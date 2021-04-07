Житель Чехии решил сдать полиции розовый Т-34 и самоходку SD-100

«Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции. Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение», - сообщила представитель полиции Ива Кормшова.

Однако и танк, и самоходку полицейские решили оставить у владельца, который пообещал «довести их деактивацию до правовой нормы».