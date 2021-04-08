К сожалению, не известно, какое ведомство попросило спрятать статуи от глаз школьников. Есть идеи, кто это мог быть?
Вчера генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал журналистам, что получил официальную жалобу от одного из российский ведомств о плохом влиянии обнаженных скульптур на школьников, посещающих музей. При этом Пиотровский решил тактично не упоминать это ведомство всуе.
«Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак „18+“, чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем», - рассказал директор музея.
Осторожно, фото может нанести непоправимый вред ребенку!
В 2016 году уже был скандал вокруг мраморной статуи Давида (на картинке выше), которую в рамках выставки "Микеланджело. Сотворение мира" разместили на улице перед музеем. Тогда на наготу статуи пожаловалась детский омбудсмен. Организаторы выставки провели среди местных жителей опрос о том, стоит ли одевать Давида. И в итоге здравый смысл возобладал - большинство петербуржцев решили, что статуя должна оставаться в первозданном виде.
Не так давно в Москве открылась скандально известная выставка Body Worlds ("Мир тела"), в которой представлены тела умерших людей. В РПЦ возмутились демонстрацией унижения человеческого достоинства мертвецов, а православное движение "Сорок Сороков" даже принялось угрожать организаторам пикетами. Однако ничего, кроме хорошей рекламы для выставки они не сделали. Анатомическую экспозицию продолжают посещать толпы людей.
Ну Пиотровский подтвердил. Вряд ли Эрмитажу нужен лишний хайп, у них и так все ок— Дикий Петербург (@Wild_SPb) April 8, 2021
Октавиан Август передает привет из Ватикана.— Дикий Петербург (@Wild_SPb) April 8, 2021
Он показывает, куда пройти всем выступающим против скульптур в Эрмитаже pic.twitter.com/QrePng6cWG
Источник:
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