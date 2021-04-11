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Сотни отважных лыжников прокатились в бикини и плавках в рамках фестиваля-карнавала BoogelWoogel, который каждый год проходит на курорте "Роза Хутор" (Сочи). Праздник начался в среду и закончится в воскресенье вечером. Температура 9 С участников совершенно не смущает! Вот фоторепортаж с места событий.
Подобные фестивали стали очень популярными на горнолыжных курортах России в последние годы. Похожее шоу устраивают регулярно и на главном горнолыжном курорте Сибири - Шерегеше, что в Кемеровской области.
Это мероприятие по душе всем возрастным группам - ограничений нет! Главное - желание принять участие и как следует повеселиться.
В 2018 году он попал в заголовки международных новостей, когда почти 2 000 лыжников побили мировой рекорд Гиннеса по самому масштабному спуску на горных лыжах в купальных костюмах.
"Мы увидели настоящий праздник храбрости и морозостойкости, это стало сюрпризом даже для организаторов, - сказал Никита Гирин, организатор ежегодного карнавала BoogelWoogel. - Ни снег, ни дождь, ни мороз нас не остановят".
В 2017 году курорт Шерегеш попытался побить рекорд, установленный в Сочи, и вошел в Книгу рекордов России - одновременный спуск в купальных костюмах совершили 1498 лыжников и сноубордистов, - но для официального решения от Гиннесса доказательств не хватило. Что ничуть не отменяет грандиозности того события!
Среди других мероприятий фестиваля BoogelWoogel - прыжки с трамплина в бассейне, праздник красок (как на индийском празднике Холи) и живая музыка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Boogelwoogel Веселые Горнолыжницы Роза Хутор горнолыжные курорты горные лыжи праздник фестиваль
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