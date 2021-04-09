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Ещё и поет: шиномонтажник из Челябинска с прекрасными вокальными данными

Ещё и поет: шиномонтажник из Челябинска с прекрасными вокальными данными (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2021 13:17
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: 360подмосковье   Альберт Галимов   видео   слесарь   талант   
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Альберт Галимов работает в челябинской шиномонтажной мастерской и имеет образование по профилю «Народное пение». Коллега заметил его сильный голос и предложил записать видео на рабочем месте, а затем выложить в сеть. С тех пор мужчина стал очень популярным и даже выступил в ночном клубе.

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Метки: 360подмосковье   Альберт Галимов   видео   слесарь   талант   
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5k
радик геннадиевич Час назад
молодец парняга
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49k
smakido 50 минут назад
Браво!
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27k
Snork Snorkoff Час назад
https://old.fishki.net/video/3678075-jeto-vam-ne-pesni-dlja-gejrovidenija.html?utm_source=aab&sign=772365945251491,516388675939897https://old.fishki.net/video/3678075-jeto-vam-ne-pesni-dlja-gejrovidenija.html?utm_source=aab&sign=772365945251491,516388675939897

ну да, 2 недели, уже можно перепостить..
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7k
Ntvl Час назад
Народ, не обижайтесь на меня, но с таким голосом человек в мире имел бы уже собственный завод по производству покрышек. А у нас всё по шаблону- бузова поет, гений голоса на шиномантажке... Россия...
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