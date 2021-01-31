Бывший техдир Microsoft сконструировал специальный аппарат для съемки снежинок

Мирволд (на фото со своим оборудованием): "Чтобы получить такие снимки, мне действительно пришлось сконструировать 100-мегапиксельный микроскоп из углеродного волокна с сапфировыми линзами и предметным столиком с жидкостным охлаждением, освещенным сверхскоростными светодиодными вспышками. И сделать его достаточно портативным, чтобы таскать его с собой в холодные места, такие как Фэрбенкс на Аляске и Уайтхорс на Юконе. Потому что кто еще это сделает?"



61-летний Мирволд не только страстно любит фотографию, но и имеет докторскую степень по теоретической математике и физике Принстонского университета и учился квантовой физике у легендарного Стивена Хокинга. У него более 850 патентов на изобретения и множество исследований по планетологии, палеонтологии и климатологии.