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Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей

Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей (9 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:16
Сообщество : Жить в России
Метки: вред   дети   директор   жалобы   искусство   статуи   эрмитаж   
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К сожалению, не известно, какое ведомство попросило спрятать статуи от глаз школьников. Есть идеи, кто это мог быть?

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Метки: вред   дети   директор   жалобы   искусство   статуи   эрмитаж   
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3k
Карл Час назад
Странный народец..Скульптуры проверенные веками оскорбляют.. А реальный порно дом -2 , жизни в котором учатся детки по прежнему не оскорбляет..
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14k
Игорь Хомченко 19 минут назад
Те, кто видит непристойность или сексуальный подтекст в мраморных гениталиях, безусловно имеют психические девиации и должны быть изолированы от общества.
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31k
Alex Полчаса назад
Дол**бы...
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1k
Walther 36 минут назад
Не удивлюсь, если фамилия у инициатора запроса - Лахова. С нее станется, то ей в конфетной обертке пропаганда ЛГБТ мерещится, то еще какая катаклизьма в мозгу приключится...
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10k
кира 42 минуты назад
Сколько веков эти скульптуры считались шедеврами мирового искусства! Но вот появился в неком ведомстве "умник", который оценивает не гениальность великих мастеров прошлых веков, а "размер яиц коня", что свидетельствует о "потрясающем " уровне образования и интеллекта.
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91
Племянник Путина 44 минуты назад
что за бред? сейчас у каждого 5 летнего смартфон, там любые картинки
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19k
Добрый Алабай 45 минут назад
Зря дебилов не назвали поимённо. Страна должна знать этих утырков.
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421
Юрий 53 минуты назад
Все время им что-то мешает... Может их изолировать от общества и проблем не будет....
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40k
Raush Час назад
Ох не туда идет человечество, ох не туда...
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21k
Сибиряк Час назад
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828
zu4ara Сибиряк Час назад
бородат!!!
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