Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао)

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Этот теперешний 10 миллионный город долгое время был немецкой морской базой на стыке 19 го и 20 го веков. Немецкий порядок до сих пор чувствуется. Немцы на память оставили также пивной завод. Пиво Qingdao известно по всему Китаю.
Напоминаю, что это не путеводитель туриста и не географические заметки, а байки командировочного…
Напоминаю, что это не путеводитель туриста и не географические заметки, а байки командировочного…
Пересадка на местный рейс была в Пекине или по «модному» в Бэйцзине (Beijin). Если второй терминал находится рядом с первым (куда мы прилетели), то третий (откуда надо было вылетать) у чёрта на куличках. Автобус вёз целых 45 минут и весь багаж надо было перевозить самим. Всё было напряженно, на нервах, в длинных очередях на всех контролях. У местных мимика и так минимальная, а у работников аэропорта просто отсутствует. «Добавил радости» факт, что багаж не прилетел, как мы его тщательно ни переносили за собой. Правда на следующий день привезли в гостиницу моим попутчикам, а мне нет. Оказалось это вроде наказания. Когда я поехал в аэропорт и нашёл-таки чемодан, то внутри нашёл записку, что в моём багаже была запрещённая к провозу батарейка (от одного из рабочих приборов – лазерный измеритель расстояния).
В первый же день наш руководитель потребовал явиться к клиентам в порт на совещание. Как мы его ни уговаривали это не делать. Было уже послеобеденное время. Мы без вещей, переодеться не во что. Потащились в порт. Мы должны были работать в новом, строящемся терминале. Такси уехало. «Привет. Мы такие-то. Завтра начнём утром работу. До свидание». Всё совещание. И тут начались приколы. Наш сопровождающий китаец никак не мог объяснить водителям такси, где нас забрать. Они выезжали, где-то крутились в этом промрайоне (новый, карты ещё не точные) и сваливали. Мы пошли пешком в сторону города и это продолжалось 1.5 часа. Успели пройти больше 5 километров пока 4й водитель наш нашёл. А мы после перелёта. Уставшие, злые. Уже ругаться начали, на китайца нашего кричать. Пришлось ему искупать вину солидной порцией «китайского вина».
В первый же день наш руководитель потребовал явиться к клиентам в порт на совещание. Как мы его ни уговаривали это не делать. Было уже послеобеденное время. Мы без вещей, переодеться не во что. Потащились в порт. Мы должны были работать в новом, строящемся терминале. Такси уехало. «Привет. Мы такие-то. Завтра начнём утром работу. До свидание». Всё совещание. И тут начались приколы. Наш сопровождающий китаец никак не мог объяснить водителям такси, где нас забрать. Они выезжали, где-то крутились в этом промрайоне (новый, карты ещё не точные) и сваливали. Мы пошли пешком в сторону города и это продолжалось 1.5 часа. Успели пройти больше 5 километров пока 4й водитель наш нашёл. А мы после перелёта. Уставшие, злые. Уже ругаться начали, на китайца нашего кричать. Пришлось ему искупать вину солидной порцией «китайского вина».
Возле гостиницы
Город удивил красотой, современностью и дороговизной
В Циндао у меня стало пропадать это старое, затасканное мнение «Китайское – значит дешёвое». Постараюсь передать почему. Во-первых строительство. Обалденно красивые новостройки. И какие-то правильные. Например – большие окна. Мы тоже живём в тёплом климате, но принято окна делать небольшие, чтобы якобы было экономичнее поддерживать температуру в квартирах. Для двигателей кондиционеров сделаны специальные маленькие балкончики. На входе приятная зелень. Шоком были цены 3(окраина)-6(центр) тысяч долларов за метр. Тут мы призадумались – люди же должны эти деньги как-то заработать.
В Циндао у меня стало пропадать это старое, затасканное мнение «Китайское – значит дешёвое». Постараюсь передать почему. Во-первых строительство. Обалденно красивые новостройки. И какие-то правильные. Например – большие окна. Мы тоже живём в тёплом климате, но принято окна делать небольшие, чтобы якобы было экономичнее поддерживать температуру в квартирах. Для двигателей кондиционеров сделаны специальные маленькие балкончики. На входе приятная зелень. Шоком были цены 3(окраина)-6(центр) тысяч долларов за метр. Тут мы призадумались – люди же должны эти деньги как-то заработать.
Я долгое время восхищался подводным тоннелем Бенилюкс в Роттердаме. Пока не увидел тоннель в Циндао. Он 5,5км, в 4 раза длиннее! Как под водой такое строят. Какие молодцы их инженера! Мы каждый день ездили по нему на работу и обратно и каждый день я был в восторге. К сожалению, нам не пришлось проехать по мосту через залив. А он длинной 25км! Строят они очень быстро.
Автомобили. В Циндао мы не видели каких-то мелких средств передвижения типа Ситроен С1 или Хюндай i10 и даже i20. Стандартный размер как на фотке возле гостиницы. Почти все автомобили или китайские или китайской сборки. Пока мы там были я прочитал новость, что Мерседес построил в Китае местный завод, потому что «запарились» по 20 тысяч машин завозить ежегодно. Что также, кстати, говорит о доходах, не всех… понятно.
Вышли в магазины. Я ещё питал надежду запастись спортивной обувью. В брендовых магазинах (Nike, Adidas и т.д.) цены как в Европе: 80-200 долларов. Смешная деталь – практически нет размеров больше 43 го. Так что мне с моим 44.5 не было над чем размышлять.
Автомобили. В Циндао мы не видели каких-то мелких средств передвижения типа Ситроен С1 или Хюндай i10 и даже i20. Стандартный размер как на фотке возле гостиницы. Почти все автомобили или китайские или китайской сборки. Пока мы там были я прочитал новость, что Мерседес построил в Китае местный завод, потому что «запарились» по 20 тысяч машин завозить ежегодно. Что также, кстати, говорит о доходах, не всех… понятно.
Вышли в магазины. Я ещё питал надежду запастись спортивной обувью. В брендовых магазинах (Nike, Adidas и т.д.) цены как в Европе: 80-200 долларов. Смешная деталь – практически нет размеров больше 43 го. Так что мне с моим 44.5 не было над чем размышлять.
Магазин морепродуктов
Мы предпочитали еду с курицей. За невозможностью объясниться курицу очень удобно показывать махая руками и кукарекая. В одном месте взяли курочку четвертой степени остроты. Как это выглядело? Это было огромное блюдо перца чили, в котором надо было ковыряться, чтобы выудить маленькие кусочки курицы. Без огромного количества пива есть это невозможно. Для нас осталось загадкой что может быть пятой степени остроты. Наверно просто жуют острый перец.
В наш выходной мы решили хорошо оттянуться, но надо было найти где. В окрестностях гостиницы было несколько «клубов». Китайцы называют это Караоке. Соваться во что-то не знакомое вообще напряжно, а ещё к тому же без языка… Разведка (не боем) показала, что это конкретный развод. Надо заплатить за комнату с аппаратурой, потом приставляют девушку «аниматора/ведущую» чья основная задача следить чтобы заказывали как можно больше напитков. Без языка не понимаешь меню и иди потом объясняй куда ты там пальцем ткнул. Запросто можно загреметь на несколько сотен долларов, а при попытке поскандалить ещё и познакомиться с полицией.
Шеф поваром в гостиничном ресторане был итальянец. Мы поблагодарили его за вкусный ужин и как не-китайцы не-китайца спросили: «брат, а где тут не-китайцы отдыхают?» И он посоветовал нам славный бар в пешей доступности. Это было важно чтобы вернуться назад после «отдыха». Бар этот почему-то маскировался под обычную китайскую кафешку, где китайские семьи с детишками ловко орудовали палочками. А вот глубоко в подвале играла музыка и оттягивались только иностранцы. Было английское меню и приятная атмосфера. Забавно было увидеть группу русскоговорящих девушек, которые отрывались после тяжёлой «рабочей» недели.
Шеф поваром в гостиничном ресторане был итальянец. Мы поблагодарили его за вкусный ужин и как не-китайцы не-китайца спросили: «брат, а где тут не-китайцы отдыхают?» И он посоветовал нам славный бар в пешей доступности. Это было важно чтобы вернуться назад после «отдыха». Бар этот почему-то маскировался под обычную китайскую кафешку, где китайские семьи с детишками ловко орудовали палочками. А вот глубоко в подвале играла музыка и оттягивались только иностранцы. Было английское меню и приятная атмосфера. Забавно было увидеть группу русскоговорящих девушек, которые отрывались после тяжёлой «рабочей» недели.
Набережная
«Супер-солнечный» день и стандартная китайская дымка.
Мы стали привыкать к местным особенностям и в следующую поездку в Шанхай чувствовали себя вполне уверено. Про Шанхай в другой раз.
Мы стали привыкать к местным особенностям и в следующую поездку в Шанхай чувствовали себя вполне уверено. Про Шанхай в другой раз.
Предыдущий рассказ:
Авторский пост
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Метки: Циндао китай командировки яавтор
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