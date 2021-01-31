Бывший техдир Microsoft сконструировал специальный аппарат для съемки снежинок

Натан Мирволд, американский ученый, изобретатель, фотограф и бывший технический директор Microsoft, потратил полтора года на создание 100-мегапиксельной камеры, способной отобразить снежинки вплоть до микроскопических деталей. Он описывает устройство как "камеру для съемки снежинок с самым высоким разрешением в мире". Это просто фантастика!
Аппарат для съемки снежинок в высочайшем разрешении состоит из микроскопа и фотокамеры. Для съемки нескольких изображений подряд используется выдержка менее 500 микросекунд и светодиодные лампы с короткими импульсами. Затем серия кадров с разным фокусным расстоянием складывается вместе, так, чтобы итоговое изображение было в фокусе и дало потрясающий результат.
На снимке: звездный дендрит, Йеллоунайф, Канада. Звездные дендриты - это "архетипические снежинки", - говорит Натан Мирволд, и они невероятно хрупкие.
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Эти изображения снежинок были сделаны в Фэрбенксе, Аляска.
Впервые идея фотографировать снежинки пришли Мирволду в голову 15 лет назад, но вплотную он смог заняться этим только сейчас. И установил новый стандарт для снимков снежинок с высоким разрешением, действительно показывая, что среди них нет двух одинаковых.
Впервые идея фотографировать снежинки пришли Мирволду в голову 15 лет назад, но вплотную он смог заняться этим только сейчас. И установил новый стандарт для снимков снежинок с высоким разрешением, действительно показывая, что среди них нет двух одинаковых.
На снимке - "Йеллоунайфский снегопад" Натана Мирволда. Эти снежинки были сфотографированы в Йеллоунайфе, столице Северо-Западных территорий Канады.
Снежинки тают или испаряются очень быстро. Чтобы исправить это, Мирволд сделал хитроумное дополнение к своему устройству - специальный охлаждающий столик для микроскопа, а также импульсные высокоскоростные светодиодные лампы, которые уменьшают тепло, излучаемое микроскопом.
"Это помогло продлить время, в течение которого снежинки оставались замороженными, и дало мне возможность сфотографировать и сфокусировать изображения", - рассказал изобретатель.
Снежинки тают или испаряются очень быстро. Чтобы исправить это, Мирволд сделал хитроумное дополнение к своему устройству - специальный охлаждающий столик для микроскопа, а также импульсные высокоскоростные светодиодные лампы, которые уменьшают тепло, излучаемое микроскопом.
"Это помогло продлить время, в течение которого снежинки оставались замороженными, и дало мне возможность сфотографировать и сфокусировать изображения", - рассказал изобретатель.
Мирволд (на фото со своим оборудованием): "Чтобы получить такие снимки, мне действительно пришлось сконструировать 100-мегапиксельный микроскоп из углеродного волокна с сапфировыми линзами и предметным столиком с жидкостным охлаждением, освещенным сверхскоростными светодиодными вспышками. И сделать его достаточно портативным, чтобы таскать его с собой в холодные места, такие как Фэрбенкс на Аляске и Уайтхорс на Юконе. Потому что кто еще это сделает?"
61-летний Мирволд не только страстно любит фотографию, но и имеет докторскую степень по теоретической математике и физике Принстонского университета и учился квантовой физике у легендарного Стивена Хокинга. У него более 850 патентов на изобретения и множество исследований по планетологии, палеонтологии и климатологии.
61-летний Мирволд не только страстно любит фотографию, но и имеет докторскую степень по теоретической математике и физике Принстонского университета и учился квантовой физике у легендарного Стивена Хокинга. У него более 850 патентов на изобретения и множество исследований по планетологии, палеонтологии и климатологии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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