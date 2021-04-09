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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
Авторский пост
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Что-то Мэри сама на себя не похожа. Больше напоминает Машку, у которой красные дни календаря.
Правильную Кровавую Мэри однажды, году так в 2003, готовил парень, отслуживший срочную в Чечне.
Слой водки (гр.50-75), слой томатного сока с перцем, солью, укропом (гр.100-120) - для питья залпом. В большом бокале на 400-450 мл. делал для питья через трубочку, дозы были побольше, сок на дно бокала сквозь слой водки наливал тонкой струйкой по охлаждённому в морозильнике лезвию ножа из бутылки с заранее подготовленным охлаждённым-же соком.
Проще водку на сок наливать. Она легче.