В настоящее время часто возникают споры о качестве современных продуктов питания. Люди старшего поколения уверены, что во времена СССР всё было натуральное и полезное. Даже разные полуфабрикаты, перекусы и супы быстрого приготовления не считались вредными, потому что их производили на основе натурального сырья
«Хрустящий картофель Московский» стали производить в Советском Союзе в 1963 году как альтернативу иностранным чипсам. До сих пор помню, какой же вкусный был этот картофель! Куда уж до него современным чипсам, где и вкус картошки-то не ощущается, одна сплошная химия.
И всё-таки мама была категорически против этого перекуса, называя картошку в пакетиках отравой, а вот с отцом можно было договориться. Мы с сестрой иногда пользовались его добротой и выпрашивали желаемое.
А ещё в детстве мы обожали сладкие кукурузные палочки: они казалась нам каким-то волшебным лакомством. Почему-то к ним у родителей никаких претензий не было, покупали нам их частенько.
Особенно вкусными мне казались крошки от палочек, которые оставались на дне картонной коробки.
Советская замена «Доширакам»
По долгу службы мне часто приходилось ездить в командировку поездом. Наверное, никогда не забуду запах лапши быстрого приготовления, метко именуемого в народе «бомжиками», который доносился из каждого купе.
В наше время блюдом быстрого приготовления были супы в пачках и брикетах. Состряпать их мог даже ребёнок, что мы с сестрой частенько и проделывали. Я обожал суп со звёздочками и с кусочками настоящего сушёного мяса, стоил такой пакетик 33 копейки. До чего же вкусным мне казалось это блюдо!
А Маринка любила гороховый суп из брикета.
Она научилась готовить его мастерски, добавляла картошку и копчёную колбасу, как учила мама.
Бульонные кубики по-советски
Сегодня многие используют этот продукт при приготовлении блюд, не особо задумываясь, почему они, собственно говоря, кубики, когда это параллелепипеды.
В СССР бульонные кубики были действительно кубической формы и изготавливались из натуральных продуктов высшего качества: мяса, экстракта овощей, жира, соли, сахара, мускатного ореха и крахмала.
Продавались они в красивых жестяных коробочках, выбрасывать такую упаковку было жалко. Помню, отец хранил в такой баночке какие-то мелкие детали.
Недавно на одном из сайтов коллекционеров увидел я коробочки от бульонных кубиков времён СССР и был очень удивлён. Просят за такую упаковку от 200 до 1 тыс. рублей. Как известно, коллекционеры — особый народ, деньги для них не главное.
Сейчас бульонные кубики содержат в составе чуть ли не всю таблицу Менделеева, поэтому мы стараемся обходиться без них.
Источник:
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Мы с друзьями в 7-10 лет добавляли туда свежесобранные шампиньоны. И лопали сидя у нас на кухне........
И, кстати, оно гораздо меньше вредное, нежели маргарин из подсолнечного масла. Биохимики не дадут соврать.