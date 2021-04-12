Полетели: как ВВС тренируются перевозить лошадей

Лошадь была на удивление спокойна во время короткого полета, несмотря на то, что немного раскачивалась на ветру. Она приземлилась в точку Б успешно. Там ее встретили и тут же осмотрели шесть специалистов. На глазах лошадки были специальные накладки, а на теле - конструкция из ремней, на которой ее подвесили к вертолету.