Москвич утилизировал сухой лед в унитазе и устроил жителям многоэтажки туман со спецэффектами

А вот нечего было прогуливать уроки в школе!
Ну никак не желают люди учиться на чужих примерах! Несколько лет назад сухой лед, брошенный в бассейн, стал причиной трагедии, в результате которой погибли люди. Казалось бы, ту тему обсудили все, кому не лень, и сделали соответствующие выводы. Ан нет!
Молодой москвич, проживающий на улице Окской, заказал доставку еды в одном из столичных сервисов. Для сохранности продукты были обложены сухим льдом, который товарищ решил просто выбросить в унитаз, видимо, надеясь, что тот растает. А дальше произошла обычная реакция, о которой, видимо, молодому человеку не было известно. Повалившая из унитаза углекислота CO₂ изрядно напугала плохо знакомого со школьной программой москвича и он в панике выбежал из квартиры. Газ просочился в другие квартиры, рискуя отравить жителей дома.
×
Кто-то все-таки догадался вызвать спасателей, которые проветрили все помещения. Успокоенные жильцы вернулись домой, а москвичу посоветовали освежить знания по химии и физике и во избежание утилизировать несъедобные вещи привычным путем, минуя унитаз, раковину и окно.
Впрочем, у обсудивших эту тему интернет-пользователей возникло немало вопросов. Во-первых, сколько там было сухого льда, что углекислый газ полез из унитазов в других квартирах. Во-вторых, как обстоят дела с гидрозатворами, если в источнике утверждается, что газ проник в канализацию, а не прошел через вентиляцию?
Источник:
Ссылки по теме:
- Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове
- "А интернет отключать не будут?": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Москве 31 января
- Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...
- Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара
- Неизвестная Москва
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Хорошо что это в канализацию не кинул.
Имбецил.
Так, вроде бы, ещё и года не прошло
90-е. Вызов в частный сектор. Хлопок (взрыв). Приезжают и видят картину. На земле лежит мужик без штанов, а на участке видны последствия взрыва. Привели товарища в чувство, начали разбираться. Оказалось мужик, бывший ЗК, спер где то мешок фасоли ел ее пока не обрыдла, остатки выкинул в выгребную яму туалета. И вот, сидючи в позе орла, решил покурить. Прикурил, да спичку в очко метнул. Скопившегося метана хватило чтоб мужиком выбить дверь туалета, а сам сортир разнести в щепки.