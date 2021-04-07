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Житель Чехии решил сдать полиции розовый Т-34 и самоходку SD-100

Житель Чехии решил сдать полиции розовый Т-34 и самоходку SD-100 (3 фото)

Автор:
07 апреля 2021 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: артустановка   оружейная амнистия   полиция   танк   чехия   
2642
3

Однако правоохранители решили оставить боевую технику у владельца. Там просто не знают, что с ней делать.

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Метки: артустановка   оружейная амнистия   полиция   танк   чехия   
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19  комментариев
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13k
Booka1a 3 часа назад
ну розовый танк надо Бондарчуку подогнать
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2k
Нескучный сад Час назад
Ничего не пойму.. . Почему с человеком нормально обошлись? А как же провести прокурорскую проверку, арестовать, обвинить по статье УК, посадить в колонию, подготовить депутатский запрос от Единой Чехии и добавить статью "подготовка к террористической акту" и покушение на военный переворот?
А если серьёзно, то у нас что такому бедоляге бы впаяли?
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3k
Tuskub Нескучный сад 56 минут назад
Стандартно начнут с "222", а дальше - по усмотрению...
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7k
Акакий Нескучный сад 44 минуты назад
потому что запад загнивает, все там плохо, говорят по телевизору и пиво тоже хуже стало(
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3k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
- Подойдёшь к мосту, выйдет девочка, девочку не трож! Выйдет мальчик, вынесет танк (с)
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Что за дурацкая переводная статья? Иначе чем объяснить то, как обозвали советскую САУ СУ-100? SD-100 с какого перепугу? К тому же что мешало сдать танк просто на металлолом? Ещё и денег бы получил. Или там по закону хорошая выплата за сдачу в полицию не слишком знакомого оружия?
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17k
_Tango_ Андрей Крылов 2 часа назад
Все тут правильно переведено, SD-100 - лицензионная копия нашей СУ-100, производились в Чехословакии после войны.
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5k
Андрей Крылов _Tango_ Час назад
Не знал, что чешские копии так обзывали там. Тогда ладно. Этот пункт пропустим. А остальное? Если бы объяснили в чём смысл такого хитрого способа сдачи техники в утиль, я бы понял. А тут не понятно. Зачем было переводить вроде бы как законный не боевой танк в разряд оружия? Да любые черметчики бы приняли тот танк на металлодом, бесплатно вовсе отрезав пушку. 32 тонны по 2000 рублей примерно за тонну (я по нашим ценам считаю) это 64000 рублей. Минимум. Околол 1000 баксов. Не деньги? Или за "незаконное оружие" там дают больше?
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17k
_Tango_ Андрей Крылов Час назад
Это у нас в чермет, что угодно можно сдать, там построже с этим, поэтому сдадут как раз владельцев этого добра.)

А если серьезно - у нас, как обычно, берут новость в первоисточнике и по пути теряют смысл. Мужику видимо просто кто-то сказал, что у него не безобидные экспонаты, а вполне себе боевые машины. Если бы он просто пришел с этим в полицию (или в пукт приемки металла), то получил бы нехилый срок за хранение, а так, в рамках амнистии, ему ничего не будет, если выполнит требования. Отдавать он ничего никому и не собирался.
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545
saturn 2 часа назад
Холощенный танк, живут видь люди
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6k
Артём saturn 13 минут назад
Так и в России с этим никаких проблем нет.
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16k
nobody® 2 часа назад
Лет 15 назад плюс-минус искали в интернете продажу ружья определённой модели. Среди прочего и танк продавался где-то в Европе.
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8k
Сатанеев nobody® 45 минут назад
Среди прочего не нужно верить всем объявлениям подряд.
У нас в конце 90-х довольно долго продавали подлодку "без торпедного и ракетного вооружения, в остальном боеспособная на 100%". И фотки были на фоне Таллинской Минной гавани. Местная журнашлюхия возбудилась, расследование закатили.
В конце концов выяснилось, что местная интернет-площадка по продаже техники таким образом привлекала к себе внимание. Всего-то
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6k
Артём nobody® 11 минут назад
Продажа деактивированной бронетехники распространённый бизнес. Купить танк можно хоть в России, хоть в Европке, хоть в Пиндостане. Впрочем, в последнем, можно и не деактивированный, но не просто так.
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69
jan 3 часа назад
"и без наказания" а если на стволе что-то висит?
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105
Племянник Путина jan 2 часа назад
что может висеть на т34? Вторая мировая если только.
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21k
Сибиряк jan 2 часа назад
Ничего на нём не висит, нет его в гильзотеке.
И вообще это травмат
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5k
Андрей Крылов Племянник Путина 2 часа назад
Не только. До сих пор кое-где такие танки не только на ходу, но и на вооружении. Странно? Но факт. Из него вполне можно "застрелить" какой нибудь современный броневик, типа "Брэдли" или наш БМП или БТР почти любой модификации. Другое дело, что в Чехии из танков как-то давно не стреляли по людям.
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8k
Сатанеев Андрей Крылов 53 минуты назад
53 года?
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