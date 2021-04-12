Полетели: как ВВС тренируются перевозить лошадей

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Команда ветеринаров швейцарской армии проводят испытания с участием лошадей. Цель - узнать, как быстро удастся эвакуировать раненых животных, и доставить их ветеринарам. На данный момент проведено уже два теста - вертолет тренировался доставлять одну и трех лошадей из пункта А в пункт Б.
Власти Швейцарии организовали тесты, в рамках которых решили проверить, как быстро удастся эвакуировать раненых животных, и доставить их ветеринарам. В тестах приняли участие четыре лошади, швейцарские ВВС и команда ветеринаров швейцарской армии. Сначала с помощью вертолета ВВС и специальной конструкции из ремней команда перевезла одну лошадь на небольшое расстояние.
Лошадь была на удивление спокойна во время короткого полета, несмотря на то, что немного раскачивалась на ветру. Она приземлилась в точку Б успешно. Там ее встретили и тут же осмотрели шесть специалистов. На глазах лошадки были специальные накладки, а на теле - конструкция из ремней, на которой ее подвесили к вертолету.
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Через несколько дней команда провела еще одно испытание - на этот раз по воздуху доставили трех лошадей. Условия остались прежними, на каждой лошади была своя конструкция, но кроме этого, были добавлены защитные ботиночки. Команде удалось также успешно доставить и трех лошадей - те были в целости и сохранности.
Пока что команда не разглашает, когда и точно ли этот способ будет использоваться для транспортировки животных к ветеринарам, но в ближайшее время испытания продолжатся. Все тесты были проведены на вертолете швейцарских ВВС Super Puma на северо-западе Швейцарии.
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