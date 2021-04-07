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На улице Мебельная в битве за шланг на мойке самообслуживания сошлись два водителя. Один из клиентов запечатлел конфликт двух поколений.
Молодость и скорость против возраста и опыта. Новостной сюжет
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По некоторым данным пенсионер полез на автомойку без очереди. Мужчину этот поступок, конечно же, возмутил.
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Метки: 360подмосковье видео мойка санкт-петербург шланг
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