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Макросъемка: невероятные фотографии живых существ

Макросъемка: невероятные фотографии живых существ (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 14:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: макро   макросъемка   паук   пчела   фото   фотокамера   фотоохота   
1044
21
Перед вами невероятные снимки, которые не подвергались обработке в фоторедакторе. Чисто на камеру, чисто макро! Признайтесь, ведь многих червячков/паучков вы раньше представляли по другому?
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Метки: макро   макросъемка   паук   пчела   фото   фотокамера   фотоохота   
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Sandmann Час назад
К насекомым отношусь с опаской: типа с планеты Чужих (макросъемка подтверждает)... ещё и "ушпилить" могут. За пост спасибо.
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Frank Borman 6 минут назад
Если снимаешь маленьких зверушек, т.е. микромир, то это микросьемка. При чем тут макросьемка?
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