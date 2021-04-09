«Хрустящий картофель Московский» стали производить в Советском Союзе в 1963 году как альтернативу иностранным чипсам. До сих пор помню, какой же вкусный был этот картофель! Куда уж до него современным чипсам, где и вкус картошки-то не ощущается, одна сплошная химия.

И всё-таки мама была категорически против этого перекуса, называя картошку в пакетиках отравой, а вот с отцом можно было договориться. Мы с сестрой иногда пользовались его добротой и выпрашивали желаемое.

А ещё в детстве мы обожали сладкие кукурузные палочки: они казалась нам каким-то волшебным лакомством. Почему-то к ним у родителей никаких претензий не было, покупали нам их частенько.