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Полетели: как ВВС тренируются перевозить лошадей

Полетели: как ВВС тренируются перевозить лошадей (26 фото)

Автор:
12 апреля 2021 18:26
Сообщество : Животные
Метки: авиа   ветеринары   животные   лошади   лошадь   новости   спасения животных   фото   
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Команда ветеринаров швейцарской армии проводят испытания с участием лошадей. Цель - узнать, как быстро удастся эвакуировать раненых животных, и доставить их ветеринарам. На данный момент проведено уже два теста - вертолет тренировался доставлять одну и трех лошадей из пункта А в пункт Б.

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Метки: авиа   ветеринары   животные   лошади   лошадь   новости   спасения животных   фото   
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Александр Н. Час назад
Пегасы в а.уе.
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Denissg 19 минут назад
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阿鋒 Час назад
Конная авиация в деле
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