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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (29 фото)

Автор:
09 апреля 2021 22:00
Метки: Юмор   прикол   пятница   
997
29
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Юмор   прикол   пятница   
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1k
Гур 2 часа назад
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Мойша 50 минут назад
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Мойша 52 минуты назад
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22k
Мойша 54 минуты назад
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265k
Booharik 2 часа назад

Что-то Мэри сама на себя не похожа. Больше напоминает Машку, у которой красные дни календаря.
Правильную Кровавую Мэри однажды, году так в 2003, готовил парень, отслуживший срочную в Чечне.
Слой водки (гр.50-75), слой томатного сока с перцем, солью, укропом (гр.100-120) - для питья залпом. В большом бокале на 400-450 мл. делал для питья через трубочку, дозы были побольше, сок на дно бокала сквозь слой водки наливал тонкой струйкой по охлаждённому в морозильнике лезвию ножа из бутылки с заранее подготовленным охлаждённым-же соком.
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Albert GER Booharik Полчаса назад
Зачем так сложно.
Проще водку на сок наливать. Она легче.
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67k
Фома 3 часа назад
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Это девушки, настоящие женщины, это водка, текила, самбука.
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