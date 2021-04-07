Житель Чехии решил сдать полиции розовый Т-34 и самоходку SD-100

Однако правоохранители решили оставить боевую технику у владельца. Там просто не знают, что с ней делать.
В рамках оружейной амнистии в полицию на востоке Чехии обратился мужчина, который сообщил правоохранителям удивительную новость: у него хранятся розовый Т-34-85 и самоходная артустановка SD-100.
«Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции. Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение», - сообщила представитель полиции Ива Кормшова.
Однако и танк, и самоходку полицейские решили оставить у владельца, который пообещал «довести их деактивацию до правовой нормы».
В Чехии регулярно проводятся оружейные амнистии. В этом году, например, с января по конец июля любой желающий может сдать в полицию нелегальное оружие "без объяснения его происхождения и без наказания". При этом некоторые владельцы такого оружия имеют право его зарегистрировать.
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А если серьезно - у нас, как обычно, берут новость в первоисточнике и по пути теряют смысл. Мужику видимо просто кто-то сказал, что у него не безобидные экспонаты, а вполне себе боевые машины. Если бы он просто пришел с этим в полицию (или в пукт приемки металла), то получил бы нехилый срок за хранение, а так, в рамках амнистии, ему ничего не будет, если выполнит требования. Отдавать он ничего никому и не собирался.
У нас в конце 90-х довольно долго продавали подлодку "без торпедного и ракетного вооружения, в остальном боеспособная на 100%". И фотки были на фоне Таллинской Минной гавани. Местная журнашлюхия возбудилась, расследование закатили.
В конце концов выяснилось, что местная интернет-площадка по продаже техники таким образом привлекала к себе внимание. Всего-то
И вообще это травмат