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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

Смешные комментарии и картинки из соцсетей (38 фото)

Автор:
12 апреля 2021 18:15
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинка   комментарии   переписка   прикол   смешная   соцсети   
3529
38
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Смешные комментарии и картинки из соцсетей

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Метки: картинка   комментарии   переписка   прикол   смешная   соцсети   
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52  комментария
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13k
KOSTELLO 3 часа назад
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Ну так все логично.
Его в транспорте нет, значит плюс одно место
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148
olegga 12 секунд назад
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Да, все вокруг думают о бабках, а врачи должны думать о самореализации. Это капитализм, ничего личного.
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16
Это вам не Это! Минуту назад
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45k
Daniel Rumiantsev 7 минут назад
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короче, берешь зеленку и вуаля, она уже согласна. может, даже на всё...
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988
товарищ за углом 21 минуту назад
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Да он и не мальчик. Взрослый, просто витаминов не добрал.
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4k
Максим Демидов Полчаса назад
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Вот почему в Индии нет дальтоников... Они там не размножаются!
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4k
Максим Демидов Полчаса назад
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Женился сразу на такой?... Или, за годы супружества "расцвела"?...
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100
SVG 42 минуты назад
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