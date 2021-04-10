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Как провести совершенно космический отпуск

Как провести совершенно космический отпуск (15 фото)

Автор:
10 апреля 2021 13:45
Сообщество : Наука
Метки: имитация   испытания   исследования   космонавты   космос   наука   станция   ученые   
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Недалеко от города Пила на севере Польши находится бывший ядерный бункер. Только теперь в нем устроили имитацию МКС и поверхности Луны, и проводят двухнедельные обучающие курсы - "миссии" для тех, кто хочет почувствовать себя космонавтом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: имитация   испытания   исследования   космонавты   космос   наука   станция   ученые   
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4k
Sanar 3 часа назад
Какая связь этих упырей и космоса?
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Максим Т. 3 часа назад
Скоро поляки на Луну слетают? Жаль, Кубрик умер.
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