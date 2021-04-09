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В советские времена тоже были супы в пачках, чипсы и бульонные кубики, но они не считались вредными

В советские времена тоже были супы в пачках, чипсы и бульонные кубики, но они не считались вредными (6 фото)

Автор:
09 апреля 2021 19:03
Метки: СССР   еда   продукты   факты   
620
6

В настоящее время часто возникают споры о качестве современных продуктов питания. Люди старшего поколения уверены, что во времена СССР всё было натуральное и полезное. Даже разные полуфабрикаты, перекусы и супы быстрого приготовления не считались вредными, потому что их производили на основе натурального сырья

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Метки: СССР   еда   продукты   факты   
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18k
Андрей Иванов Час назад
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39k
parallax 22 минуты назад
Как-то взяли с собой в поход супы в пакетиках. Долго мне эта дрянь потом отрыгалась. Последующие походы варили строго из свежих овощей и тушенки.
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1M
Беспощадный критик 51 минуту назад
По поводу супов, вопрос спорный! Они были вполне съедобными, но использовать их старались только в крайнем случае (командировка, жена в отпуск уехала и т.п.).
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9k
Сергей 52 минуты назад
И вкусный ведь был.
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688
Konstantin Anisko 53 минуты назад
О... Была "Ословая Уха" - Kokosla Juha или как там ее... Суп со звездочками... Картошка с теткой опять же, да. Подравка была, да.
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13k
sssss3 Час назад
Суп со звёздочками!!!м-м-м-м-м, вкуснятина детства.
Мы с друзьями в 7-10 лет добавляли туда свежесобранные шампиньоны. И лопали сидя у нас на кухне........
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51k
Похабыч Час назад
Мне ГДРовский нарвился, как ни странно но в продаже всегда был.
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3k
au3 Час назад
Любил я съедать мясо из "Суп мясной" до того, как становился супом ....
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13k
sssss3 au3 Час назад
А сушеная морковка и корень петрушки, аж слюной захлебнулся.....
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Димон, почто картиночку с ассортиментом обрезал?
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449
moishab 2 часа назад
Чипсы 5 копеек стоили в 1970 году.
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38k
Прораб 2 часа назад
Картофан в пакетиках так себе был. Обжарен не равномерно, края подгорелые и глазки повсеместно. И советским технологам было неведомо, что проклятые капиталисты выращивают для чипсов специальную картошку.
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7k
Алеksей Прораб Час назад
Это вам невдомёк, что чипсы и обжаренные ломтики картохи в "Московском" это несколько разный продукт. Кстати и чипсы в СССР тоже были, и были отличные, не хуже современного "принглз", в картонной квадратной коробке, и простые воздушные в пакете, тоже вполне себе.
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3k
Вадим Игнатьев Алеksей Час назад
У нас я такую обжаренную картошку лет 25 не встречал, но случайно встретил на трассе Карловы Вары - Прага. Ларёк рядом с заводом Крушовица. Сколько был, всегда тормозили купить. Ностальгия. В Казани такую картошку на Баумана , всего в одном киоске, в советское время продавали.
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7k
Алеksей Вадим Игнатьев 52 минуты назад
да, производили их не везде, к сожалению, в отличии от вездесущих сладких кукурузных палочек, хотя и тоже вкусных ))
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7k
Garpia121 2 часа назад
Все это делалось по другим технологиям и из натуральных продуктов. Пальмового масла и глутаматов не было.
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8k
Delirium Tremens Garpia121 2 часа назад
Стоит отметить, что пальмовое масло вполне себе имело место быть в СССР. И прекрасно использовалось в кондитерке тех времен.
И, кстати, оно гораздо меньше вредное, нежели маргарин из подсолнечного масла. Биохимики не дадут соврать.
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1k
Карандаш 2,0 Garpia121 2 часа назад
Уважаемый, а в чём проблема? Причём тут другие технологии, натуральные продукты? Вы с чего решили возразить сами себе? Автор в названии написал: <<...но они не считались вредными>> А в преамбуле поста так вообще чёрным по белому: <<...приготовления не считались вредными, потому что их производили на основе натурального сырья...>> Странно не правда ли?
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3k
au3 Garpia121 Час назад
Не скажешь, что такое "вкусовая приправа" в составе? Вроде все уже есть: и лук, и морковь, и перец, и соль .... Так ведь глутамат это :)
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65k
Варакин Алексей au3 52 минуты назад
Может петрушка-укроп? Куркума-базелик?
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au3 Варакин Алексей 43 минуты назад
Даже меньше соли ( и тогда указывалось в порядке убывания количества)?
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