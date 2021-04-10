Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао)

Пересадка на местный рейс была в Пекине или по «модному» в Бэйцзине (Beijin). Если второй терминал находится рядом с первым (куда мы прилетели), то третий (откуда надо было вылетать) у чёрта на куличках. Автобус вёз целых 45 минут и весь багаж надо было перевозить самим. Всё было напряженно, на нервах, в длинных очередях на всех контролях. У местных мимика и так минимальная, а у работников аэропорта просто отсутствует. «Добавил радости» факт, что багаж не прилетел, как мы его тщательно ни переносили за собой. Правда на следующий день привезли в гостиницу моим попутчикам, а мне нет. Оказалось это вроде наказания. Когда я поехал в аэропорт и нашёл-таки чемодан, то внутри нашёл записку, что в моём багаже была запрещённая к провозу батарейка (от одного из рабочих приборов – лазерный измеритель расстояния).

В первый же день наш руководитель потребовал явиться к клиентам в порт на совещание. Как мы его ни уговаривали это не делать. Было уже послеобеденное время. Мы без вещей, переодеться не во что. Потащились в порт. Мы должны были работать в новом, строящемся терминале. Такси уехало. «Привет. Мы такие-то. Завтра начнём утром работу. До свидание». Всё совещание. И тут начались приколы. Наш сопровождающий китаец никак не мог объяснить водителям такси, где нас забрать. Они выезжали, где-то крутились в этом промрайоне (новый, карты ещё не точные) и сваливали. Мы пошли пешком в сторону города и это продолжалось 1.5 часа. Успели пройти больше 5 километров пока 4й водитель наш нашёл. А мы после перелёта. Уставшие, злые. Уже ругаться начали, на китайца нашего кричать. Пришлось ему искупать вину солидной порцией «китайского вина».