё о психотерапии

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Порция убойных шуток, связанных с психотерапией.
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Это как массаж для тела. Да, можно и без него жить. Но он нужен тем, кто не занимается совсем спортом и тем кто занимается очень много и тем кто не систематически и тем, кто систематически но малорезультативно... То есть почитай всем ))) Так и с психологом. Другой вопрос, что роль психолога может сыграть хороший друг или просто случайный человек.
Рекомендую не запускать проблему и не заливать крепким алкоголем, а потратится на один визит хотя бы, к хорошему психологу. Хороший это то, кто поможет за 1-3 визита и вы поймете в чем вы неправы и научитесь с этим справляться.
Есть подозрение, что это одна контора.
Придумаешь тоже.
Ну да бегут, чтобы с каждым прихожанином часами его проблемы разбирать.
А потом догоняют и угрожают:
Психологические проблемы есть? А если найду?
- Что ж... Если вас это развеселит...
По деньгам также, зато веселей!