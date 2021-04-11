FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фестивали мира 22 поста • 30 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фестивали мира 
На горнолыжном курорте "Роза Хутор" проходит ежегодный фестиваль BoogelWoogel

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" проходит ежегодный фестиваль BoogelWoogel (13 фото)

Автор:
11 апреля 2021 12:34
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Boogelwoogel   Веселые   Горнолыжницы   Роза Хутор   горнолыжные курорты   горные лыжи   праздник   фестиваль   
366
13
Сотни отважных лыжников прокатились в бикини и плавках в рамках фестиваля-карнавала BoogelWoogel, который каждый год проходит на курорте "Роза Хутор" (Сочи). Праздник начался в среду и закончится в воскресенье вечером. Температура 9 С участников совершенно не смущает! Вот фоторепортаж с места событий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фестивали мира"
Метки: Boogelwoogel   Веселые   Горнолыжницы   Роза Хутор   горнолыжные курорты   горные лыжи   праздник   фестиваль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
doker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Alex 9 минут назад
Урологи уже подсчитывают сверх прибыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
3BE3DA4ET 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Мужчина устроил пышный день рождения для своей лошади Мужчина устроил пышный день рождения для своей лошади 900 лыжников и сноубордистов съехали с горы в купальниках 900 лыжников и сноубордистов съехали с горы в купальниках "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу "Скорую вызывайте!": на празднике проводов зимы каскадер едва не загорелся, поджигая Масленицу Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд Весенне-женственная подборка к 8 марта для милых дам! Плюс праздничная ачивка всем Весенне-женственная подборка к 8 марта для милых дам! Плюс праздничная ачивка всем
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507208



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин
3
273
Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин
В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук чернокожих
2
140
В США собираются провести марш в поддержку белых американцев, пострадавших от рук...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
1
27
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
0
12
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#люди#приколы#наука#Фотографии.#позитив#знаменитости#смешные
#интересно#факты#картинки#Россия#забавно#сша#подборка#фотографии#космос#смешные картинки
#фото#СССР#животные#комментарии#кино#прикольные#новости#еда#смешно#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться