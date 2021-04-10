Как провести совершенно космический отпуск

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Недалеко от города Пила на севере Польши находится бывший ядерный бункер. Только теперь в нем устроили имитацию МКС и поверхности Луны, и проводят двухнедельные обучающие курсы - "миссии" для тех, кто хочет почувствовать себя космонавтом.
Стоимость курсов - 1750 евро (160 тыс. руб.), и в каждой группе может быть не более шести человек. Исследовательская станция, которая предлагает присоединиться к моделируемой космической миссии, носит название "Лунарес".
Люди платят за возможность попробовать, каково это - жить в космосе, питаться специально высушенными (лиофилизированными) продуктами, гулять по Луне и проводить научные эксперименты. Но без невесомости.
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Берут не всех: у новобранцев должна быть минимум степень бакалавра, хороший английский и отрицательный тест на Covid-19. Людям, страдающим клаустрофобией, пребывание на станции противопоказано.
46-летний Бенджамин Потье, ученый из Франции, в феврале совершил двухнедельную поездку "в космос" на станцию "Лунарес" и показал несколько фотографий. На них изображено общежитие станции на шесть человек. По словам Потье, кровати были очень удобными и он отлично высыпался каждую ночь.
"Я был командиром и специалистом по человеческому фактору для международных организаций, таких как Комитет по полетам человека в космос Международной астронавтической федерации, - рассказал ученый. - Так что я был вполне подготовлен. В целом команда была хорошо укомплектована, с гендерным балансом, и у нас все шло очень хорошо. Случались небольшие проблемы, но ничего серьезного. Мы каждый день занимались групповой утренней йогой, и это, вероятно, очень помогло".
Основная задача команды Потье заключалась в том, чтобы исследовать, как сточную воду из душа и раковины можно фильтровать и использовать для таких целей, как смыв туалета и полив растений.
"Я был командиром и специалистом по человеческому фактору для международных организаций, таких как Комитет по полетам человека в космос Международной астронавтической федерации, - рассказал ученый. - Так что я был вполне подготовлен. В целом команда была хорошо укомплектована, с гендерным балансом, и у нас все шло очень хорошо. Случались небольшие проблемы, но ничего серьезного. Мы каждый день занимались групповой утренней йогой, и это, вероятно, очень помогло".
Основная задача команды Потье заключалась в том, чтобы исследовать, как сточную воду из душа и раковины можно фильтровать и использовать для таких целей, как смыв туалета и полив растений.
Находясь на базе "Лунарес", участники проводят различные эксперименты, чтобы лучше понять последствия жизни в условиях замкнутого пространства и без дневного света.
Находясь "на поверхности Луны" в неудобных скафандрах, команда тестирует различное оборудование, включая робототехнику. Эти исследовательские данные могут быть использованы для будущих разработок.
Типичный день в бункере начинается с подъема в 7:30. За ним следует утреннее занятие йогой, сытный завтрак из сублимированной каши и несколько медицинских осмотров: проверяют пульс, вес и артериальное давление. После медосмотра команда выполняет различные задачи, включая уборку, обеспечение работоспособности водоснабжения и приготовление обеда.
Днем проводятся "высадки на Луну" попарно и "лунные прогулки" с использованием лунохода "Лео".
Типичный день в бункере начинается с подъема в 7:30. За ним следует утреннее занятие йогой, сытный завтрак из сублимированной каши и несколько медицинских осмотров: проверяют пульс, вес и артериальное давление. После медосмотра команда выполняет различные задачи, включая уборку, обеспечение работоспособности водоснабжения и приготовление обеда.
Днем проводятся "высадки на Луну" попарно и "лунные прогулки" с использованием лунохода "Лео".
После возвращения всех членов команды "на борт" наступает час обязательной физической подготовки. Станция оснащена беговой дорожкой и различными тренажерами. Физическая подготовка очень важна! Во время реальных космических полетов из-за невесомости космонавтам необходимо отработать два обязательных часа физической подготовки, чтобы предотвратить потерю мышечной и костной массы из-за воздействия силы тяжести.
Вечером - время ужина и отдыха, например, просмотра кинофильмов. Большой популярностью у команды пользовались фильмы на тему космоса - как фантастические, так и документальные.
Имитация шлюзовой двери между жилыми помещениями и "лунным пейзажем" внутри бункера "Лунарес".
Слева направо: "шестеро смелых" - Ола Козавска, Алисия Мусиал, доктор Бенджамин Потье, Сара Сабри, Эдуардо Салазар Перес и Марчин Баранецки.
Команда во время учений по моделированию утечки химикатов. Потье сказал, что аналогичная тренировка проводится на борту Международной космической станции, но подчеркнул, что "никаких реальных проблем, связанных с утечкой газа, на "Лунарес" нет".
На снимке Потье - специалист по человеческому фактору, работавший в международных организациях, таких как Комитет по полетам человека в космос Международной астронавтической федерации.
На снимке: Эдуардо Салазар Перес, Потье (в центре) и Ола Козавска готовятся к очередной миссии.
Часть экипажа в атриуме, который использовался как диспетчерская, после "лунной экспедиции".
"Очень важно проводить такие эксперименты здесь, на Земле, и моделировать как можно больше аспектов космических миссий. Они чрезвычайно полезны, если мы собираемся создать человеческую колонию на Марсе и для нашей следующей высадки на Луну, которая состоится в 2024 году в рамках программы Artemis III, - считает Потье. - Я принимал участие во многих из этих исследований, в том числе в эксперименте по изоляции, проведенном Европейским космическим агентством в среде обитания НАСА на Гавайях до Covid-19. Без сомнения, эти упражнения - лучший способ увидеть, как люди справляются с условиями ограниченного пространства, а также непростыми психологическими и физиологическими аспектами, биомеханикой, неврологией и т. д."
Бункер "Лунарес" был перепрофилирован в имитацию лунной базы в 2017 году и является единственным подобным объектом в Европе. С момента его открытия были проведены уже десятки смоделированных космических миссий. Следующая миссия Lunares должна "стартовать" 14 апреля, и до конца 2021 года запланированы еще семь.
"Очень важно проводить такие эксперименты здесь, на Земле, и моделировать как можно больше аспектов космических миссий. Они чрезвычайно полезны, если мы собираемся создать человеческую колонию на Марсе и для нашей следующей высадки на Луну, которая состоится в 2024 году в рамках программы Artemis III, - считает Потье. - Я принимал участие во многих из этих исследований, в том числе в эксперименте по изоляции, проведенном Европейским космическим агентством в среде обитания НАСА на Гавайях до Covid-19. Без сомнения, эти упражнения - лучший способ увидеть, как люди справляются с условиями ограниченного пространства, а также непростыми психологическими и физиологическими аспектами, биомеханикой, неврологией и т. д."
Бункер "Лунарес" был перепрофилирован в имитацию лунной базы в 2017 году и является единственным подобным объектом в Европе. С момента его открытия были проведены уже десятки смоделированных космических миссий. Следующая миссия Lunares должна "стартовать" 14 апреля, и до конца 2021 года запланированы еще семь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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