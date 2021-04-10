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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (20 фото)

Автор:
10 апреля 2021 22:35
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
497
20
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
Чё-то, какие-то не весёлые пионеры...
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Да-да,охотно верим.)
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1k
Дмитрий Опиум для народа 2 часа назад
По чему нет. Еще дрова любил колоть. Что такого?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Щас дотянут и айда французской булкой хрустеть...
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Дмитрий Опиум для народа 2 часа назад
Боюсь, что лучше в кабак и по рюмке скорее.
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