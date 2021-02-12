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Москвич утилизировал сухой лед в унитазе и устроил жителям многоэтажки туман со спецэффектами

Москвич утилизировал сухой лед в унитазе и устроил жителям многоэтажки туман со спецэффектами (6 фото)

Автор:
12 февраля 2021 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вентиляция   канализация   сухой лед   углекислый газ   
3371
6
А вот нечего было прогуливать уроки в школе!
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Метки: Москва   вентиляция   канализация   сухой лед   углекислый газ   
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18  комментариев
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4k
Дмитрий Горчилин Час назад
Я бы предположил, что вода в гидрозатворе может замерзнуть и унитаз лопнет.
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6k
dikijjim 20 минут назад
сколько тиктокеров выловили из тумана?друг спрашивает)
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519
Миша 23 минуты назад
Теперь пусть петарду бросит в унитаз, порадуется эффектам. Не понимаю школоту, каждый день на улице, нельзя выкинуть мусор как все нормальные люди...
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910
patrik1313 40 минут назад
Неплохо подосрал соседям.
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
Во дебил,даже школьник знает,что нужно набрать ванну воды,кинуть туда сухой лед и залезть туда самому
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5k
Leo Sun Час назад
Что, Result, работа на "Фишках" так тяжела, что год за три идёт?

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655k
Result Автор поста Leo Sun Полчаса назад
Насколько скучна должна быть жизнь, чтобы веселили такие, в сущности, мелочи.
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10k
Великий Кормчий Час назад
Подумаешь, сухой лёд.
Хорошо что это в канализацию не кинул.
Имбецил.
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16k
nobody® Час назад
"Несколько лет назад сухой лед, брошенный в бассейн, стал причиной трагедии, в результате которой погибли люди."
Так, вроде бы, ещё и года не прошло
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5k
Александр nobody® 55 минут назад
Вот и я думаю... Время оно, конечно, летит, но не с такой же, мать его, скоростью=)
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16k
nobody® Александр Полчаса назад
статья сразу с прицелом на перебаянивание веками
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Не знаю байка или нет. Рассказал опер из отдела по борьбе с терроризмом.
90-е. Вызов в частный сектор. Хлопок (взрыв). Приезжают и видят картину. На земле лежит мужик без штанов, а на участке видны последствия взрыва. Привели товарища в чувство, начали разбираться. Оказалось мужик, бывший ЗК, спер где то мешок фасоли ел ее пока не обрыдла, остатки выкинул в выгребную яму туалета. И вот, сидючи в позе орла, решил покурить. Прикурил, да спичку в очко метнул. Скопившегося метана хватило чтоб мужиком выбить дверь туалета, а сам сортир разнести в щепки.
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23k
Sergey 2 часа назад
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
С карбидом было бы интереснее.
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1k
ALEX 2 часа назад
Такой же идиот.
Ссылка youtu.be
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8
Алкаш пригожинский 2 часа назад
Я один вспомнил трудный ребёнок ч2? Туалет и петарда?
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25
Liberman 2 часа назад
говнотуман....
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2k
Manul 2 часа назад
даже прикольно )
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