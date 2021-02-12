Москвич утилизировал сухой лед в унитазе и устроил жителям многоэтажки туман со спецэффектами

Из российской глубинки в Монако. Как Александр Головин покоряет европейский футбол

Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

Как очищают сточную воду в Москве

Неизвестная Москва

В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но...

В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус