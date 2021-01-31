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Бывший техдир Microsoft сконструировал специальный аппарат для съемки снежинок

Бывший техдир Microsoft сконструировал специальный аппарат для съемки снежинок (5 фото)

Автор:
31 января 2021 13:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вот это ДА   детализация   изобретатель   макроснимки   макросъёмка   снежинки   фотокамера   
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Натан Мирволд, американский ученый, изобретатель, фотограф и бывший технический директор Microsoft, потратил полтора года на создание 100-мегапиксельной камеры, способной отобразить снежинки вплоть до микроскопических деталей. Он описывает устройство как "камеру для съемки снежинок с самым высоким разрешением в мире". Это просто фантастика!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   детализация   изобретатель   макроснимки   макросъёмка   снежинки   фотокамера   
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