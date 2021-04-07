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Шланг на мойке самообслуживания в Санкт-Петербурге стал яблоком раздора для двух водителей

Шланг на мойке самообслуживания в Санкт-Петербурге стал яблоком раздора для двух водителей (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 апреля 2021 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   мойка   санкт-петербург   шланг   
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На улице Мебельная в битве за шланг на мойке самообслуживания сошлись два водителя. Один из клиентов запечатлел конфликт двух поколений.

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Метки: 360подмосковье   видео   мойка   санкт-петербург   шланг   
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4  комментария
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KOSTELLO 36 минут назад
Я почему-то твердо уверен, что старый дед полез без очереди.
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Элвис 8 минут назад
Если дед в молодости был быдлом, почему в возрасте он изменится!?!
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19k
сёмик патрик Полчаса назад
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61k
Доктор Джонс 58 минут назад
Ну и кто кого расчленил?
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