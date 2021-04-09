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Альберт Галимов работает в челябинской шиномонтажной мастерской и имеет образование по профилю «Народное пение». Коллега заметил его сильный голос и предложил записать видео на рабочем месте, а затем выложить в сеть. С тех пор мужчина стал очень популярным и даже выступил в ночном клубе.
Песня «Оренбургский пуховый платок» в его исполнении
Новостной репортаж и отрывок еще нескольких песен в его исполнении
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ну да, 2 недели, уже можно перепостить..