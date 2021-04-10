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Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао)

Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао) (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 13:02
Сообщество : Путешествия
Метки: Циндао   китай   командировки   яавтор   
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Этот теперешний 10 миллионный город долгое время был немецкой морской базой на стыке 19 го и 20 го веков. Немецкий порядок до сих пор чувствуется. Немцы на память оставили также пивной завод. Пиво Qingdao известно по всему Китаю.
Напоминаю, что это не путеводитель туриста и не географические заметки, а байки командировочного…

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Метки: Циндао   китай   командировки   яавтор   
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Перст Указующий 6 часов назад
маловато фоток! А без знания китайского бродить по Китаю - приключение ещё то
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