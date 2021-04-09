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Большой живот тоже может быть полезным

Большой живот тоже может быть полезным (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   живот   лень   обязанности   прикол   
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Мужчина показал, как с помощью большого живота можно уходить от обязанностей и неудобного разговора, когда вы отдыхаете на диване.

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Метки: Юмор   видео   живот   лень   обязанности   прикол   
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