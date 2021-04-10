Как провести совершенно космический отпуск

Часть экипажа в атриуме, который использовался как диспетчерская, после "лунной экспедиции".



"Очень важно проводить такие эксперименты здесь, на Земле, и моделировать как можно больше аспектов космических миссий. Они чрезвычайно полезны, если мы собираемся создать человеческую колонию на Марсе и для нашей следующей высадки на Луну, которая состоится в 2024 году в рамках программы Artemis III, - считает Потье. - Я принимал участие во многих из этих исследований, в том числе в эксперименте по изоляции, проведенном Европейским космическим агентством в среде обитания НАСА на Гавайях до Covid-19. Без сомнения, эти упражнения - лучший способ увидеть, как люди справляются с условиями ограниченного пространства, а также непростыми психологическими и физиологическими аспектами, биомеханикой, неврологией и т. д."



Бункер "Лунарес" был перепрофилирован в имитацию лунной базы в 2017 году и является единственным подобным объектом в Европе. С момента его открытия были проведены уже десятки смоделированных космических миссий. Следующая миссия Lunares должна "стартовать" 14 апреля, и до конца 2021 года запланированы еще семь.